Santa Cruz recupera los viajes de Turismo Social para los mayores

El Ayuntamiento de Santa Cruz ha recuperado los viajes de Turismo Social para los mayores. El pleno ha aprobado el convenio con el que el Consistorio chicharrero se suma a esta iniciativa del Cabildo de Tenerife, cuyo objetivo es ofrecer un «respiro vacacional» a las personas de más de 65 años con escasos recursos.

Según explica la edil de Atención Social en Santa Cruz, Rosario González, esta actividad no se lleva a cabo desde antes de la pandemia del Covid. «Hemos decidido volver a adherirnos a este programa para que los chicharreros también puedan disfrutar de estos viajes», apunta la concejala. El coste total es financiado por el Cabildo, con un 34%; por el Ayuntamiento, con un 33%, y por los propios beneficiarios, también con una aportación del 33%.

En concreto, el convenio aprobado por el pleno establece la participación del Consistorio capitalino, a través del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), en el Programa Insular de Turismo Social correspondiente al periodo 2023-2026, gestionado por el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS).

El Programa de Turismo Social del Cabildo de Tenerife, en el que pueden participar todos los ayuntamientos de la Isla que así lo consideren, contempla la «realización de actividades turísticas, con discriminación positiva en precios a favor de las personas mayores con menores recursos económicos». Para cada campaña anual, se seleccionará por parte del IASS, «de forma consensuada con los municipios participantes en la misma, un destino entre lugares de destacado interés turístico».

Para la campaña de 2023, y según informa la Corporación insular, se ha elegido el destino de Cantabria, para el que se ofertarán un total de 1.000 plazas entre todos los municipios participantes. El presupuesto inicial destinado a esta iniciativa asciende a 750.000 euros. La previsión es que los viajes se realicen entre los meses de julio y octubre de este año. Cuando se publique la correspondiente convocatoria, las personas interesadas deberán solicitar información en sus ayuntamientos.

Para poder participar en estos viajes, los interesados deben tener más de 65 años y estar empadronados, en este caso, en Santa Cruz, «debiendo tener», además, «tres años, como mínimo, de residencia antes de la fecha del viaje».

Asimismo, no podrán superar unos determinados límites de ingresos y «siempre se priorizarán las unidades familiares con menos recursos económicos». También se exigen como requisitos que no se padezcan problemas de salud que imposibiliten la realización del viaje y que no se haya participado en la última campaña de Turismo Social. Los beneficiarios pueden viajar acompañados por su cónyuge o pareja de hecho.