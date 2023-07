Andrea García (Santa Cruz de Tenerife, 2000) acaba de protagonizar la penúltima batalla de La Gesta del 25 de Julio de 1797, que en su caso se ha dirimido en la Universidad Carlos III, donde cursó el doble grado de Periodismo y Humanidades.

Hija de Patricio García, quien desarrolló su labor profesional en el Organismo Autónomo de Fiestas coincidiendo con la primera recreación de La Gesta, en 2008, Andrea fue niña de la recreación antes que defensora de la promoción y la historia de este acontecimiento, como realizó el pasado 27 de junio cuando presentó su trabajo «La Gesta del 25 de Julio de 1797. Análisis de su presentación cultural».

«Cuando estás en Madrid echas de menos tu tierra y se despierta en ti un sentimiento de acercar tus señas de identidad; ocurrió con una compañera que abordó la emigración gallega o el caso de otra que presentó su pueblo, cercano a Los Pirineos», explica Andrea a la hora de justificar el por qué eligió La Gesta como columna vertebral del Trabajo Fin de Grado que presentó en Periodismo; en el caso de Humanidades desarrollo un estudio sobre El Pozo de las Calcosas, de El Hierro, también ahondado en la rama materna de su familia.

Andrea cursó desde que tenía tres años sus primeras letras hasta culminar el Bachillerato en El Chapatal, cuando se propuso dar el salto a Madrid. No sabía tanto qué estudiar como que quería poner rumbo a la capital del Reino, donde llegó a sopesar diferentes posibilidades: desde cursar Arte Dramático, por su experiencia desarrollada en Santa Cruz de la mano de la compañía Timaginas Teatro a incluso estudiar Derecho y Ciencias Políticas, animada tal vez por su tía, la que fuera senadora por el Partido Popular Isabel García. Tras repasar las asignaturas lo tuvo claro. «Pensé: no sé yo si me lo voy a pasar bien».

Hablando con su madre surgió la posibilidad del doble grado en Periodismo y Humanidades, por aquello de que, según le recordó, «yo daba las noticias cuando era pequeña, como si de un juego de niña se tratara». Y así se eligió los estudios que le han llevado cinco años en Madrid, hasta que llegó el momento de elegir qué Trabajo Fin de Grado desarrollar.

Por el sentimiento de y orgullo que alimenta la distancia, se planteó un trabajo sobre La Gesta, dado que participó siendo niña en la primera recreación y, en particular, «por la importancia que tiene este acontecimiento en la historia y la poca relevancia que ocupa en la Península». Y pone un ejemplo: «En Canarias se refieren a hito como la victoria del general Gutiérrez sobre las tropas británicas y en el resto del estado Español se cuenta que fue la derrota de Horacio Nelson y donde perdió el brazo».

La otra victoria de Gutiérrez

Lo que inicialmente se trazó como un estudio de la relevancia que había adquirido La Gesta en Santa Cruz de Tenerife, fue tomando cuerpo gracias a los consejos del padre de Andrea, Patricio García, que la invitó a poner en valor como referencia histórica también en la Península.

La búsqueda de un director del Trabajo Fin de Grado llevó a la estudiante a encontrar la figura clave de David García Hernández, catedrático de Historia Moderna de la Universidad Carlos III, además de estar vinculado al Instituto de Historial Naval.

Andrea García le presentó su objetivo de ver cómo había cambiado la relación de Canarias con Inglaterra, marcadas por el conflicto con Nelson, y cómo han vario en la actualidad. El director de la tesis planteó un estudio del Centro de Documentación de Canarias y América (Cedocam) que evidencia que todo lo escrito sobre La Gesta procede a autores de Santa Cruz de Tenerife. Ocurre hasta una tesis doctoral que encontró en la Universidad de Barcelona, obra de del médico tinerfeño Vicente Gancedo.

Fruto de ese estudio pormenorizado, Andrea se lamenta de que La Gesta del 25 de Julio no sea un referente en la historia no solo de Canarias sino a nivel nacional y agradece la labor desarrollada tanto por la tertulia de Amigos del 25 de Julio como por la asociación de la recreación para mimar esta referencia.