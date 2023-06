Santa Cruz dedica una calle al «diputado de los animales» junto a la plaza de Toros

Desde este martes, la calle Comandante Sánchez Pinto, situada junto a la plaza de Toros de Santa Cruz, ha pasado a llamarse Miguel Cabrera Pérez-Camacho, en honor al «diputado de los animales». El Ayuntamiento culminó este martes, con un emotivo acto, el expediente de honores y distinciones a favor del actual presidente del Real Casino de Tenerife, con el que la capital distingue su labor, durante su trayectoria política, en defensa de los derechos de los animales.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (CC), acompañado por el primer teniente de alcalde, Carlos Tarife (PP), entre otros ediles de la Corporación local, destacó de la figura de Pérez-Camacho, impulsor de la prohibición de las corridas de toros en el Archipiélago canario, que ha sido siempre un firme defensor del bienestar de los animales y también de esta ciudad, a la que «ha dedicado buena parte de su vida profesional y personal».

Recordó que Miguel Cabrera Pérez-Camacho, abogado y profesor universitario, fue el autor y promotor, a finales de los años 80, de la primera Ley canaria de Protección de los Animales, «un documento que aún hoy sigue siendo base de otros reglamentos y normativas». «Llevó su empeño hasta todos los rincones de las Islas y expresó la defensa de los animales a quien quiso escucharlo. En 1991, tras meses de negociación, logró, por fin, que aquella ley entrara en vigor, prohibiéndose en el Archipiélago actividades como las corridas de toros o las peleas de perros», apuntó el regidor.

Bermúdez resaltó también la capacidad de diálogo y de negociación de Pérez-Camacho «ante posturas muy enfrentadas, logrando que todas las partes cedieran en algo sus pretensiones para alcanzar un acuerdo». «Y esto es algo que lleva muy a gala en su desarrollo profesional, clave para tener éxito, como ha sido su caso».

Por su parte, el primer teniente de alcalde y edil de Bienestar Animal, Carlos Tarife (PP), celebró que el Ayuntamiento haya concluido este expediente de honores y distinciones, dando así cumplimiento al acuerdo plenario del 1 de julio de 2022, y que, por lo tanto, ya una calle de Santa Cruz lleve el nombre de Miguel Cabrera Pérez-Camacho. «Fue la primera persona en Canarias que apostó por una ley de bienestar animal y gracias a él desaparecieron las corridas de todos. Santa Cruz es una ciudad amiga de los animales, en la que hay censadas más de 40.000 mascotas y en la que se han llevado a cabo numerosas iniciativas, por lo que darle a Miguel una calle cerca de la plaza de Toros es un auténtico acierto».

El homenajeado, Miguel Cabrera Pérez-Camacho, que estuvo acompañado por familiares y amigos, explicó durante su discurso que todo comenzó hace «exactamente» cincuenta años, cuando un grupo de jóvenes, de entre 17 y 19 años, «íbamos los miércoles por la noche a la perrera del Lazareto», trepaban el muro, destrozaban la cámara de gas, «donde los jueves mataban a los perros», y liberaban a los animales. «Así ocurrió durante bastante tiempo. Aquellos chicos teníamos claro que merecía la pena arriesgarse por los animales», aseveró.

Sin embargo, continuó Pérez-Camacho, «cuando hace 33 años registré en el Parlamento de Canarias mi proposición de Ley de Protección de los Animales, pensaba, con cierto pesimismo, que el único romántico e idealista dispuesto a luchar por los que no tenían voz, era yo». Pero, agregó, no fue así. Relató que pasaron por su oficina parlamentaria numerosas personas «dispuestas a hacer equipo» y que también contó con todo el apoyo de las juventudes de ATI, «entre los que había un chico de 19 años al que le gustaba mucho la política y que me ayudó a recoger firmas para aquella aventura». «Aquel principiante y apasionado amigo de los animales se llamaba José Manuel Bermúdez», afirmó.

Indicó que Bermúdez y Tarife son los impulsores de que una calle de «nuestra querida Santa Cruz lleve mi nombre, por lo que a ellos y al resto de miembros de la Corporación, ya que el acuerdo fue unánime, estaré siempre agradecido». Pérez-Camacho recordó que vivió tiempos duros, pues «los que hacían barbaridades con los animales me insultaban, me amenazaban y descalificaban». Añadió que los casteadores de gallos, los promotores de las peleas de perros, del tiro al pichón y los fanáticos de las corridas de toros le invitaron a dejar la política.

«Pero no la dejé y, posteriormente, en el Congreso de los Diputados hubo varias ocasiones en que tuve que romper la disciplina de voto del partido y dar la cara por los animales. Hoy el maltrato animal es delito y con el transcurso de los años, veremos como se impondrá el sacrificio 0 en las perreras y como irán desapareciendo los espectáculos sangrientos con animales. Cuando transcurra ese tiempo, algún ciudadano verá mi placa con mi nombre y se preguntará quién fui yo. Espero, entonces, que alguien le aclare: Ese fue el diputado de los animales», manifestó Pérez-Camacho.

La Ley canaria de Protección de Animales, aprobada en 1991, fue la primera en España en prohibir los espectáculos sangrientos con animales, entre ellos las corridas de toros. Pérez-Camacho, que fue diputado del PP y que preside actualmente el Real Casino de Tenerife, fue el promotor de esta iniciativa cuando era parlamentario por ATI. El principal objetivo de la misma era prohibir las riñas de gallo, pero con respecto a éstas sólo se lograron restricciones, mientras que sí fueron prohibidas totalmente las peleas de perros, el tiro al pichón y las corridas de toros.

Miguel Cabrera Pérez-Camacho, además de abogado, profesor universitario y diputado, también ha sido inspector de Hacienda del Estado y administrador financiero y tributario de la Comunidad Autónoma de Canarias. Además, es autor de dos libros jurídicos, El control externo de la actividad financiera y Derecho de las Instituciones Públicas Canarias.