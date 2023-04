Al Kiosco nº 6 de la playa de Las Teresitas le pusieron de nombre CUNCUNPRÁ que, como toda onomatopeya, viene a representar un sonido acústico no discursivo, o sea, que no es palabra propia del lenguaje humano y no la vas a encontrar en el diccionario. Pero cuando la mencionas (hay que hacerlo bien, acentuando la “A” del final) suena a diversión, a ritmo potente, a ocio acalorado, esas cosas que hacemos o encontramos en el escenario donde el mencionado Kiosco está ubicado.

También encontraremos en CUNCUNPRÁ otras genialidades. Sus camas balinesas son, sin duda, las mejores de toda la playa. De diseño exclusivo, su robusta apariencia las delata: firmes y sólidas contra viento, pero no contra marea. El Atlántico queda un poco más abajo y resultan un placer cuando vuelves del agua. Comodísimas, verdaderos tronos desde donde divisarlo todo. Allí tumbado o tumbada puedes, además, jugar con el sol a tu antojo porque su versatilidad te permite que lo dejes pasar, o no, a broncearte. Siguiendo con la cuestión onomatopéyica te contamos que puedes deleitarte y disfrutar haciendo ñam-ñam y glu-glu con lo que ofrecen en su cuidada y variada carta, con pescado fresco todos los días. También puedes hacer bla-bla-bla y ja-ja-ja incluso aunque vayas sin compañía, porque el buen trato del personal te hace sentir en familia. Y lo más importante: han instalado placas fotovoltaicas para el suministro eléctrico, abandonando el antiguo sistema a motor, ruidoso y contaminante. De este modo, aportan su grano de arena, como los demás Kioscos de la playa, a la protección y defensa de nuestro planeta. Si vas, sólo te contaminarás de su buen ambiente. CUNCUNPRÁ es ritmo, es sabor, es clave, es funky,… una auténtica demostración de buen gusto. También es el título de una canción del grupo Cimafunk.