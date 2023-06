Talan una veintena de jacarandas en la Prolongación de Ramón y Cajal

La empresa encargada del mantenimiento de Parques y Jardines, así como zonas verdes de la capital, procedió ayer a retirar una veintena de jacarandas que se localizaban en el margen derecho de la bajada de Prolongación de Ramón y Cajal, en dirección a la calle de la Noria.

A falta de la versión del concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, inmerso en negociaciones de un posible pacto para constituir gobierno municipal de cara a los próximos cuatro años, fuentes de este departamento que solicitaron mantener el anonimato aseguraron que estos días prevista la retirada de todas las jacarandas que se localizan en las dos aceras. No se trata de que estas especies vegetales estén enfermas, sino que se atiende de esta manera las quejas de los vecinos por la caída de las semillas y los daños provocados.

Los vecinos de la zona advirtieron ayer se procedía a la tala de las jacarandas, versión que confirmaron las fuentes municipales consultadas, que precisaron que en su lugar se procederá a plantar flamboyanes de forma acorde con la imagen que ya existe en la vera del barranco de Santos, así como en las calles Aguere y Ni Fú-Ni Fá. Precisamente ponen de ejemplo esta última vía que recientemente fue objeto de remodelación, fomentando la peatonalización.

En el particular de la Prolongación de Ramón y Cajal, no se tocarán las aceras, que ya ofertan un amplio importante para el disfrute de los vecinos y visitantes. Mientras unos residentes reiteran la suciedad que generaban las jacarandas y celebran la decisión de su supresión, otros critican la falta de información: «Nadie informó que se fueran a retirar». A esto añaden que «de la misma forma que están actuando en la Prolongación de Ramón y Cajal, tendrían que podar los árboles del barrio de La Salud». «Da vergüenza cómo están los jardines de las calles Güímar, Miguel Soto, la vía Cornisa... Y no solo ahí sino también en otros sitios de Santa Cruz. Tienen a los barrios abandonados», se lamenta este vecino. «Nosotros pedimos que se poden árboles y nos encontramos con que nos dan largas», se lamentan.

Otro residente de la Prolongación Ramón y Cajal celebra que también estos días se han desarrollado trabajo de poda para la mejora de las copas de los flamboyanes, que en algunos casos ya estaban llegando a las fachadas de los edificios.