El Parque Científico Tecnológico de Tenerife, de la Corporación Insular, ha colaborado con la celebración de estas conferencias que se desarrollan en la segunda edición de Tenerife GG, que ha escogido la biología, la tecnología y la informática como temáticas principales en sus charlas. En tres horas y media, los ponentes han condensado algunas perlas de su conocimiento profesional para compartirlas con los asistentes.

La biotecnóloga María Gómez arrancó su ponencias con una presentación sobre el ADN como un sistema de almacenamiento de datos. Tras varias comparativas con sistemas digitales tradicionales, como los USB, expuso la idoneidad de esta biomolécula para almacenar información. Mediante un proceso de codificación, síntesis, almacenamiento, secuenciación y decodificación, se puede conseguir almacenar datos en ADN, aunque actualmente el sobrecoste económico lo descarte como algo viable a nivel usuario.

Continuó la biomédica Sandra Ortonobes (La Hiperactina), captando la atención de los presentes con memes y humor para hablar sobre la resaca. No faltan datos sobre los efectos embriagadores y los no deseables del alcohol en el organismo, pero hace llegar conceptos sobre neurotransmisores, actividad neuronal e inhibición de procesos con una frescura envidiable. La ciencia no puede evidenciar su causa, pero sí puede apuntar a que efectos como la deshidratación o un sueño poco reparador tienen relación con la aparición de síntomas asociados a la resaca. explicó la biomédica.

Turno de la catedrática en Criptografía por la ULL, Pino Caballero, quien mostró el lado sexy de la criptografía, lo vulnerable que pueden ser algunos códigos cuando se establece el saludo en la conexión y apunta al uso de ordenadores cuánticos para la protección de información. A continuación, Itahisa Marcelino, farmacéutica y doctora en epidemiología cardiovascular, puso sobre la mesa los preocupantes datos de prevalencia de la diabetes en Canarias y sus elevadas tasas de mortalidad asociadas, seis veces superiores a otras Comunidades Autónomas. Aunque se mantengan los factores de riesgo, las diferencias en Canarias se empiezan a achacar a las diferencias genéticas por las migraciones norteafricanas y subsaharianas de hace miles de años.

Anna Morales (Sizematters), experta en nanociencia y nanotecnología, habló de la importancia del cómo a través del análisis de mapas de videojuegos, lo que le permite hacer comparaciones con ciudades reales. Y así se revela que Hyrule, mapa del videojuego Zelda, tiene una extensión similar a la de Garachico. Luego Rocío Vidal (La gata de Schrödinger), periodista y divulgadora, expone claramente los riesgos de la desinformación por el uso indebido de IA, Fake News y medios que disfrazan de ciencia resultados desinformadores.

Finalizó las ponencias Carlos Santana (‘dotCSV’), divulgador sobre IA, resaltando el progreso de la revolución tecnológica y el avance del Deep learning. Se ha pasado del aprendizaje supervisado al autosupervisado, lo que ha llevado a un salto cualitativo y una generación de imágenes, vídeo y audio más personalizadas y controladas.