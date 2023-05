La denuncia del PSOE aplaza la reunión sobre los 44 aparcamientos de Las Moraditas

"Me siento indignada, frustrada y engañada. Por unos y por otros". Con estas palabras comenzó la presidenta de la Plataforma Vecinal de Las Moraditas, Sonia Rodríguez, la primera reunión que celebra este colectivo en la sede de la asociación de su barrio. La tarde del pasado miércoles estaba prevista una visita a la zona del concejal de Patrimonio de Santa Cruz de Tenerife, Juan José Martínez, con técnicos de su departamento, para avanzar en el cumplimiento de la moción aprobada de forma unánime por el pleno hace un mes y que viene a desbloquear los 40 años de espera para la puesta en marcha de los aparcamientos en los bajos de la plaza de este barrio de Ofra-Costa Sur.

La cita fue promovida por invitación de la propia plataforma al concejal nacionalista con tres semanas de antelación al día de su celebración y, aunque inicialmente estaba prevista con el concejal de Patrimonio, luego anunciaron su interés de sumarse a la cita el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, y la concejala del distrito, Gladis de León. Horas antes de que comenzara, el propio responsable de Patrimonio le remitió una comunicación de la Junta Electoral que obligaba a suspender la visita promovida por los vecinos advirtiendo que incumplía la normativa y, de celebrarse, podría ser objeto de sanción.

Tanto la presidenta de la plataforma como la mayoría de los vecinos no entendieron la suspensión, pues entienden que se trata más de coincidencia con la precampaña electoral en una lucha vecinal que se remonta a décadas, cuando el único objetivo que persiguen los residentes es que los políticos cumplan el acuerdo plenario. "Llevamos cuarenta años esperando por la entrega de esas 44 plazas de aparcamientos que primero nos dijeron que no se podían poner en servicio porque incumplían las normas de seguridad y luego se cambió de criterio. Por lo menos ya no es el depósito municipal de las motos de la Policía", recordó la presidenta de la plataforma a la treintena de participantes en la reunión.

Tras la suspensión de la visita, prevista en la plaza de Las Moraditas, el encuentro se celebró en la sede vecinal, sede de la plataforma después de quedar fuera de servicio la anterior asociación.

Aunque Sonia, la directiva de la plataforma y muchos de los vecinos se la prometían felices de haberse celebrado la reunión –porque confiaban en que les dijeran la fecha de las obras y el modelo de gestión de los aparcamientos para uso y disfrute de los residentes–, la dirigente pasó del enfado inicial al optimismo. "Hay un acuerdo plenario para ponerlas en marcha. Se ha abierto una puerta y no vamos a parar hasta conseguir nuestro objetivo". Ahora los ojos están puestos en la reunión, ya no será visita de barrio sino reunión en despacho, con el concejal de Patrimonio el 11 de mayo.

500.000 pesetas

Sonia Rodríguez contó a la asamblea que los planes que le ha adelantado el concejal de Patrimonio pasa por la elaboración del proyecto y ejecución de la obra que garantizarán las medidas de seguridad para la puesta en marcha de las 44 plazas de aparcamientos que se localizan en los bajos y que se centra en habilitar una salida de emergencia y revisar el estado de la instalación eléctrica y las bocas contraincendios para los bomberos, entre otras necesidades.

Estos trabajos podrían tener una duración de diez o doce meses antes, si bien Juan José Martínez quiere hablar con la presidenta de la plataforma vecinal sobre el modelo de gestión; de otra forma, tener garantías de que existe un interés real de los residentes que garanticen la viabilidad económica de lo que los vecinos consideran un hito histórico para el barrio: la puesta en marcha de los aparcamientos de la plaza prometidos a los residentes hace 40 años.

La fórmula para hacer viable y rentable la entrega de los estacionamientos pasaría por la venta o el alquiler, pero siempre garantizando que es rentable. Gonzalo, uno de los vecinos participantes en la reunión, recordó que, aunque él tiene plaza de garaje propia, secunda en la convocatoria porque los aparcamientos es una necesidad para el barrio. "Yo soy apolítico y me preocupa este problema grave y no entiendo que se quiera paralizar un bien para el barrio", se lamentó. "Estábamos ya en el primer peldaño pero nos han quitado la escalera". "Pero vamos a seguir luchando y no vamos a parar", animó la presidenta de la plataforma vecinal.

Los residentes recordaron que cuando si hizo la plaza se anunció que había 44 plazas en las que podrían aparcar los vecinos de Las Moraditas; eso sí, se ponían a la venta –era en la década de los años ochenta cuando se proyecto y ejecutó– por 500.000 pesetas cada una, reconociéndole la propiedad por 99 años y sin que pudiera cambiar de titularidad, ni siquiera heredarse.

Otro de los vecinos aseguró que el precio inicial era de 300.000 pesetas, si bien todos coincidieron en que esta valoración se actualizará con los precios de mercado actuales y tomando en consideración que se trata del barrio de Las Moraditas y no el centro de la capital, para evitar un coste desorbitado. Primero tendrán que saber el número de plazas definitivas que se habilitan tras las obras y luego si se venden, cuántos estarían interesados y cómo se gestionarían si restan por adquirir.

El problema de la tostadora

A la espera de la reunión con el concejal de Patrimonio, fijada ahora para el 11 de mayo, la plataforma aprovechó para comunicar que el distrito le ha dado la sede de la antigua asociación vecinal El Buen Pastor para desarrollar sus actividades. En colaboración con la asociación de mayores, se han costeado las mejoras y adaptación, ya que inicialmente no tenía ni extintores, carecía de agua y de seguro de responsabilidad civil, además de adecentar el local al que solo se llega por escalera.

A la espera de avanzar en la puesta en marcha de más actividades –el ayuntamiento les ha ofertado la puesta en marcha de actividades físicas desde Santa Cruz Vital dos días a la semana–, la presidenta de la plataforma informó de que se cobrará una cuota de 3 euros mensual, para descartar que se vaya a poner en servicio una cantina. "No vamos a abrir el car-cafetería en el local".

Otro de los asuntos que preocupa en Las Moraditas: la actividad de algunas empresas que no se ciñen a actividades inocuas, como regula la normativa. Los vecinos se refieren, en particular, al olor cada vez más acuciante a tostado de café y de cuyo origen no tienen constancia de forma oficial, más allá de alguna chimenea que ven unos vecinos. "Hay que poner orden, sin miedo a represalias", pidieron, mientras se instó al civismo y no tirar enseres en la vía pública, o la preocupación de algún taller que hace de la vía pública parte de su propiedad privada restando las pocas plazas de aparcamientos que existen en el barrio.