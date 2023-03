Hernández denuncia que el Ayuntamiento ha dejado sin ascensores a los vecinos de La Salud y Cepsa

La portavoz del PSOE en Santa Cruz, Patricia Hernández, denuncia la "ineficaz gestión" de los fondos destinados a la rehabilitación de viviendas por parte del Ayuntamiento, pues, y según señala, "se ha dejado sin ascensores a los vecinos de los barrios de La Salud y Cepsa". La exalcaldesa explica que, a pesar de que en julio de 2020 el Consistorio elaboró un estudio de viabilidad económico y técnico para instalar elevadores en aquellos edificios incluidos en los proyectos de rehabilitación financiados a través de los fondos ARRUS (Áreas de Renovación y Regeneración Urbana), el actual grupo de gobierno (CC, PP y la edil de Cs Evelyn Alonso) "ha eliminado esta posibilidad en las obras que se ejecutan en la actualidad".

Hernández resalta que los únicos dos ascensores que se están instalando, en dos edificios del barrio La Salud, corresponden a los proyectos que ella dejó "firmados" en el marco del programa ARRUS para Santa Cruz, el cual se enmarca en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y en cuya financiación participan el Gobierno central, el Ejecutivo canario, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de la capital. "Para el resto de edificios, y a pesar de que tienen el estudio y la posibilidad de hacerlo, porque nosotros incorporamos los ascensores en los ARRUS, no han querido atender esta demanda ciudadana, sobre todo de aquellas personas que casi no pueden salir de sus casas para tareas tan cotidianas como tirar la basura o hacer la compra. Estamos hablando sobre todo de personas mayores, de vecinos con movilidad reducida o con familias con hijos", apunta la portavoz del PSOE.

En concreto, y según los datos facilitados por Hernández, solo tendrán ascensores dos inmuebles de 16 viviendas, de un total de 178 viviendas que se están rehabilitando actualmente, "según el Ayuntamiento", en el barrio de La Salud y Cepsa. "Pero es que tampoco los tienen contemplado en la rehabilitación prevista para Chimisay", agrega. La portavoz del PSOE ha calificado de "miserable" y "cruel" la decisión tomada por el actual equipo de gobierno y por el alcalde, José Manuel Bermúdez, "de dejar a todos a estos ciudadanos sin una actuación que hubiese mejorado su calidad de vida y hubiese impedido que sus hogares sigan siendo cárceles o jaulas".

La exalcaldesa recuerda que su equipo de gobierno (que estaba formado por el PSOE y la concejala de Cs Matilde Zambudio) incorporó al programa de rehabilitación de edificios ARRUS la "innovadora propuesta de incluir ascensores en estas obras", con la finalidad de "acabar con la inaccesibilidad que venían sufriendo los vecinos, especialmente los afectados por reducida movilidad". "Nuestro planteamiento de rehabilitación contemplaba la incorporación de estos ascensores en Chimisay, La Salud o en la barriada de la Cepsa, respondiendo de esta manera de forma global y generalizada a un problema común de muchos edificios en nuestra ciudad. Por eso, no podemos entender que no se ejecute esta iniciativa, cuando, insisto, el Ayuntamiento cuenta con un estudio de viabilidad para todos los barrios afectados", añade.

Hernández lamenta que la "única diferencia" de que se instalen ascensores en unos edificios y en otros no, es la "firma del proyecto" que permite su ejecución. "Los dos edificios que yo firmé, porque no me dio tiempo de más, si tendrán este servicio, pero los vecinos de al lado se quedarán sin ascensor, simplemente porque Bermúdez no ha firmado los proyectos". La exalcaldesa informa de que el coste de la instalación de los elevadores asciende a unos 50.000 euros, por lo que no estamos hablando de un gran presupuesto y, además, en los ARRUS el Ayuntamiento solo aporta el 10%. Es miserable que, de forma intencionada, se condene a los vecinos a vivir enclaustrados en sus casas", concluye la portavoz del PSOE.

El Partido Socialista ha solicitado una comparecencia del concejal responsable del área, Juan José Martínez (CC), en el próximo pleno, "para que dé explicaciones de lo que está ocurriendo".