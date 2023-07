Una familia de Ofra busca desesperadamente a sus dos perros, Golfo y Coco, dos chihuahuas que desaparecieron el 19 de mayo y el 18 de julio, respectivamente. Han pegado carteles y han creado una web. Ahora están vendiendo todo lo que pueden para recaudar 600 euros y poder pagar una recompensa.

Golfo, un chihuahua de siete años, salió de su casa, situada en el barrio de Ofra, en Santa Cruz de Tenerife, el 19 de mayo y nunca más volvió. El pasado 18 de julio, Coco, «su hermana, una perrita de cinco años», se escapó «para buscarlo» y tampoco ha regresado. La familia de estos dos pequeños perros intenta localizarlos desesperadamente, sin descansar ni un solo día, según cuenta el joven Hugo de León. Éste explica que han pegado carteles por todas partes; que diariamente recorren las calles del municipio chicharrero en su búsqueda, y que están vendiendo todo lo que pueden para recaudar dinero y poder pagar una recompensa de 600 euros, 300 euros por cada uno, a quien los encuentre.

Esta familia de Ofra solicita la colaboración ciudadana; pide ayuda a quien pueda proporcionarla. De León señala que estos dos últimos meses han sido «muy duros» para su familia. «Mis padres, mis tres hermanos y yo queremos enviar un mensaje muy claro: un perro es mucho más que una simple mascota. La persona que se los haya quedado ha pensado única y exclusivamente en la raza de los dos perros, sin darse cuenta de que está causando un gran daño, incluso a un niño de dos años que no entiende qué ha pasado, que ya no ve a sus perritos. Hemos llorado mucho y tenemos muchas ganas de volver a verlos. Encontrar a un perro en la calle no te da derecho a quedártelo», comenta el joven.

Incluso, éste ha creado la página web Ayuda a Coco y Golfo (https://ayuda-coco-y-golfo.hubside.es/), en la que cuenta la historia, incluye fotografías de los chihuahuas y añade una dirección de correo electrónico, ayudagolfoycoco@gmail.com, para quienes puedan proporcionar información o quieran ponerse en contacto con esta familia.

De León indica que si «verdaderamente» las personas que los cogieron querían una mascota, podrían haber acudido a un refugio a adoptarla, lo que «nos hace pensar que están interesadas en el dinero que se le puede sacar a esta raza». Pero al respecto, el joven apunta que la perrita Coco no puede tener cachorros, «por lo que se le podría provocar un grave problema de salud». «Por favor, sólo pedimos que nos los devuelvan, porque han destruido a nuestra familia», asevera.

El joven comenta que en ambos casos, los perros se escaparon de la casa en un momento de despiste. «Nos han dicho que alguien cogió a Golfo indicando que lo llevaría al veterinario, pero nos hemos puesto en contacto con todas las clínicas de la Isla y nadie lo ha visto». Tampoco están en ningún refugio de animales, según afirma De León.

Ahora, la familia está intentando recaudar el dinero suficiente, a través de la venta de sus pertenencias y de «pequeños sorteos», para poder ofrecer una recompensa y para poder seguir imprimiendo carteles. «Lo único que queremos es que vuelvan a casa, sólo eso». Hugo de León muestra su preocupación, porque, y según manifiesta, «alguien se está dedicando a arrancar los carteles de búsqueda que estamos colocando». Esta familia del barrio de Ofra asegura estar sufriendo una auténtica pesadilla.