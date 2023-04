La plaza Candelaria, en el corazón de Santa Cruz de Tenerife, acoge esta noche, desde las 21:00 horas, la gala de elección de la reina de las Fiestas de Mayo, bajo la dirección de Javier Caraballero. Junto a las treinta y cinco jóvenes que desfilarán en representación de otras tantas entidades y barrios para optar al cetro de los actos patronales, destaca la actuación de la cantante Blanca Paloma, en la última escala antes de poner rumbo a Eurovisión.

Natural de Elche, confía en revalidar el éxito que cosechó precisamente su paisana Salomé, hace 54 años -cuando quedó empatada con otros tres países-, para admitir su sorpresa por la belleza de la Isla y asegurar que tomará parte de la energía que percibe en Tenerife para ir a por todas a Liverpool. Esta es su primera vez en Tenerife, pero ya sueña con volver, quién sabe si como ganadora de Eurovisión 2023.

¿Es la primera vez que viene a Tenerife?

Esta es la primera vez que vengo a Tenerife; no había tenido la oportunidad. ¡Ya me habría gustado conocer las islas antes! Estoy alucinando con la belleza del paisaje y espero volver. Ya sea en calidad de artista...

En calidad de artista ya está; será de ganadora de Eurovisión 2023.

(Se ríe). Ojalá. Eso sería una gran ilusión no solo para mí, sino para todos. Lo estamos esperando con muchas ganas; pero si no es conmigo espero que llegue la victoria española en breve porque creo que está al caer; ya nos toca después de la última vez, cuando ganó Salomé, también valenciana (quedó empatada con otros tres países), de mi tierra también, en 1969. ¡A ver, a ver si hay un cierre de círculo! Sería bonito.

"Aquí en Canarias, que tenéis una nana como himno, entendéis lo esencial de este cante para todo ser humano"

¿Qué tiene Eaea de Blanca Paloma?

Eaea tiene de Blanca Paloma, de mi abuela Carmen, de las mujeres de mi familia porque es una canción que me empodera mucho, que se inspira en el cante de trabajo de la nana; curiosamente estoy aquí, que tenéis el himno de Canarias, que es una nana, y comprenderéis mejor que nadie lo esencia que es el cante de nana para todo ser humano. Es algo que te conecta con la esencia porque es algo que te ha cantado tu madre, tu hermana mayor o tu abuela incluso desde antes de nacer.

Y va a Eurovisión con una canción con personalidad, no a la medida del festival.

Por supuesto. Es un tema arriesgado. Está hecho a medida y por eso me siento tan representada y además creo que el riesgo nos puede favorecer. Precisamente hace que no pase desapercibida. Sería la primera bulería que gane en la historia de Eurovisión, que se dice pronto. Pero en cuarenta años no nos hemos atrevido por el puesto en el que quedó Remedios Amaya hace cuarenta años, en 1983. Ojalá Europa esté preparada para un Eaea.

No estamos ante Remedios Amaya sino ante Blanca Paloma.

¡Ole! Y quiero poner en valor la candidatura que llevó hace cuatro décadas porque era de mucha calidad pero los tiempos también son importantes y los artistas que han exportado el flamenco también han hecho que toda Europa ponga el ojo en este tipo de música. Y el oído y el interés. Estoy muy agradecida a todos esos artistas que han llevado el flamenco por bandera y en este caso me atrevería a decir que no solo es flamenco, sino también folclore, y también tiene música electrónica. Toda esta mixtura la hace contemporánea.

¿Qué tiene de Canarias el Eaea?

Tiene alma. Esta canción es, desde la puesta en escena, un viaje para mí. Un camino con puntos de inflexión, con partes más íntimas u otras más poderosas, y eso es universal y conecta con todo el mundo aunque la gente no conozca el idioma. Cuando observas ese viaje, esa transición hacia el empoderamiento, el espectador te acompaña y se siente identificado y de alguna manera quiere sentirse ese personaje que está avanzando en el escenario.

"Paula Quintana, una chicharrera del barrio de La Salud, es una persona fundamental en mi equipo"

En su caso, además de cantante, mima la escenografía.

Antes de estar delante de los escenarios trabajaba detrás y ahí es donde aprendí todos los secretos de la escena, trabajando para otras compañías y haciendo realidad los sueños de otros, y ahora me toca a mí contar mis historias, lo cual es todo un privilegio por poder disfrutar de esta experiencia, tanto para mí como para todo mi equipo. Quiero resaltar que hay una persona indispensable en nuestro equipo que es chicharrera, del barrio de La Salud, que es Paula Quintana, que gracias a su talento ha hecho que todas las mujeres que habemos sobre el escenario con nuestro movimiento lleguemos a un trance, a una catarsis, a una innovación de todas las ancestras del pasado, del presente y del futuro.

¿Qué hace Paula Quinta en su equipo?

Es coreógrafa; es la que ha diseñado la coreografía y todos los movimientos, la danza. Siempre dice una cosa muy interesante cuando explica que con esta performance queremos coger los ingredientes de la identidad española, combinarlos todos, agitarlos bien y lanzarlos como si fuera una receta de la tortilla española y que toda Europa y el mundo entero lo coma.

De Tenerife a Liverpool.

Eso es. El 3 de mayo ya estoy cogiendo el avión. Esta pequeña paradita me sirve para tomar aire y la energía que siento que tiene esta Isla, que tiene mucha, me la llevo conmigo y os digo que volveré. He sentido que me recibíais con los brazos abiertos. Espero volver.