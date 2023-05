«Cubro con color rojo cálido el exterior del Parque Marítimo César Manrique. Todo tiño de tonos escarlata. Acércate y admira el brillo que hace honor a mi nombre. Una vez consigas descifrar el nombre que me asignaron, conseguirás la siguiente pista». Esta es solo la primera de las catorce indicaciones que componente el original juego de ‘escape city’ que estrenó este sábado la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con el objetivo de promocionar y acercar a los vecinos más jóvenes de la capital catorce de las cuarenta esculturas que se exponen en las calles del municipio a raíz de la primera iniciativa internacional celebrada en 1973.

Jaime y Lucía son dos del casi centenar de participantes que se dieron cita a las once de la mañana en El Espacio R, de la Recova Vieja, junto al teatro Guimerá, punto de partida para los jóvenes de 15 a 21 años que secundaron esta original convocatoria.

En teoría, si los participantes se lo toman en serio y no hacen altos en el camino, podrán reunir las catorce gemas en cuatro horas, después de recorrer varios kilómetros. El premio de esta primera edición del ‘escape city’ titulado La Santa Cruz no está vinculado a realizar el recorrido con éxito en un tiempo récord. La organización establece que los participantes tienen hasta el mediodía de hoy para hacerse con las gemas que están ubicadas junto a catorce esculturas en la calle y quienes hayan conseguido el reto participarán en un sorteo que se celebrará a las 13:00 horas de hoy en la Recova Vieja. El premio: 1.500 euros para el ganador del sorteo, que previamente reunió todas las gemas.

A mitad de camino entre cazar Pokemon por las calles de Santa Cruz y la adaptación del escape, la Concejalía de Cultura de Gladis de León planteó el desarrollo del juego La Santa Cruz. No se trata de un cúmulo de catorce acertijos para localizar las otras tantas esculturas incluidas en la exposición que celebra sus bodas de oro, sino que también se ha desarrollado una aplicación para móvil, la herramienta de trabajo más común entre los jóvenes. Y para evitar la picaresca, los participantes, no solo están identificados sino también geolocalizados; de hecho, de nada sirve resolver la pista si quien da la respuesta correcta no se encuentra a menos de diez metros de distancia de la escultura, pues la app precisa de una validación que verifica que el interesado está a menos de esa distancia.

El escape city arrancó minutos después de las once de la mañana de la Recova Vieja, donde el alcalde José Manuel Bermúdez fue el encargado de dar el pistoletazo de salida, donde el reto no es ganar, según dijo el regidor, sino aprender y disfrutar de la ciudad. Sin duda, se trata de una iniciativa tan pionera como divertida que deja sabor a poco porque se limita solo a los vecinos –deben ser residentes– de entre 15 y 21 años. Y aún así, aunque se inscribió casi un centenar, a muchos se les pegaron las sábanas, como disculpó la concejal de Cultural, Gladis de León, que adelantó las palabras inaugurales del alcalde para hacer tiempo a que llegara el resto de participantes. La realidad es que al no primarse el tiempo, muchos jóvenes aprovecharon la mañana para avanzar en sus estudios previos a las pruebas finales de los institutos, añadió la edil.

Ya cerca del mediodía, Armando, uno de los infatigables personajes de la Compañía Timaginas Teatro, fue el encargado de dar la cuenta atrás. Como si un personaje de un videojuego hubiera llegado a la Recova Vieja, el intérprete planteó a los participantes la oportunidad de interactuar con las esculturas en la calle, a través de los desafíos que se presentaban en forma de acertijo y con la recompensa de «sacar a SantaCruz de las tinieblas» –como se dijo en el vídeo explicativo– y reunir las catorce gemas que permiten optar al tesoro de 1.500 euros.

Comenzaba la cuenta atrás hasta la una de la tarde de hoy, cuando expira el tiempo para reunir las catorce gemas, completar el juego y optar al sorteo de los 1.500 euros. Presente en la Recova Vieja, el concejal de Fiestas Alfonso Cabello aseguraba que algunos de los chicos habían formado equipos para facilitar la búsqueda de los premios. Desde la Recova, la primera pista enviaba a los participantes a la búsqueda de la escultura del Sol Rojo que se localiza en la avenida Marítima de la capital tinerfeña, cerca del recinto ferial. Y a partir de ahí, a la Careta del teatro Guimerá, justo de donde habían partido, hasta adentrarse ya hacia la rambla y el parque García Sanabria. Facilitaba la localización de la escultura en cuestión la ilustración que aparecía debajo de la pista facilitada por la aplicación.

Tanto el alcalde de Santa Cruz como la concejala de Cultura insistieron a los jóvenes participantes en disfrutar de la aventura de familiarizarse con estas obras de arte que se localizan en la capital, destacando Gladis de León la oportunidad de conocer el patrimonio que posee la ciudad.

Llamativa era la presencia de los jóvenes con sus camisetas canelas que los acreditaban como participantes y que transitaban de por las calles de SantaCruz, desde la avenida Marítima a las Ramblas en busca de esculturas que se remontan a la exposición de 1973 y que cincuenta años después ganan protagonismo y esplendor; hasta las nuevas tecnologías las ponen en valor entre los vecinos más jóvenes de Santa Cruz. ¿Quién regala 1.500 euros por reunir las catorce gemas de las esculturas? El escape city La Santa Cruz.