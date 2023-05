La ‘marea naranja’ de la igualdad 'inunda' el centro de Santa Cruz

«¿Qué queremos? Igualdad. ¿Qué queremos? Igualdad». Este fue el cántico más coreado por los más de mil niños que participaron en la tercera edición de la Caminata por la Igualdad que promueve el colectivo Queremos Movernos entre la infancia. Pero lo realmente llamativo no fue la celebración del acto, sino el poder de convocatoria que quedó de manifiesto desde la plaza de Weyler, como comenzó el recorrido, hasta la plaza del Cabildo, donde se procedió a la lectura de un manifiesto a las puertas del Palacio Insular, con la presencia del presidente del Cabildo, Pedro Martín, y miembros de la Corporación, así como una zumba integradora. Viernes y once de la mañana y más de mil niños en las calles de Santa Cruz de Tenerife, cuando en ediciones anteriores se convocaba un sábado para facilitar la participación; esta vez los colegios tomaron el protagonismo en otrora tuvieron las murgas.

De forma puntual, a las once de la mañana, una auténtica marea amarilla desbordaba la plaza de Weyler, hasta el punto de que media hora antes los conductores que se dirigían desde La Salle hacia Méndez Núñez sentían que algo extraño ocurría. Eran las guaguas y la llegada de los pequeños procedentes de veintidós colegios a la caminata.

La plaza estaba desbordada de pequeños, tanto alrededor de la fuente como por los peatonales que la delimitan; hasta que llegó Ana Mengíbar con su megáfono a cuestas y mandó a formar a la cabecera en la que se leía la leyenda de la III Caminata por la Igualdad de Niños y Niñas, y miembros del colectivo Queremos Movernos correteando en sus sillas de rueda para contribuir a poner orden.

Pasó más de media hora desde que la cabecera había salido de las escaleras de la plaza de Weyler y acabaron de partir rumbo a la plaza del Cabildo los más de mil participantes; mucho con camisas o camisetas naranjas; otros tantos con banderas del mismo color, lo que lleva a identificar a esta marea naranja que inundó las calles del centro.

En un discreto segundo plano, más como si fuera un tutor que como el consejero insular delegado de Participación Ciudadana y Diversidad, Nauzet Gugliotta; no fue el único político que se coló en la movilización con la que Ana Mengíbar desbordó Santa Cruz, y eso que era un día lectivo para los pequeños. Pero ahí estuvo la colaboración tanto del colegio como de sus profesores que sorprendieron con la alta participación, y eso a pesar de que la portavoz del Queremos Movernos no ocultó su malestar porque responsabilizó al ayuntamiento de Santa Cruz de contraprogramar la caminata por la igualdad con las guaguas que envió a los colegios que quisieron disfrutar del entrenamiento que celebró el CD Tenerife en el Rodríguez López.

Cuando ya la cabecera estaba a la altura de la Mutua Tinerfeña, un parón en la caminata. Ana Mengíbar sale como un tiro disparada en busca del grupo que permanece parado. «Perdona –se disculpa en la conversación con su interlocutor– que voy a buscar a estos chicos con discapacidad intelectual». Deja el megáfono a un lado y los anima a seguir.

Sobre la marcha, casi a bocajarro, la portavoz de Queremos Movernos se va a dar con el alcalde de El Sauzal, Mariano Pérez. «Como hoy es el día de santa Rita, y es festivo para los funcionarios del ayuntamiento, Fabiola –la concejala de Atención Social– me dijo que no me olvidara de acudir, y aquí me tienes», dijo mientras saludaba al grupo llegado desde su municipio. Antes de seguir organizando la movilización, Mengíbar conminó al regidor a quedarse hasta el final para escuchar las demandas.

La marea naranja, acompañada desde el principio por los socialistas Matilde Zambudio, Andrés Martín Casanova y Eduardo Medina, enfiló la calle del Castillo hasta la plaza del Cabildo, donde fueron recibidos por el presidente insular, quien escuchó el manifiesto que pidió igualdad, estudiar sin barreras y con las mismas oportunidades, aprender lengua de signos, aulas enclaves y también parque infantiles «donde todos podamos jugar».