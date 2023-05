Vecinos de Anaga solicitan la poda de árboles para facilitar el paso de guaguas

Goya Alonso, dirigente vecinal y referente en Anaga, solicita la poda de las ramas de los árboles que acotan la carretera del Parque Rural, a la vez que recrimina el exceso de «palos» –vallas formadas con troncos simulados de madera– y que, en su opinión, «lo único que consiguen en encerrarnos».

Para la dirigente vecinal de Afur, «unos consiguen construir túneles bajo suelo mantener el túnel que forman las ramas por encima de la carretera. Ojalá nunca pase, pero como un día se prenda fuego Anaga va a ocurrir una tragedia», advierte, para añadir que fue hace cinco años cuando se repasó las puntas de las ramas. «Pasan las ramas y se cuelan por las guaguas nuevitas, que ven como se cuelan y afecta al aire acondicionado». «Vender Anaga como atractivo turístico está muy bien, pero hay que cuidarla», solicita.

Respecto a las bandas de protección lateral para evitar el aparcamiento indiscriminado, Goya Alonso recuerda que en una reunión con la consejera de Medio Ambiente se acordó instalar estas barreras en la zona próxima a la Cruz del Carmen. «Sin embargo, nada de eso se ha hecho; tampoco se ha avanzado en las lanzaderas que se dijo que se iban a estudiar como puntos intermedios para que llegara el transporte público y los turistas dejaran ahí los coches y evitar así colapsar Anaga».

La dirigente no entiende cómo se han colocado «palos» a los márgenes de la carretera insular, por donde no molestaban los coches cuando se estacionaban. Igual ocurre con el cierre de La Gangochera en junio del año pasado. «Para hacer este mercado del agricultor de Anaga, que compraba productos a vecinos del Parque Rural, se talaron unos árboles y no pasó nada; lo mismo se podría en la carretera para habilitar espacio para aparcar junto a la carretera»».

«Ha pasado casi un año del cierre del mercadillo, que dijeron que lo iban a mejorar y sigue cerrado», se lamenta Goya Alonso, quien no se queda en peticiones, sino también quiere agradecer a la consejera de Medio Ambiente la obra realizada en la plaza de Tamadiste, que se ejecutó en tiempo y forma. La dirigente vecinal de Afur recuerda que todavía sigue a la espera de hablar con el responsable insular de Carreteras y una cita con el presidente del Cabildo para saber del proyecto por 4 millones en la vía entre Taganana y la Cruz del Carmen, de la que no tiene noticias la representante vecinal.