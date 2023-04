«¿Quién les da 30.000 euros para sus viviendas? No pierdan la oportunidad»

«En dos o tres días se publicará en el Boletín Oficial la convocatoria para la redacción de los proyectos de 381 viviendas de Añaza que se dividen en cuatro lotes y en poco más de un mes esperamos tener contratados los arquitectos e ingenieros. Comenzamos a gastar dinero y comienza así la gestión para hacer realidad la mejora de las zonas comunes de sus viviendas». Con estas palabras dio por comenzado el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, la cuenta atrás en un trámite que será realidad dentro de dos años, toda vez que resta aún adjudicar la obra.

«Muchas comunidades aprovechan esos dos años que pasan desde que se inician los trámites hasta que comienzan las obras para reunir el dinero», les animó el concejal de Viviendas Municipales, Juan José Martínez, quien en uno de sus últimos actos de servicio, ya en la recta final a las elecciones del 28 de mayo que lo colocan en el Cabildo, alentó a los vecinos a no perder la oportunidad. El alcalde tomó el guante para convidar a los vecinos: «¿Quién les da 30.000 euros para que mejoren sus casas?. Aprovechen la oportunidad», le reiteró para evitar experiencias como las que se viven en Chimisay. «Allí se les planteó a todos los vecinos y al final solo se sumaron dos bloques que ya están en obras. Ahora quienes no se benefician de este plan se pregunta por qué y la respuesta está clara: no quisieron».

Ajeno a lo que será la tónica electoral a partir del 20 de abril, el alcalde de Santa Cruz se plantó junto a los concejales de Viviendas Municipales, Juan José Martínez, y el del Distrito Suroeste, Javier Rivero, en el escenario de la plaza de La Libertad, que se localiza en el paseo Flor de Mayo y que se ha convertido el particular coliseum de Añaza para volver al lugar donde ya en junio de 2022 le anunciaron el proyecto.

José Manuel Bermúdez volvió a recordar que se trata de una inversión de más de diez millones en 381 viviendas para este barrio del Suroeste llegados desde Europa gracias a la gestión desarrollada por el área de Viviendas Municipales, equipo al que felicitó el regidor municipal. La principal diferencia respecto a las actuaciones que ya se realizan en la actualidad en otras 600 viviendas de Santa Cruz estriba en que es condición fundamental en Añaza la instalación de placas fotovoltáicas, un requisito que se impulsa desde Europa para garantizar que las viviendas que se rehabiliten sean sostenibles y con energías limpias.

Eso, además de proceder al estudio del estado y reparación de la estructura, si fuera preciso, de los bloques donde se va a intervenir, así como la reparación y adecuación funcional de las instalaciones de saneamiento, redes de abastecimiento de agua sanitaria, telecomunicaciones y baja tensión o la intervención en cubiertas y fachadas, así como mejora de la urbanización del entorno. Estas son las condiciones que se establece en el pliego del contrato para que opten los arquitectos; las que impone Europa para acogerse a la ayuda de los diez millones –que se traduce a una media de 30.000 euros por vivienda– se refiere a la mejora de la eficiencia energética que, al bolsillo el vecino de Añaza, se traducirá en que con las placas fotovoltáicas acabará pagando menos en el recibo de la luz.

Entre las pocas veces que intervino el concejal del Distrito, Javier Rivero –pocas, pero benditas, como dicen los mayores–, el edil que nació en el movimiento vecinal de El Rosarito hace ya más de dos décadas apostilló que también se garantizará la accesibilidad, haciendo alarde también de su condición de responsable de esta área.

Lluvia de millones

Esta particular lluvia de doce millones que se recordó que ya es una realidad porque está comprometida desde Europa se reparte de esta forma:

92 viviendas Manzana C-10. Viviendas Municipales saca a concurso un total de cuatro lotes. El primero corresponde a las 92 Viviendas de la Manzana C-10, de uso residencial que está agrupadas en cuatro bloques y que tienen un presupuesto de ejecución para la obra de 2,3 millones.

97 Viviendas Manzana C-13. En la calle Decano Consular Jesús Ramos se localiza la Manzana C-13 de Añaza, donde está prevista la mejora de 97 viviendas que están agrupadas en dos bloques y para el que está asignado un presupuesto de 2,4 millones.

92 Viviendas Manzana C-14. También se beneficiarán de la aportación europea las 92 Viviendas de la Manzana C-14 de Añaza de la avenida Luis Celso García Guadalupe, agrupadas en cuatro bloques, con una inversión prevista de 2,3 millones.

100 Viviendas Manzana I-19. El cuarto lote de viviendas incluidas en esta primera intervención con financiación europea se localiza en la Manzana C-10, donde se distribuyen cien viviendas agrupadas, para las que se destinarán casi 2,5 millones de euros.

De colores

Después de que los vecinos preguntaran por qué pasaba por los calentadores o dónde estaba el convenio que permite a las personas sin recursos acogerse a las ayudas desde el Instituto Municipal de Atención Social, que cubre el cien por cien de la parte que deben aportar los vecinos como recordó Juan José Martínez, el concejal Javier Rivero desplegó su conocimiento del distrito, como no podía ser de otra forma siendo oriundo de él y responsable también. Por colores, como identifican los vecinos los bloques, prometió que se trabajará para incluir en el futuro más bloques, algo que pasa por que los vecinos se organicen por comunidades y den su visto bueno. Solo faltaron fuegos artificiales, y es que una palabra de Rivero bastó para convencer a los vecinos: «Enhorabuena». Lo que dio paso a aplausos. Comienza la espera.