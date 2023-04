¿Qué tal las primeras horas como reina de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz?

Estoy muy contenta. Ha sido una experiencia única y estoy bastante orgullosa.

¿Ha podido descansar de la gala celebrada el viernes?

He descansado poco porque no me han dejado los nervios, que me vinieron después; no me esperaba para nada ningún premio. Ha sido una gran alegría. Todavía no me lo creo.

¿Quién es Kimberly?

Soy de Santa Cruz de Tenerife, tengo 16 años y estudio cuarto de la ESO en el Instituto Alcalde Bernabé Rodríguez, junto al mercado Nuestra Señora de África.

¿Qué quiere ser de mayor?

Me gustaría llegar a ser actriz, la verdad. Es mi sueño desde pequeña.

¿Alguna actriz favorita?

Esther Expósito me gusta un montón, entre otras.

¿Qué género le gusta del mundo del cine?

El terror; me encantan las películas de miedo, y también la comedia.

¿De dónde le viene esa pasión por el cine?

No lo sé (se ríe). Desde pequeña siempre me ha gustado mucho el mundo del arte. Me encanta dibujar, la música, el cine, el teatro, el baile...

Y sin embargo está en una murga infantil.

Sí, en la murga infantil El Cabito. Entré en septiembre de 2022 pasa participar en el concurso del Carnaval 2023. Entré en El Cabito porque conocí a unas amigas que sabían que a mi me encantan las murgas. Ellas eran ya componentes de El Cabito y me animaron a meterme con ellas.

Llega a reina de las Fiestas de Mayo como componente de una murga infantil.

Es una experiencia muy bonita, preciosa, y el momento que viví la noche del viernes, cuando se celebró la gala, será inolvidable para mi.

¿Tiene más hermanos?

Sí, tengo tres hermanas más. Yo soy la mayor, con 16 años, y la más pequeña tiene cuatro meses. Mi madre ahora mismo no trabaja y mi padre es marinero; mi vida la desarrollo entre María Jiménez y Añaza, donde residen mis padres, aunque estudio en el IES Alcalde Bernabé Rodríguez.

¿Qué le gusta más: Carnaval oFiestas de Mayo?

Las dos fiestas me gustan bastante; no sabría decantarme por una u otra. Cada una tiene sus características y ahí está la riqueza.

¿Ha tenido que afrontar muchos preparativos para salir en la gala de las Fiestas de Mayo?

Ha sido necesario dedicar muchas horas para asistir a los ensayos, pero ha valido la pena todo el esfuerzo, aunque aún no he podido ver aún la gala.

¿Conocía ya a alguna candidata por pertenecer a grupos del Carnaval?

Conocía a alguna que otra pero a la mayoría no. Esta es la primera vez que me presentó en la elección de la reina de las Fiestas de Mayo y en general en un certamen de estas características, porque nunca antes lo había hecho.

¿Le gustaría presentarse a reina del Carnaval?

Me encantaría poder presentarme a reina del Carnaval en algún momento. En principio tengo previsto continuar el próximo año en mi murga infantil El Cabito después de lo bien que lo he pasado hasta ahora.

¿Cómo presenta las Fiestas de Mayo?

Son unas fiestas tradicionales con el folclore de Canarias, que conmemora el aniversario de la fundación de Santa Cruz; son bastante bonitas y creo que todo el mundo las debería disfrutar y también las deberíamos conocer más los jóvenes.

Vamos, que no está reñido entonces folclore y reggaeton.

¡Claro que no!. En la música, a mi me gusta un poco de toco, quizás no soy tan entusiasta de la música clásica. Vamos a tener un mes de mayo llenito de actos, pero combinaré intercalar y esforzarme par los ensayos y estar en todos los eventos de la fiesta.