Echa nuestro fuego a pique

Al Cúter bravo con quinientos hombres

¿Le disparó Rosique?

Justo será, te alegres o te asombres.

Viendo quitar del medio

Al caballo troyano de este asedio.

(De la ‘Oda a la Victoria’ de Viera y Clavijo)

En la madrugada de tal día como hoy hace 226 años, una nube de barcas, con marinos e infantes de marina ingleses a bordo, navegaba con rumbo al muelle de Santa Cruz. Al frente iba el contraalmirante Horacio Nelson. Habían partido a las 11 de la noche de la zona de costa conocida por El Bufadero, donde estaban fondeados sus barcos fuera del alcance de los cañones que defendían la plaza. La noche era muy calurosa y oscura; en el pueblo no brillaba una sola luz que pudiera orientarles. Remaban en silencio, con los remos envueltos en trapos. Cerraba la formación un pequeño barco, un cúter, al que Viera y Clavijo llamó «el caballo troyano del asedio a Santa Cruz». Lo definió así porque, al igual que el épico caballo de madera, transportaba en sus entrañas un gran número de guerreros dispuestos para el combate. Se trataba del cúter Fox para los ingleses o de la balandra La Zorra para los españoles

Eran las dos y cuarto, según Tolosa y Rosique, que mandaban el Castillo de San Pedro y de Paso Alto respectivamente. José Marrero lo hacía en el de San Miguel. El primero divisó una embarcación, el segundo, un bulto que conjeturaba que fuese un buque, y el tercero, una vela. Aunque no está claro quién se adelantó en alertar para comenzar el fuego, sí lo está que ese fue el momento en que sonaron las campanas de alarma y 30 o 40 piezas de cañón, según Nelson, dispararon sobre los asaltantes de un extremo a otro de la población. G. S. Parson refleja en su libro Al servicio de Nelson lo que le contó un superviviente del Fox. Una andanada terrible de las baterías costeras atravesó el frágil casco de la embarcación, que se fue a pique. Logró salvarse, librándose de sus propios compañeros que lo arrastraban hacia abajo, y hasta en tres ocasiones tocó fondo. Al final, presa de ese estado parecido al de un sueño que precede a la asfixia, apareció un bote que lo izó a bordo antes de exhalar el último aliento. No todos tuvieron la suerte de ser rescatados por lo botes o de ganar la costa a nado. Muchos murieron ahogados, entre ellos el comandante del Fox, teniente John Gibson que, en la mejor tradición del mar, se hundió con su barco.

El teniente John Gibson hacía años que mandaba el cúter Fox, desde su botadura en 1793. Ambos procedían de las acantiladas costas inglesas del Canal de La Mancha. Gibson, porque había sido farero en Hasting, un pequeño puerto del canal, a unos 100 kilómetros de Londres y el cúter, porque era una embarcación pensada para la represión del contrabando especialmente en esas costas. Los dos eran famosos entre la gente de mar inglesa, el barco, por sus cualidades marineras, y el teniente, por ser un epítome del marino inglés de su época. Esto último no lo digo yo, lo dice Parson en su libro. Buena parte de esa fama se debía a la aventura que protagonizó con su pequeño barco, a finales de 1794.

La historia del ‘Fox’

Formaba parte el Fox, entonces, de la flota inglesa que al mando del almirante Hotham mantenía el bloqueo de la francesa que estaba refugiada en el puerto de Tolon. Los franceses decidieron romper el cerco y tratar de recuperar Córcega. En una escaramuza, el Fox se encontró de improviso, emergiendo de la niebla, con un verdadero leviatán, un gran navío francés de 80 cañones, el Ça Ira, el nombre de una famosa canción de la revolución de 1789. En lugar de huir, Gibson no lo pensó dos veces y con una hábil maniobra se deslizó a su popa navegando sobre su estela. Aún no habían salido los franceses de su asombro cuando, a voz en grito, les exigió que arriaran la bandera tricolor o en caso contrario se dispusieran a verse hundidos. Se burlaron de la amenaza los oficiales galos y el Fox, maniobrando rápidamente, como sólo ese tipo de barco podía hacer, presentó un costado a la popa del francés y largó una andanada que destrozó buena parte del espejo y jardines de popa. Antes de que el gran navío pudiera reaccionar, el pequeño cúter se perdía en el horizonte para unirse a los suyos. Quizás el daño no fuera mucho, pero la humillación sí que debió serlo, porque en el eufemístico y bello lenguaje de los marinos los jardines de popa eran los retretes de los oficiales y, nunca mejor dicho, Gibson les dejó con sus traseros al aire .

Estas pequeñas embarcaciones estaban pensadas y diseñadas para la vigilancia y represión del contrabando. No tenemos datos concretos sobre el cúter Fox pero sí del Aldebaran, que fue botado en 1790, coetáneo por tanto del Fox y seguro que muy similar. Tenía 12,60 metros de eslora y 4,80 de manga. Eran buques de cortas dimensiones que, por su configuración, estaban capacitados para desarrollar una gran velocidad de navegación, necesaria para las misiones que tenían que cumplir. Las lineas de su casco eran ligeras y afiladas, particularmente idóneas para cortar el agua, de ahí su denominación de cúter (cutter en inglés, del verbo to cut, cortar). Su arboladura era muy grande respecto al tamaño del casco, en su largo bauprés se armaban tres foques y su velamen tenía dimensiones excesivas por lo que navegaban de bolina, fuertemente escorados, recibiendo el viento por un costado. Estas cualidades hicieron que pronto pasaran a formar parte de las flotas de guerra, como buques auxiliares para descubiertas y para ser portadores de mensajes.

El encadenamiento de hechos que habrían de acabar con la trágica desaparición del Fox empezó siete meses antes del desastre, a principios del año 1797. En esos días, el pequeño buque se incorporó, navegando desde Londres, a la flota inglesa del Mediterráneo, enarbolando en su único palo la señal de portador de mensaje para su jefe, que era el almirante Jervis. El mensaje era del Almirantazgo e informaba de que en esos días se preparaba una unión de las marinas de España y Francia, con la intención de formar una gran armada para atacar directamente a Inglaterra, en su propio territorio.

El 10 de febrero, Jervis se encontraba en el Atlántico, a la altura del Cabo San Vicente, a la espera de la escuadra española, que desde el Mediterráneo, al mando del almirante De Córdova, navegaba, para reunirse con la francesa, en el puerto de Brest. La gran batalla se produjo cuatro días después. Nelson, para sorpresa de propios y extraños y sin autorización de su jefe, rompió la formación para impedir que los españoles cerraran la línea, logrando así la Armada británica un gran triunfo sobre nuestros desolados marinos. La Armada española, después de la terrible derrota, se refugió en Cádiz, y allí acudió Jervis con sus barcos para establecer el bloqueo. Nelson, ascendido a contraalmirante por sus méritos en San Vicente, ondeaba su insignia en el Theseus.

La inactividad del bloqueo era algo que Nelson no podía resistir. Por eso mantenía constantes escaramuzas con los bloqueados intentando hacerles salir a mar abierto. Por cierto, en uno de esos encuentros tuvo una destacada actuación un canario, de Teguise (Lanzarote), el guardiamarina Salvador Clavijo Miranda, que fue herido y hecho prisionero, y fue devuelto por Nelson al almirante Mazarredo con una carta elogiando su valor. Salvador Clavijo es el origen de lo que yo llamo la saga de los Clavijo. Ingenieros militares, ingenieros de Caminos, marinos de guerra, abogados y hoy hasta un presidente del Gobierno canario.

Por eso, Nelson recibió con agrado la propuesta del capitán de la Terpsichore, Richard Bowen, de hacer una expedición a Tenerife, donde aseguraba que había grandes riquezas. Rápidamente lo propuso a su vez a su jefe y el día 14 de julio, al mediodía, el contraalmirante Nelson recibió la autorización para encabezar la expedición. En la madrugada del día 16, una flota de seis navíos, el cúter Fox y una bombarda se hizo a la vela. Dos fragatas se unirían más tarde, la primera al día siguiente, la segunda ya en aguas de Santa Cruz. Llegados a Santa Cruz y después de dos intentos de invasión fracasados, Nelson tenía decidido abandonar la empresa. Pero no fue así. Después de conocer las informaciones de un alemán huido del pueblo, ordenó el ataque para la noche del martes 24 y, además, decidió ponerse personalmente al frente del mismo, cuando según sus primeras órdenes tenía que ser el capitán Tourbridge quien encabezara las fuerzas de desembarco.

La noche del día 24

Aquella noche del 24, Nelson cenó a bordo de la fragata Seahorse, acompañado por el capitán Fremantle, la esposa de éste, Betsy, y su hijastro el teniente Nesbit. Hacia las diez y media, terminada la velada, los tres hombres ocuparon sus puestos en el bote que les esperaba para llevarles hasta el Zelaus, que era el punto de reunión. Mientras su jefe cenaba, Gibson fue abarloando su cúter a los barcos que debían transbordarle hombres de su dotación. Además, recibió, también, el cúter, cañones ligeros, municiones y escalas de asalto. Pero, ¿cuántos hombres embarcó Gibson en su cúter aquella noche? Cada autor de los relatos de la Gesta da su número: Marrero dice que fueron 450, Monteverde 382, Tolosa 400, Viera y Clavijo en su Oda a la Victoria 500. Sorprende lo de Rosique, que da tres números distintos: en su hoja de servicios, 480; en otro documento, 350; y más tarde, 180. Nelson dice, como Rosique, que eran 180. Esta cifra, reflejada en un parte oficial, parece la más plausible.

A las diez y media los marineros e infantes de marina se descolgaron desde sus barcos a los botes, y junto al cúter y a una pinaza secuestrada a los españoles, se concentraron alrededor del Zelaus, que era el barco más cercano a la población. A las 11, al toque de la campana del Tesheus, según lo convenido, pusieron todos, remando en silencio, rumbo al muelle de Santa Cruz. Comenzaba así el último acto de la tragedia del cúter Fox. Muy pocas horas después sería engullido por el mar. Todo este drama humano lo resume Nelson en su diario de a bordo del Theseus, escrito con su mano izquierda, con una frialdad que impresiona: «El cúter Fox, al acercarse hacia la población, recibió un disparo bajo el agua de una de las baterías enemigas y se hundió inmediatamente. El teniente Gibson, su comandante y 97 hombres se ahogaron. A las 7 levamos anclas».