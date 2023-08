El Distrito Centro-Ifara ha programado una campaña de limpieza de tres días en el barrio de Salamanca-Uruguay para atender las demandas que ha planteado la asociación de vecinos La Arboleda.

Según explica el secretario del colectivo, Jesús Triana, desde el departamento que dirige PurificaciónDávila se ha diseñado un dispositivo especial que afecta a todas las vías del referido barrio, que incluye también la poda de los árboles que quedaban pendientes de una actuación anterior, además de una campaña de desratización que reclamaron los residentes de la zona.

El laurel de Pérez Cáceres

Uno de los vecinos de la calle Domingo Pérez Cáceres advierte que «es urgente podar el laurel de indias que se localiza subiendo la calle Obispo Pérez Cáceres, a la altura del número 52». «Nunca ha estado tan grande», asegura, a la vez que teme que la copa de este árbol llegue en breve a la fachada de las construcciones colindantes.

Este residentes asegura que «el estado de descuido de las ramas es tal que ya tapa las farolas que tendrían que dar luz por la noche. Ya lo he comentado varias veces y no han hecho nada», para añadir que esta situación de penumbra se traduce en episodios de inseguridad, como el vivido el verano pasado, cuando «alguien pegó fuego a los contenedores de basura y no han hecho nada, hasta el punto de que las llamas se extendieron a la copa del árbol y gracias a la rápida de la actuación de los bomberos se evitó que pasara a los edificios colindantes».

También advierte de la presencia de «polillas» en los árboles de la calle Obispo Pérez Cáceres, a la vez que pregunta si se están adoptando medidas.

En paralelo, desde el Distrito Centro-Ifara se ha informado a los vecinos del barrio de Salamanca de la puesta en marcha del contenedor marrón, que está dedicado a la recogida de residuos orgánicos a través de la empresa concesionaria del servicio, Valoriza, precisando que se han distribuido en este ámbito de la capital más de 220 contenedores, en cumplimiento de los objetivos trazados desde la UniónEuropea. Para retirar la llave y el kit de recogida orgánica basta con retirarlo en la oficina de atención ciudadana del servicio de limpieza, en la plaza de Curtidos Dorta, número 2.