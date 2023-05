Vecinos del puente Zurita piden cerrar el vallado tras otro intento de suicidio

Los vecinos del puente de Zurita reclaman al concejal de Distrito Salud-La Salle y también responsable del área de Servicios Públicos el cerramiento de la zona después del intento de suicidio que se registró la mañana del domingo. Sin embargo, el interlocutor de la administración municipal les ha asegurado que no se puede intervenir en el paseo privado, como ocurre junto el bingo, además de que los técnicos están estudiando el cerramiento que reclaman los residentes por la calle Obispo Pérez Cáceres.

Los residentes en la zona del puente Zurita, con el respaldo de la Asociación de Vecinos La Arboleda, se han puesto en contacto con la dirección del Bingo, que según los datos aportados por las fuentes vecinales posen el 70 por ciento de la titularidad.

En las conversaciones que aseguran haber mantenido los vecinos, los interlocutores han mostrado su predisposición para ceder el suelo para que se pueda proceder al cerramiento.

No obstante, en una visita que realizaron en la mañana de este lunes al lugar los residentes descubrieron que bajo la maleza que se localiza en el lugar existe un muro de piedra con el margen suficiente, a su entender, para colocar las vallas de protección, y que es propiedad del Ayuntamiento de Santa Cruz.

Este planteamiento fue trasladado al distrito, que reiteró que desde los Servicios de Intervención no se autorizaría actuar en una propiedad que no sea pública, además de insistir en la legalidad que precisa la tramitación del cerramiento que reclaman los vecinos del puente Zurita. El concejal de zona también descarta la instalación de redes para evitar los intentos de suicidio, como plantean los vecinos, que ponen esta fórmula como una alternativa a la falta de cerramiento total. «Sabemos que lo importante es invertir en salud mental, pero no podemos permitir que esta zona se le identifique como el puente de la muerte», dicen los residentes.