«El barrio los va a echar mucho de menos», dice el presidente de la asociación de vecinos, para poner en valor lo que ha significado esta tasca. El deseo del propietario del inmueble de venderlo y los problemas de salud justifican la medida. «La hostelería es muy sacrificada: en veinte años no sé si hemos ido a dos bodas; mi madre, que tiene noventa años, se sorprende ahora cuando me ve en casa», cuenta Clari.

«No pongas mentiras, pero tampoco calles verdades». Bajo esa premisa, Clari Darias Rojas cierra la conversación a la que accede, en compañía de su esposo, Tito Ramos González, que se desarrolla en el Restaurante El Cazador, santo y seña de la comida casera en el barrio de Los Campitos, donde echaron sus raíces hace 24 años. Primero, en un pequeño local donde estaba una tasca frente al taller; allí permanecieron tres años «con poca cosa» en la carta, como cuenta Clari: tollos, ensaladilla, carne fiesta y el día a día, para referirse a tortillas...

Pero con el incremento de la demanda se mudaron al actual emplazamiento –el antiguo bar La Charca, en una época boyante, «donde todos llegaban al mismo tiempo y se querían marchar a la vez», explica para referirse al tránsito del personal de la presa, o cuando había luchadas. «Comenzabas con los desayunos y te marchabas a las dos o las tres de la mañana cuando llegaba Domingo, el cantante de la orquesta Garajonay, con Quique, que enchufaba al piano... Era trabajo pero no pesaba», cuenta agradecido Tito.

La vida de esta pareja y Los Campitos han ido de la mano, pues no solo compartieron infancia como vecinos, puerta con puerta, sino que tras la mudanza de Tito, se reencontraron con quince o dieciséis años en una verbena en Igueste San Andrés... génesis de la familia Ramos Darias que se unión en matrimonio en 1978. Él, pintor de brocha gorda, que empezó de pibe; ella, asistenta de hogar, hasta que el 15 de abril de 1999 se puso al frente de una pequeña tasca que regentó Clari y que adoptó el nombre de El Cazador por la pasión que comparte Tito y también por la numerosa presencia en la zona de aficionados a esta práctica deportiva.

Otra fecha imborrable: el 7 de febrero de 2003, cuando «nos vimos para aquí arriba», cuenta en referencia a la sede que ocupan. Para entonces, Tito cambió la brocha por la barra... «La hostelería quema mucho», conviene Clari, para apostillar: «así tengo mis piernas, y mi cabeza»... «Te quieres ganar al cliente que viene a deshora y vas sumando días en los que trabajas 14 o 16 horas». «En veinte años no sé si habré ido a dos bodas de familiares o amigos», para encima, entre lamento y orgullo, añadir que «mi marido es muy responsable y le gusta cumplir el horario; si se abre a las diez, no te deja un día retrasarte».

La decisión de cerrar las puertas de El Cazador después de 24 años de servicio la tomaron a comienzos de años, después de que en noviembre le diagnosticaran a Clari un cáncer de mama del que fue operada el pasado 31 de marzo y del que se recupera.

Coincidió que también en enero el dueño del inmueble le hizo saber de la intención de vender el local y a partir de ahí la renovación del alquiler se ha hecho de forma mensual, lo que le impide planificarse. «Piensa que en octubre o noviembre me hacen reservas para Navidad y no tengo seguridad de continuar con el negocio» ni si va a tener disponibilidad para cubrir las indemnizaciones de sus cinco trabajadores, una relación que ya ha rescindido con el desconsuelo de haber compartido hasta casi 20 años con Candi o quince con José Carlos... A todos agradece su entrega y ayuda.

Para Clari y Tito, detrás de la barra han forjado su otra familia. «Más que clientes muchos son amigos», dicen con satisfacción, para contraponer el desconsuelo de que «desde que trabajo me he sentido culpable de no atender a mi madre. Ahora, que tiene 90 años, me ve en casa y se sorprende y alegra de que esté con ella».

24 años en la cocina y al frente de la barra dan para fidelizar muchos clientes. Entre ellos, el alcalde Bermúdez –«al que le gustaba mucho el conejo frito que hacíamos»–, a los populares Tarife y Cristina Tavío o el exregidor Miguel Zerolo. «Fue en 2008 cuando un día vino y me vio media llorosa, y le dije que sería el cansancio. Y el me dijo que esa cara no era por eso. Al final le dije que había fallecido mi hija Irma. Estaban con cosas de la Unipol y por la tarde me vinieron a buscar para subir. Que te echen un cable en esos momentos se agradece». El 21 de abril de 2008 está marcado en el alma de Clari y Tito, el último día que vieron a su hija. A partir de ahí, tres cuadros de ella –una pintura de la romería de Los Campitos y dos caballos que recuerdan las sortijas que organizaba– presiden el comedor de El Cazador.

En casi dos décadas y media, la crisis económica que comenzó en 2007 hasta que comenzó a remontar en 2013 y luego la pandemia, que le obligó a cerrar, pero también les enseñó que se puede vivir recortando gastos, dice Clari, agradecida a Juan yTere, o Virgilio y Dulce, compañeros de viaje a Cuenta y amigos de La Charca, en una amplia nómina de amigos y clientes, como don Ignacio, o Bertito, el cliente (y vecino) número 1. «Hemos cumplido una etapa», han marcado la generación de El Cazador, en Los Campitos.