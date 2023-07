"La calle de La Rosa está en obras, pero los comerciantes seguimos abiertos"

La calle de La Rosa, en el tramo comprendido entre San Isidro y Pasaje Segundo de Ravina, presenta desde primera hora de la mañana de este lunes una imagen atípica, sin ningún coche. Ni en la calzada ni aparcado en los márgenes de la vía. La llegada del camión que transporta las vallas y su montaje marcan el principio del fin de los estacionamientos que en esta zona ya forman parte de la historia; en su lugar se ha habilitado un parking en La Rosa número 52 para treinta y cinco vehículos, dos de ellos para personas con movilidad reducida.

Para este martes está prevista la llegada de las máquinas y el material de obra que acompañará esta zona hasta noviembre, cuando se prevé que finalice la primera de las ocho fases en las que se ha dividido la rehabilitación de La Rosa, que se prolongará, salvo contratiempo, hasta el verano de 2025. Para esa fecha se espera un vuelco espectacular que pondrá en valor esta vía del chicharrero barrio de El Toscal que permitirá ganarlo para el vecino y el visitante, a quienes les será más fácil transitar desde Almeyda hasta cerca de la plaza del Príncipe.

Tomando de referencia los dos establecimientos que se localizan en los extremos de la primera fase, el restaurante El Horreo y la ferretería La Rosa, sus propietarios se muestran convencidos de que era necesaria la mejora de la calle, otra cosa son las molestias que a nadie agrada y, sobre todo, la carencia de estacionamientos, la asignatura pendiente, mientras no falta a quien le parece precipitado el inicio de los trabajo. «Nos reunieron cinco días antes para informarnos de que iban a comenzar».

Ferretería La Rosa

Emily Bernal, propietaria de la Ferretería La Rosa, advierte de que no está en contra de que se haga la obra, y pone de ejemplo que hasta su madre sufrió una fractura por el mal estado de una acera próxima. Otra cosa es la necesidad de que se planifiquen los accesos y se habiliten aparcamientos. Emily tiene su negocio cerca del Pasaje Segundo de Ravina y queda justo en el límite de la primera fase de la rehabilitación. «La calle de La Rosa está en obras, pero los comerciantes seguimos abiertos», advierte con la lógica preocupación de quien teme que de la noche a la mañana ya no pasarán los seiscientos vehículos que de media diaria transitaban por esta calle, según asegura su marido, Juan Manuel. «Por eso mismo puse yo en mi Facebook que comienzan los juegos del hambre», explica en un tono más pesimista. «No vamos a poder subsistir y la solución no son los bonos consumo», advierte, a la vez que cruza los dedos para que se cumplan las previsiones de que la obra del primer tramo estará finalizada en noviembre, si bien justo a las puertas de su ferretería comenzará la segunda.

Su esposa, Emily Bernal, reitera su convencimiento de la necesidad de la rehabilitación de la calle de La Rosa. «Fíjese la cantidad de personas mayores que viven aquí y es necesario hacerla accesible, pero también hacen falta aparcamientos y zonas de carga y descarga, o al menos apeaderos» para facilitar a los clientes que se puedan llevar sus compras.

La propietaria de la ferretería reclama al ayuntamiento que les proporcione ayudas.«Tenemos unos gastos fijos y nos enfrentamos a dos años de pérdidas del cincuenta por ciento».

Restaurante El Horreo

Al otro lado del tramo de la calle de La Rosa afectado por la obra, cerca de San Isidro, se encuentra el restaurante El Horreo, que desde hace tres años está al frente José Santana, quien antes de dueño fue empleado. Con el aval de cuarenta años de actividad de este negocio, Jose se muestra optimista y hasta realista, dice. «Que hace falta más aparcamientos es un hecho, pero tampoco ahora se le puede echar la culpa a la obra porque esta calle hace tiempo que estaba muerta». Reivindica su actitud positiva para dejar a los políticos y los técnicos la responsabilidad de cómo se tiene que desarrollar la obra. «A mí que me dejen trabajar», es lo único que pide para sacar adelante el negocio que cuenta con seis empleados.

Después de reconocer la necesidad de realizar la obra, no pasa por alto una queja que se repite entre los vecinos: la precipitación a la hora de comenzar los trabajos.

Obras en ocho casas

Cuando ya se trabajaba en la instalación de las vallas que cierran el perímetro de la primera fase visitó la zona el alcalde, José Manuel Bermúdez, en compañía de Purificación Dávila, concejala nacionalista y vecina del lugar que sustituirá a AlfonsoCabello como concejal del distrito Centro-Ifara.

Como si de un peón más de obra se tratara, el concejal de Infraestructura, Javier Rivero, echó la mañana en la calle de La Rosa en un puerta a puerta con cada vecino, comerciantes y peatón se acercaba a pedir información de la obra y lanzar un reproche, lo que convirtió el lamento por las molestias que provocan los trabajos en una actitud de confianza sobre lo bonito que va a quedar El Toscal. En ese apostolado de las virtudes de la mejora para el barrio, el alcalde Bermúdez recordó que desde hace más de dos años se negoció el solar que se ha acondicionado con 35 plazas, o la redacción del proyecto que ya es realidad y se ejecuta en la zona con 4,4 millones de presupuesto, de ellos 1,7 millones llegados desde Europa y que permitirá la puesta en marcha de la implantación de Zona de Bajas Emisiones en este barrio.

Prueba de la renovación que experimentará El Toscal, junto a la calle, ocho casas antiguas en el tramo entre San Isidro y Pasaje Segundo de Ravina, y vías aledañas, están inmersas en rehabilitación.

A partir de noviembre se podrá transitar en esta primera fase por amplias aceras; la configuración final de La Rosa se asemejará a la calle Imeldo Serís, pero eso será cuando acaben los trabajos, dentro de dos años.