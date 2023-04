El Puerto cerrará la actual temporada de cruceros con una veintena de escalas

El Puerto de Santa Cruz de Tenerife recibirá entre los próximos meses de mayo y agosto, es decir, en lo que resta de la actual temporada de cruceros, una veintena de escalas. Éstas traerán al municipio chicharrero miles de turistas de diferentes nacionalidades.

De los buques que visitarán la capital tinerfeña durante dicho periodo, uno de ellos, el World Voyager, utilizará la instalación chicharrera como puerto base, es decir, para recibir y dejar cruceristas. Éste arribará al Puerto de Santa Cruz el jueves 4 de mayo.

Asimismo, entre los cruceros que llegarán a la capital tinerfeña entre mayo y agosto destacan dos buques de lujo, el Seven Seas Mariner, que arribará el miércoles 24 de mayo, y el Renaissance, que recalará el domingo 2 de julio.

El primero, operado por Regent Seven Seas Cruises, filial de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd, fue el primer barco del mundo con suites y balcones. En el año 2002, recibió el galardón de Barco del Año por parte de Ocean and Cruise News. El segundo es un crucero de lujo, construido en el año 2000, que tiene una longitud de 73 metros. Fue totalmente renovado en 2018.

Este año se superará la cifra registrada en 2022, de 542.000 cruceristas, según la Autoridad Portuaria

Asimismo, también destaca la visita, el lunes 14 de agosto, del legendario crucero francés Club Med 2, una goleta de vela de cinco mástiles controlada por una computadora. Cuenta con un total de 184 camarotes.

En concreto en el mes de mayo, arribarán al Puerto chicharrero los cruceros Vista (lunes 1); Queen Victoria (martes 2); World Voyager (jueves 4); SH Vega (sábado 6); MSC Virtuosa (domingo 7); Costa Fortuna (también el domingo 7); Vision of the Seas (martes 9); Costa Fortuna (domingo 21), y Seven Seas Mariner (miércoles 24).

En junio, visitarán Santa Cruz de Tenerife los barcos Ventura (viernes 2); Anthem of the Seas (domingo 11); Norwegian Viva (lunes 12), y MS Náutica (sábado 24). Durante el mes de julio, recalarán en la instalación chicharrera el Renaissance (domingo 2), Ventura (viernes 7), y también el barco Seven Seas Mariner (viernes 28).

La capital recuperará el Bus Turístico e instalará nuevos baños públicos, entre otras acciones

Por último, en agosto, y para finalizar la actual temporada, llegarán los cruceros Ventura (viernes 11); Club Med 2 (lunes 14); MSC Virtuosa (sábado 19), y Ambience (domingo 20). La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife aclara que éstas son las previsiones que se tienen en estos momentos para dicho periodo.

En lo que a número de cruceristas se refiere, el presidente de Puertos de Tenerife, Carlos González, ha mostrado su satisfacción «con el hecho de que ya en marzo se superaron las cifras de cruceristas del mismo mes de 2019», año especialmente destacado en tráfico de cruceros y previo al covid. Para González, si esta tendencia se confirma, 2023 puede acabar con cifras «especialmente buenas en nuestros puertos», superando los 542.000 cruceristas de 2022.

Entre la temporada que finaliza en agosto y la que comenzará en septiembre de este mismo año, visitarán los puertos dependientes de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife unos 570 cruceros. La instalación chicharrera es la que más escalas contempla, con la llegada de más de 300 barcos.

Aunque los cruceros ofrecen a los turistas numerosas excursiones a diferentes puntos de la Isla, muchos de ellos deciden quedarse en la capital. En este sentido, el consejero delegado de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz, Alfonso Cabello, señala que tanto lo que resta de la actual temporada (hasta agosto) como la próxima, la correspondiente al periodo 2023-2024 (desde septiembre a junio), serán «muy importantes» para el municipio, «no sólo por recuperar los indicadores de la prepandemia, sino por incrementar los mismos y consolidar Santa Cruz de Tenerife como una de las plataformas de cruceros más importantes del mercado atlántico».

Afirma que el destino y todos los sectores vinculados en la cadena de valor en Santa Cruz, como prestadores de servicios, empresas proveedoras, consignatarias, transportistas, la industria local turística, los comercios, la restauración y «todo lo que va vinculado y orientado a este segmento, deben aprovechar esta fase de recuperación y consolidación del sector, generando, en definitiva, más riqueza y empleo en la ciudad».

Mejoras

Santa Cruz «seguirá avanzando» en mejorar su servicios y dotaciones para competir como destino turístico de cruceros, según asegura Cabello, quien añade que, para ello, está prevista la ejecución de varias actuaciones. Entre éstas se encuentran la instalación de señalética turística inteligente, con una inversión de 390.000 euros; la recuperación del Bus Turístico, que «iniciará el servicio para la nueva temporada de cruceros»; la instalación de una oficina de cruceros en el Intercambiador, por un importe de 275.000 euros; y la implantación de herramientas de servicios «para la mejora de la experiencia turística», por 350.000 euros.

Asimismo, indica, también se llevarán a cabo mejoras en la señalética turística peatonal, «para canalizar los flujos de turistas cuando desembarcan»; se reforzará la información turística; se procederá a la dotación de nuevos baños públicos en el centro de la ciudad, y se trabajará en la generación de productos (Casa del Carnaval, actividades, rutas, gastronomía y eventos).