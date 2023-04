El IES María Belén Morales brinda por otros 40 años con el arte como referencia

«Si los niños no le cogen amor al estudio, al conocimiento y a la cultura será un pueblo sin criterio. Y un pueblo sin criterio es estará en manos de unos mandatarios». Esta frase, tomada de la artista María Belén Morales que da nombre desde este curso al antiguo instituto Ofra 5, también conocido como el instituto rojo –por el característico de su fachada–, presidió este martes el escenario del salón de actos que acogió el acto conmemorativo preparado por el claustro de profesores que dirige Ana Hormiga con motivo del cuarenta aniversario del centro.

De la referencia de la artista, escultora que incluso fue concejala del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con el PSOE, a la frase que resume el proyecto escolar que presentó la directora: «La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón», una máxima de Howard Hendricks.

Poco después de la once y media de la mañana, Ana Hormiga, la directora, recibió a representantes de la comunidad escolar, desde antiguos profesores y responsables de la Consejería de Educación, así como a la consejera insular María José Belda –la gran valedora del centro que le consiguió una subvención de 100.000 euros para el desarrollo del Bachillerato de Arte–, o las concejalas de Cultura, Gladis de León, y del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), Charín González.

Fue un acto sobrio, ajustado a los cuarenta años de historia que destilaron solera a través del discurso que pronunció la directora y también por el paseo por las instalaciones que dejan entrever el Instituto María Belén Morales como una ciudad de la cultura en miniatura, donde la propia escultora da nombre a la plaza en la que está convertido el hall del centro, mientras en la galería superior, donde está el Bachillerato de Arte, tienen su espacio la plazoleta María Isabel Nazco, artista plástica; o el visitante puede adentrarse por el pasillo al que se denomina calle Pino Ojeda, escultora y pintora. Imposible obviar los murales que cambiar el paisaje escolar en el último curso gracias precisamente al arte de los alumnos, de la mano del profesorado.

En el cuarenta aniversario, y como si la historia no fuera con Ana Hormiga –que actúa de anfitriona confiando el protagonismo a los propios alumnos y a sus compañeros de claustro–, dos joyas de la corona: el material de audiovisual, que muestra y explica su funcionalidad Laura Valló González, alumna del Bachillerato de Artes Escénicas y precisamente una de las miembros de la banda del cuarenta aniversario del centro. Su profesor, Manuel, la anima a mostrar las cámaras adquiridas precisamente con los 100.000 euros recibidos del Cabildo, en un aula convertida de un estudio de croma, con toda la infraestructura técnica, y entre la media docena de cámaras, un dron. Eso sí, pesa un gramo menos del medio kilo para sortear así los permisos que se exigen en esos casos para poder hacerlo volar, precisa Manuel.

Tras las explicaciones, los visitantes piden para la alumna que el profesorado valore con matrícula sus explicaciones.

En el paseo, María José Belda, la consejera insular no adscrita, regala una de las perlas: «Antes había que fugarse (de los institutos) para pasarlo bien y ahora te tienes que quedar para disfrutar». Aunque su futuro no pasa por concurrir a la reelección en las elecciones del próximo 28 de mayo, no oculta su satisfacción porque «otra forma de hacer las cosas es posibles». Sorprende, como poco, la inmediatez del dinero aprobado por el Cabildo y al que el IES le buscó destino y ya disfruta el centro en su apuesta por la formación en el mundo del Arte.

La otra joya del IES María Belén Morales, la biblioteca, no tanto por la oferta bibliográfica, sino porque el centro ha articulado las fórmulas para dar en préstamo tablet a los alumnos, además de convertir este enclave en un lugar ideal para el estudio. Y no lo dice un profesor, que sería lo propio, sino una de las alumnas, Indira, quien se inició en el Carnaval con la murga infantil Distraídos, que tiene su sede a escasos metros del instituto y que este año se estrenó en las tenores de la adulta Burlonas que dirige Adela Peña.

Antes del paseo por la miniciudad de la cultura en la que la comunidad escolar que dirige Ana Hormiga al IES María Belén Morales, cita con el protocolario cuarenta aniversario.

Parte de la historia

Haciendo buena la máxima de que es de bien nacido ser agradecido, la directora agradeció los desvelos de sus antecesores en el cargo, desde la pionera, Aurelia Cerdá Vera, la encargada de echar a andar el instituto en el curso 1982/83, a Rafael Hernández Fernández, José Marcial Ramírez, Salvador Rojas –director y fundador de la agrupación lírica y con orquesta La Zarzuela, del Círculo de Amistad XII de Enero–, María Amparo del Castillo Garijo o Zenobia Meneses Castañeda.

La directora recordó el origen del centro, que obedece el desdoblamiento del Andrés Bello y del Poeta Viana para atender la creciente demanda de plazas en el nivel de Bachillerato. En el curso inaugural, hace cuarenta años, había 324 alumnos en Primero de BUP; 51, en segundo; 33, en tercero, y 101 en COU, distribuidos en dos turnos: diurno y nocturno.

En el curso 1997/98 el antiguo Ofra 5 se transforma en un Instituto de Enseñanzas Secundarias al comenzar a impartirse el tercer nivel de la ESO y completa la implantación de nuevas enseñanzas hasta la incorporación de la más reciente: Bachillerato de Arte, que tiene su ámbito de influencia desde el IES Tomás de Iriarte hasta La Laguna, incluyendo Añaza, Barranco Hondo y centro de La Laguna como IES Canarias, IES Marina Cebrián, IES Padre Anchieta, IES El Sobradillo, IES Las Veredillas y CEO Bethencourt y Molina.

Ya desde el 23 de marzo de 2022 el instituto rojo toma el nombre de María Belén Morales, que catapulta su vocación por el arte.

El aval de los estudiantes

Ana Hormiga rindió cuenta de estos cuarenta años de historia del centro con un aval excepcional, la intervención de Ainhoa Plasencia Herrera, vecina del barrio de César Casariego. Hija única, cursó sus primeras letras en el colegio Ofra Vistabella, –denominado CEIP Georgia Martín Hernández desde mayo de 2022–, hasta que hace cuatro años entró en el IES Ofra y ha vivido la transición del cambio de nombre del instituto.

De familia de procedencia gomera, Ainhoa cuenta con orgullo y agradecimiento que vive con sus abuelos, un apoyo fundamental para tutear el futuro, que pasa a partir del próximo septiembre por cursar el Bachillerato de Ciencias, también en el María Belén Morales, como paso previo a estudiar Medicina o Enfermería. De momento, echa el resto para sumar nota y hacer realidad su sueño.

Ainhoa, al igual que Erik Sirvera –alumno de 4 de la ESO, que quiere cursar Bachillerato de Humanidades para luego estudiar Turismo–, es uno de los miembros del consejo escolar en representación del alumnado. Le correspondió pronunciar unas palabras para agradecer los métodos de la enseñanza que se ofertan en el centro, el acercamiento a las nuevas tecnologías, el fomento del espíritu autocrítico y la responsabilidad desde los profesores y, en especial, la importancia de la familia. Se cerró así el acto, para seguir con el recorrido por la miniciudad de la cultura, y un deseo, antes de descubrir la placa del 40 aniversario: ¡larga vida al centro!, como pidió Ainhoa.