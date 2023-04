Taborno pide la reapertura del camino de El Montesillo con escombros hace 4 meses

Vecinos de Taborno y con el respaldo de la Asociación Rural del Macizo Interior de Anaga confía en que el gobierno municipal atienda su solicitud para retirar los escombros que cayeron de una terraza el pasado mes de enero sobre el camino de la zona conocida como El Montesillo, en el referido caserío de Anaga.

Un vecino explica que, aunque los hechos ocurrieron hace cuatro meses, los residentes reclaman desde enero que se proceda a escombros que impiden el tránsito por esta zona, lo que afecta a una veintena de residentes que habitan cinco casas de la zona.

Durante este tiempo, según la versión facilitada desde Urbanismo a los vecinos de Taborno, las gestiones municipales se han topado con una propiedad privada, lo que impide la intervención desde la Corporación. Los residentes reiteran su petición para que esta petición se lleve a cabo, ya no solo por el tiempo transcurrido y, en particular, por los daños que padecen los vecinos de la zona.

La raya amarilla del olvido

De El Montesillo a Lomo de Taborno, sin salir del caserío. Los vecinos de esta zona también se lamentan de que haya caído en saco roto la petición que dirigieron al ayuntamiento para que se proceda a pintar una raya amarilla en la zona de Lomo de Taborno.

Los residentes reconocen que «ahí nunca se ha pintado una raya amarilla, pero también es cierto que nunca había pasado lo que ocurre en la actualidad». Se refieren los vecinos a la presencia de visitantes con sus vehículos, que se traduce en que se ocupan las pocas plazas. «El otro día una chica su iba a ir a operar y al final la tuvieron que ayudar porque no pudo sacar su coche», añaden, para solicitad a las autoridades que sean conscientes de las necesidades que tienen los residentes de Anaga. «La publicitan como Reserva de la Biosfera pero luego no existen servicios para atender la demanda». «Al final nos debatimos entre irnos y dejar los pocos sitios a los visitantes o quedarnos y no poder salir», añaden.