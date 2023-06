Los distritos Suroeste y Ofra-Costa Sur se quedan sin campamentos de verano

Tres de los cinco distritos de la capital no ofertan este año campamento de verano; es el caso de Suroeste, Ofra-Costa Sur y Anaga, si bien en el particular de este último los gestores precisaron que no se organizaban como tal sino con una oferta complementaria de actividades que se organizaban por los caseríos y pueblos del Macizo para sortear la orografía del lugar y facilitar el acceso a los niños.

En el caso de Suroeste y Ofra-Costa Sur este año no se ha repetido la experiencia estival de otros años porque, según explicó el concejal del Suroeste y también responsable de Participación Ciudadana, Javier Rivero, «este año no hay talleres gratuitos organizados desde el distrito. Hay otros en los colegios que han organizado las AMPAS o entidades como Domitila Hernández, o uno enfocado para familias monoparentales en Santa María del Mar». «El motivo es reconfigurar la oferta como una política municipal, para el próximo año poder ofertar más plazas, con una contratación mucho mayor en la que ya se trabaja», precisó Rivero. Santa Cruz acerca los talleres de verano a trece barrios de los cinco distritos Donde sí ya se han presentado los campamentos de verano son en Salud-La Salle y Centro-Ifara, distritos que en el pasado mandato fueron gestionados por los concejales populares Carlos Tarife y Guillermo Díaz Guerra, que dejaron prevista la programación de la que, con el cambio de integrantes de gobierno y el nuevo reparto de áreas, beneficia a Zaida González, del PP, ahora al frente de Salud-La Salle, y el nacionalista Alfonso Cabello, en Centro–Ifara. Zaida González, junto a su coordinadora de distrito Tamara del Pino –que revalida la responsabilidad en este mandato–, presentaron la programación del campamento de verano que beneficiará a 190 niños que participarán en las actividades que se desarrollarán en los CEIP Los Dragos y La Salud. Campamentos en tres distritos Este jueves, el concejal de Centro-Ifara, junto a su coordinador Sergio de Armas, también tenían previsto la celebración de la presentación de la programación a los padres de los 190 niños admitidos para el campamento de verano que, en esta zona, se desarrollará desde el lunes en el CEIP Salamanca. La finalidad, en ambos casos, es conciliar la vida familiar y laboral en las vacaciones escolares y promover la convivencia, así como la adquisición de hábitos de vida saludables. El plazo de inscripción finalizó el 2 de junio y comienzan el próximo lunes.