15 de junio, ocho días antes de la noche de San Juan que se celebra del 23 al 24. Nueve de la mañana y ya las redes sociales echan fuego. Vecinos de la zona de Dos Barrancos, en María Jiménez, comunican su indignación porque se acaban de levantar y, al alongarse a sus ventanas, han visto cómo cuadrillas de la empresa de limpieza de Santa Cruz proceden a retirar los materiales que los niños ya habían acopiado en el cauce.

«Manada de sinvergüenzas es lo que son. Quitarles las hogueras a los niños que tanto esfuerzo e ilusión han puesto con ellas... Después de tres años sin fiestas y sin nada. ¿Quién es el responsable de esto, dios? Estoy que me subo por las paredes», escribía en su Facebook María Déniz.

En Twitter, Tomás también hacía constar su reprobación: «Me da mucha pena que los niños lleven mes y medio buscando madera por todo el barrio y armarán sus #hogueras y vinieran hoy a falta de 6 días a desmontarlas por orden del ayuntamiento», para incluir otro comentario: «Ya podría coger y desde que las empiezan a hacer las precintan y no dejar a los chiquillos ilusionarse y faltando 6 días se las desmontan... Muy mal, eh muy mal».

Belén Pérez, otra de las vecinos de la zona, pone el altavoz para denunciar que «los pequeños estaban almacenando material en el barranco de cara a las alfombras de San Juan y esta mañana han venido a retirarlo todo», y señalar como responsables al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Desde el Cabildo se asegura que no es una orden nueva, sino la que se tramita cada año por San Juan

Desde la Corporación municipal sale al paso a preguntas de la naturaleza de los hechos y es categórica, con documentos incluidos. «La empresa de limpieza que depende de la Concejalía de Servicios Públicos da cumplimiento a una resolución dictada por el Cabildo de Tenerife». En el escrito dictado el pasado 24 de mayo por la todavía consejera en funciones de Medio Ambiente, Isabel García, ya llama la atención el título del asunto: «Prohibición permanente de hogueras con motivo de las festividades de San Juan y de San Pedro». En su justificación se hace constar que «en los últimos años han acontecido incendios de dimensiones importantes más allá de las fechas estivales, encontrándonos con riesgo muy alto o extremo de incendios no solo en verano sino también en la época previa y posterior».

«Las hogueras de San Juan ySan Pedro, en las noches de los días 23 y 28 de junio respectivamente, están consideradas como una de las actividades de riesgo de incendio que provocan el mayor número de intervenciones de los cuerpos de emergencia, tanto del Consorcio de Bomberos como del operativo Brifor, causando frecuentemente escapes puntuales hacia zonas con potencial de convertirse en incendio forestal».

En un punto único, la consejera de Medio Ambiente resuelve «prohibir con carácter general de modo permanente todo uso recreativo de fuego –hogueras de San Juan– en la zona A del plan local de quemas por el peligro de incendio que entrañan las vísperas de San Juan ySan Pedro». Y por si alguien tiene duda si se trata de una orden para este año, desliza la coletilla en ambas celebraciones: «las 12:00 del día 23 (y 28) hasta las 15:00 del día 24 (y 29) de cada año». De cada año, lo que da sentido a que esta prohibición se presente como permanente. Desde el Cabildo se asegura que no se trata de una orden novedosas, sino que todos los años se hace lo mismo; otra cosa es que se haya incluido el añadido para evitar que se tramiten las solicitudes y se colapse el servicio respondiéndolas.

«Si nos cargamos las tradiciones, qué nos va a quedar de la historia», se pregunta Santiago Déniz

La orden de prohibición se acompaña de un mapa que, una vez se consulta en internet, afecta de lleno a Anaga, salvo una fina línea de costa, y también se impide hacer hogueras en los barrancos, como ha sido uso y costumbre desde María Jiménez a San Andrés...

El histórico presidente de la asociación de vecinos de María Jiménez, Santiago Déniz, no pasa por alto la denuncia de los residentes del barrio. Precisamente estaba por la zona de La Cardonera cuando recibió la primera de las llamadas, de María, y luego de decenas de vecinos. Con la sabiduría popular que caracteriza a este carpintero que puso los puntales al movimiento de participación ciudadana desde los orígenes de ATI reivindica: «Si nos cargamos las tradiciones, qué no va a quedar de la historia», haciendo suya la indignación tanto de los residentes como de los miembros de la asociación de mayores, a quienes no les dieron las explicaciones de la retirada de materiales con las mejores formas, se lamenta Déniz.

«Voy para 80 años y con cinco o seis recuerdo que ayudaba a mi hermano Pepe a formar la Palma con zarzales para luego prender la fogalera». Recuerda Santiago, para referirse a la época en que muchas familias emigraron de la zona rural hacia María Jiménez y confiado en que los nuevos gobiernos que se formen devuelvan la cordura y pongan a salvo la historia.

Lo cierto es que en Anaga están prohibidas las hogueras.