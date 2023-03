La oposición en Santa Cruz abandona el pleno sobre el estado del municipio para no escuchar a Bermúdez

La oposición en el Ayuntamiento de Santa Cruz (formada por el PSOE, Unidas Podemos y el Grupo Mixto) abandonó el pleno extraordinario celebrado este lunes 20 de marzo, para debatir sobre el estado del municipio, cuando el alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), decidió intervenir por "alusiones". Los partidos de la oposición reprocharon al regidor chicharrero que se negara a "debatir" con ellos durante el transcurso del pleno y que sólo interviniese para dar "un sermón", sin la posibilidad ya de que nadie le contestara, calificándolo de "cobarde". El primer edil tachó de "lamentable e inaudito" lo ocurrido y acusó a la oposición, y en concreto a la portavoz socialista, Patricia Hernández, de ofrecer un "relato falso".

La tensión por la celebración de esta sesión plenaria ya se venía acumulando desde hace semanas. La oposición reclamó al equipo de Gobierno (formado por CC, PP, y la edil de Cs Evelyn Alonso) la celebración del Debate general sobre el Estado del Municipio, el cual no se llevaba a cabo desde hacía siete años; sin embargo, y a raíz de un informe solicitado al secretario del pleno, se contestó que debido a que éste, 2023, es un año electoral, tal debate no se podía celebrar. PSOE, UP y la concejala de Cs Matilde Zambudio, portavoz del Grupo Mixto, decidieron, entonces, solicitar un pleno extraordinario para debatir sobre el estado del municipio capitalino.

Al comenzar el pleno, el concejal socialista José Ángel Martín solicitó que fuera el alcalde el que comenzara con las intervenciones, para dar cuenta del estado del municipio. Pero esto no sucedió. El portavoz de CC, Juan José Martínez, explicó que no se trataba del Debate del Estado del Municipio, "porque este no se puede celebrar en año electoral", sino de un pleno extraordinario solicitado por la oposición para debatir sobre dicha cuestión. Por lo tanto, y según añadió, debían comenzar a hablar los portavoces de la oposición y el alcalde, apuntó, "intervendrá o no si lo considera conveniente y cuando él lo crea oportuno, porque así lo establece el reglamento".

Batalla de reproches

De esta forma, y con el nombre del alcalde como protagonista en algunos de los discursos, comenzó una batalla de reproches y acusaciones entre los partidos políticos de la oposición y los del equipo de gobierno, respecto a quiénes habían hecho más y quiénes habían hecho menos; sobre quiénes habían sido los artífices de algunos de los grandes logros de Santa Cruz, como la recuperación del dinero de la playa de Las Teresitas o la mejora del litoral de Valleseco; y sobre "promesas incumplidas" y "proyectos ejecutados".

Una vez que el PSOE, UP y el Grupo Mixto agotaron sus turnos de intervención, y antes de que lo hicieron los portavoces del equipo de Gobierno, el alcalde decidió intervenir por "alusiones", alegando que el debate sobre Santa Cruz de Tenerife se había convertido en un "debate sobre José Manuel Bermúdez, lo que pone de manifiesto el nerviosismo que existe en la oposición". El regidor señaló que él sí iba a hablar de la capital pero el edil socialista José Ángel Martín le interrumpió para solicitar que tras su intervención, también pudiera contestar la oposición, a lo que Bermúdez se negó porque ya se habían agotado los turnos de intervención. Toda la oposición se levantó y dio plantón al alcalde, quien decidió continuar con su discurso sobre los proyectos que se han ejecutado en el municipio, sobre los que están en marcha o redactándose y sobre "el maltrato dado por el Estado, Gobierno de Canarias y Cabildo, gobernados por el PSOE, a Santa Cruz, en cuanto a inversiones y presupuestos".

El portavoz de CC tachó de bochornoso el plantón de la oposición, señalando que lo ocurrido "pone de manifiesto la catadura moral de estos partidos políticos", quienes, añadió, "no solo falsean y manipulan la realidad, sino que, además, no son capaces de escuchar al alcalde".

Pero el abandono del pleno por parte de los partidos políticos de la oposición, tras sus numerosos reproches, no fue lo único a lo que se tuvo que enfrentar Bermúdez este lunes, pues su socio de gobierno, el PP, aprovechó la ocasión para lanzar un dardo, que los nacionalistas devolvieron. El portavoz del PP y edil de Servicios Públicos, Carlos Tarife, reprochó a CC que, "aunque luego pidieran perdón, apoyaron en el Congreso la aprobación de la ley del solo sí es sí". Por su parte, el portavoz de CC y edil de Hacienda, Juan José Martínez, aprovechó para recordarle al PP que su partido "apoyó los presupuestos del Cabildo, los que maltratan a Santa Cruz, tratándonos, con todo nuestro respeto, como si fuéramos Fasnia, cuando somos la capital y tenemos muchos más habitantes".