Una vez designados los concejales de los cinco distritos, Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) ya han realizado la propuesta de los nombres de sus coordinadores de zona a falta del nombramiento definitivo.

El pacto de gobierno suscrito entre nacionalistas y populares también se tradujo en un cambio de equilibrios en el reparto de distritos; aunque CC mantiene tres y el PP, dos, la formación que lidera Carlos Tarife en la capital apuesta por dos de los tres distritos de mayor población: Salud-La Salle –que lo mantienen respecto al mandato anterior– y Ofra-Costa Sur, que hasta mayo estaba en manos de la nacionalista Gladis de León.

Con el nuevo reparto, CC asume la gestión de Centro-Ifara –antes de Guillermo Díaz Guerra, del PP– y continúa con la gestión en Anaga –donde soportaron el mayor varapalo electoral– y el Suroeste.

Tres concejales nuevos para cinco distritos. Alfonso Cabello, el hombre fuerte del equipo de José Manuel Bermúdez –con Patrimonio, Hacienda y Presidencia–, no estará al frente de Carnaval ni de Sociedad de Desarrollo pero continuará vinculado al Distrito Centro-Ifara como concejal de Zona, manteniendo así el pulso de la calle y la relación con los vecinos. A su vera, un incondicional del equipo de Bermúdez, que siempre ha estado en la fontanería política de Santa Cruz y que da el salto a la segunda fila política: Sergio de Armas, uno de los históricos vocales de los tagorores que se iniciaron en 2005 en Santa Cruz con el desarrollo de la Ley de Grandes Ciudades y que asciende al rango de coordinador de distrito.

Otro de los históricos de los distritos, Gladis de León, que se inició como directora de Anaga en 2005, zona precisamente a la que regresa dieciocho años después, después de que CC entregara a los populares Ofra –zona que gestionó en el mandato anterior la nueva concejala de Policía, también candidata de CC al Senado–. De León no estará sola en su reencuentro con sus raíces en los distritos, pues contará como secretario del equipo de Miguel Pérez, incondicional y referente de su equipo en su tránsito en Cultura en el mandato anterior y también vecino de Anaga.

El que fuera su director de distrito Ofra durante el mandato anterior, José MiguelZamora, otro de los incondicionales en el equipo de Gladis de León, asumirá la secretaría del grupo municipal deCC en elAyuntamiento, en sustitución de Verónica Messeguer.

Del período comprendido entre 2019-23, Inmaculada Fuentes dejó el camino expedito al no concurrir en las últimas elecciones. De ahí que Gladis de León asuma la Concejalía de Anaga. Sin embargo, los dos miembros del equipo de Fuentes sí continuarán. Samuel Suárez, secretario del distrito en el mandato anterior y que fue en la lista de CC en el puesto número 11, asumirá la coordinación de esta zona, mientras que quien ostentó ese cargo en Anaga hasta mayo, Raquel Rodríguez –que concurrió en las elecciones del 28 de mayo en el puesto número 20 de CC– asumirá la secretaría del distrito Centro-Ifara, con Alfonso Cabello al frente y Sergio de Armas.

En el Suroeste, premio a la estabilidad con Javier Rivero, que sigue al frente de la concejalía de Participación Ciudadana y del distrito Suroeste, y suma en esta oportunidad Infraestructura y Obras –llamado así a convertirse en el nuevo Dámaso Arteaga, ahora en el Cabildo–. En esta andadura continuará con Miguel Ibáñez, que seguirá como coordinador de distrito, un tándem consolidado.

Distritos ‘populares’

Al frente de los distritos del PP, Carlos Tarife deja el tagoror de Salud-La Salle en manos de su compañera de partido Zaida González, también concejala de Urbanismo, que se estrenará en la primera línea con los vecinos en su regreso tras su paso por elCabildo. A su vera, Tamara del Pino, sinónimo de garantía que ya trabajó los cuatro años anteriores con Tarife y que se mantiene en el distrito Salud-La Salle como coordinadora.

La joya de la corona de los populares estos cuatro años que comienzan ahora, el distrito Ofra. Tarife, al no ser alcalde, no pudo cumplir con su deseo de colocar a Santi Díaz Mejías como concejal de Fiestas pero lo sitúa al frente de una zona de Santa Cruz que el también concejal de Cultura conoce como la palma de su mano, no en balde hace dos mandatos ya fue coordinador de este distrito, cuando entonces militaba en CC, con Gladis de León. Como coordinadora de Ofra, María Antúnez, quien fue en el mandato anterior secretaria de Tarife en la Concejalía de Servicios Públicos.