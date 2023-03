Santa Cruz de Tenerife, entre las ciudades más accesibles de España

Santa Cruz de Tenerife, Lleida, A Coruña, Las Palmas de Gran Canaria y Ciudad Real son las ciudades más accesibles del país. Así lo establece el Índice Smart Cities de España 2023, elaborado por Idencity con la colaboración de Fundación ONCE.

La segunda edición del Índice Smart Cities España (ISCE) es una herramienta creada por la consultoría especializada en procesos de transformación de ciudades y territorios IdenCity, "con el fin de promover el desarrollo, avance y consolidación de las smart cities del futuro". El proyecto ha contado con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Fundación ONCE, Cellnex, Citelum y Mubil.

El índice, en el que destaca el municipio chicharrero, incluye un total de 138 indicadores y ocho ítems relacionados con la accesibilidad. El estudio apunta que uno de los aspectos más relevantes para considerar que las ciudades son inteligentes es que permitan que todas las personas, independientemente de sus capacidades físicas o cognitivas, puedan acceder y utilizar los servicios públicos, los canales de participación y las infraestructuras urbanas.

Según los resultados arrojados por el ISCE 2023, la mayoría de los territorios estudiados se encuentran lejos de obtener un resultado óptimo en esta materia, a excepción de las ciudades nombradas con anterioridad, entre las que se encuentra la capital tinerfeña. "Se necesitan esfuerzos adicionales para garantizar que las ciudades sean inclusivas y accesibles para todas las personas", asegura Laura Moreno Segura, directora de consultoría de IdenCity.

Necesidades

En el mismo sentido, José Luis Borau, jefe del Departamento de Accesibilidad al Medio Físico de Fundación ONCE, advierte de la importancia de tener presentes las necesidades de toda la ciudadanía cuando hablamos de ciudades inteligentes. "Poco inteligente será aquella ciudad que no tenga en cuenta las necesidades de cerca de un 15% de la población, sin contar con las personas mayores". "Todavía queda mucho por hacer en la accesibilidad de nuestras ciudades, pero ahora tenemos la oportunidad que nos dan todas las tecnologías emergentes. Que sepamos implementarlas y no crear nuevas brechas es imprescindible", recalca.

El índice abarca en su estudio las 50 capitales de provincia, las dos ciudades autónomas y, por primera vez, también incluye el análisis de seis ciudades no capitales: Alcobendas, Cerdanyola del Vallès, Ibiza, Granollers, Mollet del Vallès y Santa Coloma de Gramenet.

Como resultado global del índice, la ciudad que cuenta con un mayor grado de cumplimiento para alcanzar el status de Smart City es Barcelona (79%), seguida por Madrid (74,1%) y Valencia (67,6%). En materia de accesibilidad el documento ha analizado ocho indicadores. Entre ellos se encuentran los índices de Inclusión digital de la población mayor (personas de 65 años o más que disponen de ordenador o Tablet, o se han conectado a internet en los últimos tres meses); recursos de comunicación y recursos digitales universitarios accesibles; Accesibilidad en la estrategia local de Smart City; la disponibilidad de datos sobre accesibilidad, y la existencia de recursos para la atención a los ciudadanos con discapacidad (como la existencia de intérprete en lengua de signos en los plenos del ayuntamiento).