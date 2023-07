El Santa Cruz que se encontró Nelson en 1797 visto por otros viajeros ingleses de la época

El capitán James Cook, el navegante, explorador y cartógrafo más relevante del siglo XVIII, en la tercera de las grandes expediciones marítimas que realizó por los océanos Atlántico y Pacífico, que serían de enorme trascendencia científica y cartográfica para la posterioridad, tuvo que hacer escala en Santa Cruz de Tenerife del 1 al 4 de agosto de 1776. Fue debido a una tormenta que les sorprendió a la altura del Golfo de Vizcaya, cuando navegaba hacia el Cabo de Buena Esperanza, y les dejó sin alimento para la tripulación y para el ganado, por lo que tendrían que avituallarse de agua, trigo, peras, melones, plátanos, calabazas, papas, bueyes, corderos y cabras.

Su obra, publicada por el Almirantazgo británico en 1784, en su tercer volumen, capitulo II, titulado Estancia de la Resolución en Tenerife, entre otras cosas dice: «En la parte Suroeste de la rada existe un malecón que se prolonga en el mar desde la ciudad y que es muy cómodo para la carga y descarga de los navíos, hasta allí se lleva el agua que se embarca. El agua de la ciudad viene de un arroyo que desciende de las colinas, la mayor parte llega en tubos, o canalejas de madera, sostenidos por delgados puntales. El agua dulce, que es muy buena, es escasa…

La ciudad de Santa Cruz, que tiene poca extensión, está bastante bien construida; las iglesias no tienen nada magnífico en el exterior, pero el interior es decoroso y un poco adornado...

Los españoles de Santa Cruz viven y visten mejor que los portugueses de Madeira, quienes parecen dispuestos a despojarse de todo con tal de adornar sus iglesias. En el puerto, casi enfrente del muelle, se ve una bonita columna de mármol, construida hace poco, adornada con algunas figuras que no avergüenzan al autor».

El comandante de la ‘Bounty’

William Bligh, comandante de la fragata HMS Bounty, que zarpó del puerto de Inglaterra el 23 de diciembre de 1787, enviado por la Royal Society de Londres para conseguir en Tahití brotes de plantas del fruto del pan, y trasplantarlas en sus colonias en las Antillas, al ser un alimento nutritivo y económico para el mantenimiento de los esclavos.

En el puerto de Santa Cruz de Tenerife permanecerían desde el 4 al 10 de enero de 1788, mientras reparaban los daños sufridos por un temporal sufrido a los pocos días de haber salido de Inglaterra, avituallándose de agua y frutas, y llevándose varias piedras para destilar agua. Tras pasar una larga estancia en Tahití, debido a que tuvieron que esperar cinco meses para que las plantas madurasen, y pudiesen ser transportadas en macetas, la mañana del 28 de abril, nueve miembros de la tripulación, al mando del contramaestre Fletcher Christian, se amotinaron y se apoderaron del navío. El capitán Bligh y dieciocho hombres de su confianza fueron abandonados a su suerte en un bote de 7,60 metros de eslora, aparejado con remos y una vela.

Bligh realizaría una auténtica hazaña de navegación pues, después de 42 días de dura travesía, y haber recorrido 3.618 millas (más de 6.500 km), arribaron sanos y salvos a la isla de Timor, en Indonesia. Este episodio sería fuente de inspiración, pues se publicó la novela El motín de La Bounty y se llegaron a hacer cinco películas.

Diario de a bordo

«A las 9,30 horas del 4 de enero de 1788, después de doblar una cadena de montañas rocosas, estériles y muy altas, fondeamos en la rada de Santa Cruz de Tenerife. Allí se encontraban un paquebote español en ruta para Coruña, un bergantín norteamericano y otros varios buques. Al mediodía, nos acercamos a un magnifico muelle en el que la gente puede desembarcar sin dificultad, si el mar no está muy agitado, y en el que existe una tubería de conducción de agua para el servicio de los buques, que todos los mercantes pagan.

La ciudad de Santa Cruz es de aproximadamente un kilómetro de extensión en cada sentido, construida de forma regular, y las casas son en general amplias y aireadas, pero las calles están muy mal pavimentadas. Me han informado que el número de habitantes de la isla se estima entre ochenta y cien mil y que están sometidos a algunas enfermedades, pero que los ataques de epidemia de moquillo son los que traen consecuencias más fatales, especialmente los de viruela, que ahora tratan de contrarrestar mediante la inoculación.

Por esta razón son muy perspicaces admitiendo sólo a buques que dispongan de un certificado sanitario; precisamente, la corbeta The Chance, proveniente de Londres, al mando del capitán William Meridith, que entró en puerto un día antes de salir nosotros, no se le permitió bajar a tierra a ninguna persona a menos de que yo diera fe de que ya no existía la epidemia que hacía estragos en Inglaterra en el momento en que este salió; gracias a esto, recibieron los suministros que necesitaban y no estuvieron obligados a realizar la cuarentena. También el gobernador le concedió permiso al botánico de la expedición para que saliera de excursión y herborizara por las todas las montañas inmediatas a la ciudad».