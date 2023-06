La celebración de las fiestas patronales de San Juan y la polémica prohibición de las hogueras de parte del área de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife sitúa al barrio de María Jiménez, en Santa Cruz de Tenerife, no solo en la puerta de entrada a Anaga, junto al Barrio de La Alegría, sino que ha despertado el espíritu reivindicativo.

Fueron los niños los que el pasado día 15 de junio, cuando se hizo pública la prohibición, decidieron prender sus tres hogueras en el barranco y la víspera de San Juan, volvieron a rehacerlas, hasta convertirse en el único barrio que ha celebrado este año dos veces la festividad de San Juan.

Pero más allá de esos rescoldos, el histórico presidente de la asociación de vecinos de María Jiménez, Santiago Déniz, hace un repaso por lo que él denomina «las indecencias» que soportan los residentes de este pueblo, que van desde la esperada rotonda que se anunció en 2005, a la entrada por la autovía de San Andrés, hasta la necesaria construcción para garantizar la accesibilidad a la zona de La Portada. Eso, sin obviar las viviendas que están pendientes aún de engancharse al alcantarillado después de una obra que costó 800.000 euros, pero que los propietarios de las casas se han encontrado con mil problemas –desde los permisos que dependen de la administración al reto de costear los trabajos– para ponerse conectar a la red.

Junto a Santiago Déniz, Avelino, otro dirigente del movimiento vecinal y también vinculado a la asociación de mayores, o Dulce Rodríguez. Caminar con el presidente vecinal, uno de los tres dirigentes de asociaciones que animaron a Manuel Hermoso a la constitución de ATI, es disfrutar de la historia viva de María Jiménez y también se hace difícil caminar diez pasos sin que un vecino acuda a exponerle sus necesidades, convencido en su capacidad para al menos tramitarlo.

Aún así, María Jiménez tiene heridas abiertas y pendientes de solución más allá de las hogueras.

La estrechez de la tan antigua como olvidada calle San Juan dificulta el tránsito de vehículos

La necesaria limpieza de los barranco es uno de los argumentos siempre recurrentes, tanto por san Juan, por el riesgo de incendio, como para evitar que con las lluvias, en invierno, se tapone el puente y se vuelva a repetir la mala experiencia de la riada de 2010 o incluso 2013, cuando el barranco se taponó y afectó a la cancha de bochas de desde entonces espera una solución. El problema al que se enfrenta este barrio de Anaga, además de la falta de interés de los gestores –lamenta Santiago Déniz– es que está afectado por criterios de muchas administraciones, pues confluye desde el ayuntamiento al Consejo Insular de Aguas, en el caso de los barrancos; Medio Ambiente o Carreteras.

Solo el acceso desde la autovía de San Andrés a María Jiménez supone un pulso a la seguridad vial, por más que en 2005 se prometió una rotonda que desde entonces quedó en el olvido.

No es la única demanda que ha quedado en el ayer de este núcleo, pues se lamentan los vecinos que la calle San Juan, la principal y más antigua del barrio, puede presumir también de ser una de las más estrechas, lo que dificulta el tránsito de vehículos que complica la seguridad para los peatones ante la carencia de aceras. Y no será por falta de colaboración y ofertas, pues el propio Santiago Déniz asegura que una propietaria llegó a ofertar terrenos para poder ampliarla, pero la inoperancia de la administración no lo aprovechó.

Pero la preocupación se incrementa con el paso del tiempo y de las construcciones que se llevan a cabo y que traerán a María Jiménez a cuatrocientas familias más en una promoción privada, más de treinta adjudicatarias de las futuras viviendas sociales que están ya proyectadas.

Respecto a la cancha de bochas, el presidente de la asociación elogia la implicación del Atlético San Juan para habilitarla, mientras espera una solución, y eso que se localiza junto a la calle María Jiménez que en la actualidad está en obras, no sólo con la pavimentación y mejora del firme, sino con una actuación que afecta a los rebajes de las aceras y también mejora en el alumbrado, lo cual es objeto de satisfacción y casi un modelo para lo que resta por hacer. Mucho aún, inciden los vecinos.

Pero la situación de la cancha solo es la sombra de cómo se encuentra el antiguo colegio de María Jiménez, que aseguran los residentes que está desafectado ya por la Consejería de Educación y que desde fuera parece amenazar ruina. El propio Santiago Déniz asegura que el ayuntamiento de Santa Cruz ha descartado realizar mejoras por el mal estado de la estructura y la falta de rentabilidad; aún así, estas instalaciones acogen los ensayos de la murga infantiles Sofocados, todo un referente en el Carnaval, y la novel adulta Sofocadas, que se estrenó en la pasada edición de la fiesta.

Pero la accesibilidad a la calle San Juan no es la única asignatura en materia de movilidad que «necesita mejorar» María Jiménez. En realidad, es una tónica habitual en este barrio que, como dice Déniz, tiene que soportar una pendiente del 30% para acceder a La Quebrada, con una excelente vista de la capital apta para unos pocos, y no será por las alternativas dadas para garantizar el acceso a la calle Lombardía y Brifar... Sin embargo, los técnicos han argumentado de la dificultad que entraña resolver esos desmontes lo que impide llevar la calle hasta todas las viviendas de esa zona.

Vecinos de la parte alta reclaman finalizar el trazado de vías o culminar el alcantarillado

Tampoco entiende qué ha pasado en la zona de Barrio Nuevo y La Portada, que históricamente se ha quedado aislado a pesar de la necesidad de ejecutar un plan especial que permita a los residentes «acercanos a la civilización», como cuenta el dirigente vecinal. «Ahí solo falta un tramo de vía para garantizar el acceso», precisan, mientras no falta la referencia en el diálogo con los residentes a la solución que prometió la candidata socialista en las pasadas elecciones, Patricia Hernández, de poner escaleras mecánicas, adaptando la misma solución que se ha empleado en Vigo.

Avelino habla en primera persona de la falta de previsión porque precisamente en la riada de 2010 lo perdió todo. Y trece años después, el planeamiento sigue igual y no se ha mejora la zona, asegura.

Para Santiago Déniz, el gran problema es que los proyectos se hacen en los despachos y sin contar con los vecinos. Y ponen el ejemplo de los trabajos realizados en la calle María Jiménez. Celebran la intervención y mejora desde el convencimiento de que era necesaria y se está desarrollando de forma ejemplar.

Avelino trae al recuerdo el ejemplo de la iluminación que se instaló en el acceso de El Suculum para reclamar la mejora en los accesos de La Portada; «ya podrían hacer lo mismo e instalar farolas solares. Igual al principio son más caras pero luego se rentabiliza». Aunque lo más que le preocupa es que se culmine la calle que espera aún por el asfalto.

«Aquí muchos llegamos siendo jóvenes y ahora no podemos coger las pendientes, por lo que es necesario un trazado de calles y mejorar la accesibilidad en el barrio», coinciden, mientras miran cómo siguen las cañas en los barranco, con el riesgo que eso supone, para reclamar que también se desbloquee la conexión al alcantarillado. En pleno siglo XXI.