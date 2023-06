Los vecinos de la calle Serrano, junto a la plaza Militar de la capital, bien pueden presumir de haber ganado una batalla pero no la guerra, aunque en honor a la verdad se encontraron con los interlocutores municipales con los principales aliados para atender su rechazo a la continuidad del paso de las guaguas de Titsa y de vehículos pesados en general por esta angosta vía de Duggi.

Juan Carlos yCristo, representantes de los residentes en la referida calle que han logrado reunir más de mil firmas para avalar su oposición al regreso del transporte público colectivo a esta zona, se entrevistaron la mañana de este martes con el nuevo concejal de distrito Centro-Ifara, el nacionalista Alfonso Cabello, y la responsable de Movilidad, Evelyn Alonso.

Recién nombrado responsable de zona, Cabello ha afrontado en dos días tres puntos calientes de su distrito junto a su coordinador de zona, Sergio de Armas: la planificación de la obra de la calle de La Rosa, que arrancará el 17 de julio; la demanda de aparcamientos en el barrio Salamanca y el rechazo al regreso de las guaguas de Titsa a la calle Serrano.

El encuentro en el barrio de Duggi fue un encuentro afable y de consenso, por más que en algún momento los representantes vecinales fueron tajantes en que después de las obras de asfaltado que se desarrollan desde hace casi dos meses en Serrano regrese el paso de vehículos pesados. Y fueron más allá al insinuar la predisposición a movilizar a los residentes para cortar la calle si el ayuntamiento insistía en mantener la decisión provisional que se adoptó hace dieciséis años como alternativa al paso del tranvía por la rambla de Pulido.

Cabello echó mano a su tono de consenso y buen rollo en aras de buscar el acuerdo: «la prueba más evidente de que queremos una solución es que le hemos traído una propuesta». Y es que el nuevo concejal del distrito Centro llegó con la tarea hecha en colaboración con el técnico del área de Movilidad. Para atender el rechazo tajante de que las guaguas vuelvan a la calle Serrano, la mejor fórmula que se ha encontrado es que la ruta de las guaguas se hagan desde la calle Miraflores hacia la plaza Militar, habilitando la zona que en la actualidad se utiliza como estacionamientos junto a los kioscos como carril de subida. Justo ahí se habilitaría una parada para el transporte público colectivo, y a partir de ahí las guaguas continuarían en sentido ascendente por Ramón y Cajal.

Esto es un adelanto de la propuesta que plantean de forma conjunta tanto el distrito Centro como el área de Movilidad, si bien precisa de obras, como habilitar el carril de subida junto a la plaza militar, colocar un nuevo semáforo y sincronizar el resto.

La idea de mantener el transporte de vehículos pesados fuera de la calle Serrano satisface al cien por cien las demandas de los vecinos; otra cosa es que los residentes no quieren ninguna medida transitoria ni provisional. «Bastante tenemos ya con lo que nos prometieron hace dieciséis años». Y añaden otro argumento que apuntala el criterio de la seguridad vial que esgrimen, en esta oportunidad en defensa de su salud: «Las cortinas se lavan, nuestros pulmones, no». Otro criterio para ni querer oír hablar de que las guaguas vuelvan de forma transitoria a la calle Serrano hasta que se habilite el trazado definitivo.

«Si el trayecto alternativo se ha mantenido durante los dos meses de obras por otra zona, que continúe así hasta que se alcance la solución definitiva», insisten una y otra vez los portavoces vecinales, frente a los interlocutores del ayuntamiento que pedían tiempo para perfilar la alternativa definitiva. En aras de ganar tiempo, pidieron datos sobre la finalización del asfaltado, que se morará a la próxima semana, lo que facilita que políticos y residentes avancen en busca de la solución final. Así, el próximo martes quedaron emplazas las partes, esta vez en Alcaldía, para avanzar en el pretendido consenso.

Juan Carlos y Cristo, junto a Juani –otra residente que se sumó al encuentro– insistieron en que aunque finalice la obra, no quieren el regreso de las guaguas. Desde el cruce de Serrano con Álvarez de Lugo le explicaron la imposibilidad y el riesgo que entraña el giro a las guaguas; luego Juan Carlos planteó poner unas barreras de protección de hormigón, que limitan aún más el paso de los vehículos de transporte público; todo para indicar que la calle no es una posibilidad para el transporte pesado. A partir de ahí, los vecinos piden que sea el ayuntamiento quien aporte las soluciones; eso sí, Cabello hizo suyo los datos de la directora de Movilidad para advertir que en la actualidad unos cinco mil usuarios de esta zona se ven afectados por el desvío de la guagua que no entra a Duggi. Aún así, la negativa vecinal es tajante.