El paso de varias líneas de las seis guaguas desviadas en la calle Serrano, en el Distrito Centro-Ifara de la capital, ha alimentado los temores de los vecinos de la zona sobre el posible incumplimiento del acuerdo alcanzado por la concejala de Movilidad, Evelyn Alonso, y los residentes de este núcleo. La propia responsable de este área asegura que «las guaguas no volverán a pasar por la calle Serrano, tal y como se acordó con los vecinos».

Sobre el paso de algunos vehículos de transporte público colectivo asegura que obedece al despiste de algunos chóferes, que se han incorporado o que por despiste han tomado la ruta habitual, para reiterar que las guaguas no volverán a Serrano.

Los vecinos, ya temerosos, siguen la evolución diaria desde sus viviendas, pendientes de si alguna guagua se adentra por su vía, como ocurrió este mismo miércoles con la línea 014, la llamada indirecta que enlaza Santa Cruz con La Laguna. No ha sido el único despiste, pues el martes también se registró el paso de la 026, con lo que ya son dos las rutas que, a juicio de los residentes, han incumplido el acuerdo.

Un despiste, según la concejala de Movilidad, que asegura que ya ha vuelto a solicitar a Titsa que eviten estas confusiones, y un incumplimiento de la palabra dada por Evelyn Alonso, para los vecinos; algunos aseguran que su incredulidad es tal que no piensa retirar las pancartas de las ventanas en las que se lee la frase «guaguas no por Serrano» hasta tener la certeza total de que no volverán a pasar.

Evelyn Alonso reitera que ha sido un despiste de algunos conductores de la compañía y se refiere al acuerdo con los vecinos, que está en vigor. Recuerda que desde el gobierno local se han adoptado las medidas para que antes de que finalice este año se dote con 75.000 euros la obra que se debe ejecutar para habilitar el paso de la guagua, con parada junto a la plaza militar, en sentido subida por Ramón y Cajal. Mientras, las guaguas seguirán pasando por Rambla de Pulido.