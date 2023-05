Acuerdo escrito entre Patrimonio y Las Moraditas sobre los aparcamientos

A la segunda fue la vencida. El concejal de Patrimonio, Juan José Martínez, visitó –esta vez sí, después de la primera cita suspendida por la denuncia del PSOE– el barrio de Las Moraditas, en compañía de dos técnicos de su departamento y la concejala de Seguridad, Evelyn Alonso–, y acudió con la tarea hecha, y eso que, como él mismo reconoció, apenas hace un año que asumió el área. Y aún así, ha resuelto la reclamación vecinal de las 44 plazas que hace más de tres décadas se construyeron en los bajos de la plaza que se localiza en el acceso de Las Moraditas.

Media hora le bastó a Juan José Martínez para firmar un documento con la presidenta de la plataforma en defensa de Las Moraditas, Sonia Rodríguez, de cuatro puntos. En el compromete el inicio de los trámites para la contratación, así como de las obras necesarias para poner en marcha el parking que se localiza en los bajos de la plaza de Las Moraditas.

Además, el escrito recoge que los trabajos se llevarán a cabo conforme a la normativa de seguridad, lo que obliga a realizar trabajos de adaptación en las instalaciones de la luz así como una salida de emergencia; también el ayuntamiento y la plataforma se comprometen a mantener informados a los vecinos de las gestiones y trámites que se realicen conforme se avance en la contratación del ingeniero que se encargará de redactar el proyecto de adaptación del aparcamientos, así como la adjudicación de la obra, que supondrá un desembolso municipal de 100.000 euros. Finaliza el escrito otorgando a la plataforma el compromiso de que en seis meses presente una relación de vecinos del barrio interesados en comprar o alquilar las plazas, lo que permitirá saber el modelo de gestión del aparcamiento.

Y por si fuera poco, Martínez no solo estampó su firma, junto a la de la presidenta de la plataforma y en presencia de la concejala de Seguridad, sino que mostró el oficio en el que se lee que ya ha dado la orden para iniciar los trámites y que se inicie el procedimiento.

Según los datos aportados por Juan José Martínez, el número de plazas que se habilitarán en los bajos serán de 33 y no de 44, como se proyectó inicialmente. ¿El motivo de la reducción? La necesidad de adaptarlo a la nueva normativa.

Sobre el modelo de gestión, se preguntará a los interesados si quieren alquilar o comprar la plaza; siendo requisito indispensable ser vecino del barrio y acreditarlo, teniendo preferencia a la hora de acceder a una plaza ser socio de la plataforma vecinal que ha desbloqueado esta histórica demanda.

Martínez se mostró distendido, a pesar de una decisión que se desea en el barrio desde hace más de treinta años; entre los participantes en la asamblea más numerosa que se recuerda en los últimos tiempos estaba incluso un vecino que con Dragados hizo la plaza, y por ende los aparcamientos que se visitaron al final, que sirven de depósito de las urnas electorales y de motos de policía para subastar.

El concejal arrancó su intervención admitiendo la dificultad de aparcar en el barrio; de hecho dijo que lo había hecho sobre línea amarilla y, en tono jocoso, le había pedido a la concejala de Seguridad que no llamara a la Policía. Luego, turno de palabra para los vecinos, que pedían seguridad más allá del 28M. «La mejor garantía es que no haya cambios en el ayuntamiento», no pudo evitar Martínez.

La presidenta de la plataforma sentenció: «Gonzalo –dijo a un vecino–, hechos subido un escalón y con o sin ellos lo vamos a conseguir», dijo en referencia al histórico desbloqueo del parking. La pregunta del millón: ¿cuándo será realidad? Antes de final de año se contratará al ingeniero y se prevé tener el proyecto, para adjudicar la obra a comienzos de 2024 y a partir de ahí, seis meses. «En un año confiamos que se pueda entregar», un año que podría ser de 24 o 36 meses, según algunos vecinos que se dan por satisfechos por el desbloqueo. Resta fijar el precio, que «será a precios populares y no al coste de la calle del Pilar», dijo Juan José Martínez. Eso sí, la valoración corresponderá a los técnicos de Patrimonio. La satisfacción vecinal se respiraba en el ambiente, con el único pero que puso la secretaria de la anterior asociación de vecinos, que cuestionó hasta dónde era legal tener prioridad en la compra o alquiler de las plazas, una concesión para favorecer a los socios, dijo la presidenta de la plataforma vecinal.

Aparcamientos, mejor que una iglesia

Del compromiso firmado para rehabilitar los bajos de la plaza de Las Moraditas y su adaptación como 33 aparcamientos, a los reproches de algunos vecinos que recordaron el compromiso adquirido en su día para poner unas marquesinas en la plaza. «Nos dijo que tenía 10.000 euros y nunca se hizo». Otro residente recordó que también se había prometido edificar la iglesia del barrio en un solar del titularidad municipal.

Algunos vecinos se revolvieron en ese momento para pedir orden y tranquilidad. «Vamos por partes. Ahora creo que son más prioritarios los aparcamientos que las plazas de aparcamientos», zanjó la presidenta de la plataforma, mientras otros advertían: «Lo que no quiero que pase es como ocurrió en la época de Zerolo, que hizo un estudio de viabilidad en el sector del taxis y luego cuando llegó Bermúdez volvió a hacer otro».

Para los vecinos de Las Moraditas el 11 de mayo pasará a la historia no por la víspera de la jornada electoral, sino por el documento en el que el ayuntamiento el reconoce el derecho de los vecinos a comprar o alquilar sus plazas de aparcamientos cuando ya estén adaptadas a la nueva normativa.