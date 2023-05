Patricia Hernández, la candidata del Partido Socialista (PSOE) a la Alcaldía de la capital chicharrera, aseguró este domingo, tras ganar las elecciones, que, al igual que se dejó la piel durante la campaña electoral para conseguir el apoyo de los chicharreros, también se la dejará para lograr que «Santa Cruz de Tenerife tenga alcaldesa, reflejando los anhelos de cambio que se han desprendido de las urnas».

Hernández, que sabe que no lo tiene fácil para establecer un pacto en Santa Cruz, pues el PSOE es la única fuerza de izquierda que se ha quedado en el Consistorio chicharrero, tras la desaparición de Unidas Sí se Puede (USP), está dispuesta a luchar hasta el último segundo. Afirma que lo hará durante las próximas semanas de negociación de pactos en la capital, con el objetivo de que nadie le arrebate la posibilidad de ser alcaldesa, ésta vez durante un mandato entero y, si puede ser, sin sobresaltos.

Hernández celebró anoche con entusiasmo su victoria, destacando que ésta es la primera vez, en la historia de la democracia, que el PSOE gana unas elecciones en la capital tinerfeña, logrando desbancar a CC. «Este triunfo ha sido fruto de un trabajo duro, pero no mío, sino del partido, en el que hemos transmitido un mensaje de esperanza, de ilusión y de cambio. Y en este trabajo nos han acompañado miles de chicharreros, en cada rincón del municipio, en cada distrito», comentó.

En este sentido, dio las gracias a todos los ciudadanos que «han hecho posible este cambio», a quienes aseguró que no los va a defraudar. El PSOE ha conseguido en estas elecciones diez ediles, uno más que en las del año 2019. Para que pueda convertirse en alcaldesa, necesita, como mínimo, el apoyo de otros cuatro concejales más. Patricia Hernández tiene dos posibilidades de pacto, CC o PP.

José Manuel Bermúdez (CC)

Lo que ocurre es que ya el candidato nacionalista en Santa Cruz de Tenerife y actual alcalde, José Manuel Bermúdez, dejó claro, durante la campaña electoral, que no pactaría con ella. Eso sí, anoche, tras perder por primera vez las elecciones, Bermúdez felicitó al PSOE por los resultados obtenidos, pero manifestó que, en realidad, «el voto moderado y la estabilidad política siguen sumando en la capital tinerfeña». En este sentido, apuntó que, a la vista de los resultados, Coalición Canaria ha mantenido el pulso a la izquierda, «aguantando la ola nacional que ha polarizado el voto en todo el Estado español». Según José Manuel Bermúdez, CC ha obtenido un buen resultado electoral, por lo que, añadió, «dicha situación electoral va a permitir que siga existiendo un gobierno estable y moderado en nuestra ciudad». Asimismo, resaltó que ha sido un resultado en el que el voto más radical de la izquierda se ha concentrado en una sola opción. «Esta noche ha ganado la moderación y la estabilidad en Santa Cruz», insistió el actual alcalde. CC ha conseguido nueve ediles, uno menos que en 2019. Sus opciones de pacto son el PPy Vox. Con quien único ha dicho que no establecería un acuerdo es con el PSOE, en concreto, con Patricia Hernández.

El candidato de Partido Popular (PP) a la Alcaldía de Santa Cruz, Carlos Tarife, había asegurado durante la campaña electoral que no pactaría con la izquierda. Sin embargo, anoche, tras las elecciones, Tarife sí dejó abierta esta posibilidad, alegando que ahora cambia la situación porque el PSOE ha sido la fuerza más votada y ha ganado las elecciones. El candidato del PP felicitó a la socialista Patricia Hernández y señaló sobre los resultados obtenidos por el Partido Popular en Santa Cruz, que la suya ha sido la formación que más ha crecido, en porcentaje de votos. Asimismo, resaltó que su partido se ha convertido en la llave para dar estabilidad al municipio. En este sentido, anunció que a partir de mañana nombrará una comisión negociadora para sentarse tanto con el CC, con el que repetiría gobierno municipal, como con el PSOE, pues ambos partidos necesitan al PP para poder obtener la mayoría suficiente para gobernar. «Hablaremos de las cosas importantes de la ciudad, como abrirla al mar o lo servicios públicos. Yo he sido muy claro en materia de pactos, pues he dicho que no llegaría a un acuerdo con la izquierda, pero la realidad es que alguien ha ganado las elecciones, y ese es el PSOE. Ya veremos que pasará en las próximos días. Me sentaré con los dos partidos». El PP obtuvo anoche cinco concejales, dos más que en las elecciones de 2019, tras conseguir 14.527 votos.

Alejandro Santiago Gómez (Vox)

Este periódico intentó ponerse en contacto con el candidato de Vox pero fue imposible.