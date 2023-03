Inmaculada Fuentes: "La playa de Acapulco seguirá como toda la vida"

«La playa de Acapulco seguirá gestionándose como toda la vida». Así de contundente se muestra la concejala del Distrito de Anaga, la nacionalista Inmaculada Fuentes, que aclara a los vecinos de Valleseco que esta zona de baño se vaya a reservar para el uso y disfrute de perros. La responsable de esta zona de la capital sale al paso así a la asamblea que convocó la tarde-noche del pasado viernes la Plataforma en Defensa de la Playa de Valleseco, zona que precisa es del disfrute tanto de los vecinos de esta zona del litoral como de todos los de Santa Cruz y cuantos deseen disfrutar del lugar.

Inmaculada Fuentes lamentó que la plataforma que lidera Javier González no invitara a nadie del Ayuntamiento para explicar el proyecto o resolver las dudas plateadas por los vecinos, después de precisar que el litoral de Valleseco se han previstos dos proyectos: uno, el ejecutado en la zona de baño El Bloque, y otro, en que está en otras en Ligrasa, que no forman parte de la misma propuesta aunque sí permitirán que Santa Cruz gane más de un kilómetro para el disfrute del mar.

Inmaculada Fuentes quiso zanjar las dudas sobre el uso y disfrute de la playa de Acaculpo para las mascotas. «Será como hasta ahora», para precisar que eso supondrá que «como ha ocurrido toda la vía los usuarios podrán acudir a la playa con sus perros pero no los podrán soltar y tendrán que estar pendientes para que no molesten al resto de los usuarios. No será una playa exclusiva para las mascotas, sino que es para el uso y disfrute tanto de los vecinos de Valleseco como para todos los usuarios de Santa Cruz y cuantos acudan».

La génesis de El Bloque

La concejala de Anaga, Inmaculada Fuentes, rememoró el origen de la zona de baño de El Bloque que en la actualidad, y hasta que finalicen en los próximos meses los trabajos en Ligrasa, se ha convertido en uno de los principales atractivos de Valleseco. «Fue en 2010 cuando con la colaboración del entonces presidente de la Autoridad Portuaria Ricardo Melchior se habilitó un acceso a la zona de El Bloque por un lateral, una iniciativa en la que también había avanzado Pedro Suárez, que también estuvo al frente de Puertos».

Por aquella época, la concejala de Anaga recuerda que José Manuel Bermúdez, entonces consejero del Cabildo hasta que accedió a la Alcaldía de Santa Cruz, se ofreció a la Plataforma en Defensa de la Playa para conocer los informes que existían en Costa sobre la playa de Valleseco,

Inmaculada Fuentes cree que fue fundamental que, mientras la Plataforma que lidera Javier González, se felicitaba porque creía que todo estaba a favor de que la playa de Valleseco se hiciera realidad, la participación de José Manuel Bermúdez fue vital para conocer los informes negativos que ponían reparos a este proyecto, hasta el punto que su mediación facilitó impulsar el proyecto tras resolver los reparos que desde Costas se planteaban.

Mal entendido

La concejala de Anaga destaca la importancia del trabajo en común que se ha realizado en favor de la playa de Valleseco desde todas las administraciones y con el respaldo vecinal, de ahí que haga un llamamiento a no actuar desde la ira, en referencia al malestar que se suscitó entre el colectivo que lidera Javier González y el ayuntamiento por un malentendido que surgió en los trámites para invitar al colectivo a la recepción de la zona de baño de El Bloque. Fuentes cuenta que desde la Corporación se remitió la invitación a Javier González para asistir a la recepción como se hizo a otros compañeros del mismo colectivo. Al no tener los contactos actualizados, no le llegó, lo que suscitó el malestar del líder vecinal.«No cabe la ira ni intentar dividir el barrio por un problema que ha suscitado un malentendido. De hecho, no se ha actuado de mala fe cuando se ha invitado a otros miembros de la plataforma y a dos de ellos no les llegó porque no estaban actualizados los contactos. Luego se corrió y acudieron al acto», precisa.

Sin embargo, Inmaculada Fuentes entiende que desde la Plataforma se ha intentado dividir al barrio, además de lamentar por qué no se contó con el ayuntamiento, que no fue invitado, para explicar el estado de las obras. «Claro que he dicho que se ha culminado la obra de la zona de El Bloque, pero es diferente al proyecto Sol y Sombra». Para Inmaculada Fuentes, no se debe actuar desde la confusión desde personas de la plataforma que se preocupan ahora por la playa cuando el ayuntamiento ha estado dedicado a su defensa sin bajar la guardia, junto con la Autoridad Portuaria. «Salen ahora por la proximidad de las elecciones, cuando resulta que algunos de los que dicen estar preocupados por la playa nunca la han pisado».