Indignación vecinal en Afur y Roque Negro por un nuevo colapso en La Degollada de las Hijas

Cada vez que se aproxima un fin de semana, los vecinos de Roque Negro y Afur viven con temor e incertidumbre la situación a la que se enfrentarán al mediodía, cuando ya se ha convertido en algo habitual el colapso a la altura de la Degollada de las Hijas, zona que sirve de acceso y salida desde los asentamientos de esta zona del interior de Anaga.

El domingo pasado no fue una excepción. A las 14:15 horas, la guagua de Titsa salía de Afur y al afrontar el cruce con la carretera general se encontró con la imposibilidad de continuar su recorrido, lo que provocó un atasco que se prolongó durante casi veinte minutos.

Según cuenta la dirigente vecinal de Afur, Goya Alonso, el motivo fue que la conductora disfrutaba de un almuerzo en un restaurante de la zona mientras había dejado estacionado su vehículo junto a la entrada de la Degollada de las Hijas. «Estamos aburridos; nos quieren cansar y echar de Anaga», reitera esta histórica vecina, que recuerda el compromiso que adquirió el director insular de Carreteras de colocar cuatro pivotes para impedir que se estacionen los coches en esta zona, ya que los conductores no tienen la conciencia suficiente para evitar dejar ahí los coches y provocar el caos que todos los fines de semana se repiten en la zona. «¿Costará tanto poner ahí cuatro palos?», se pregunta Goya Alonso, que pide que se ponga un cartel advirtiendo que a diez metros hay un estacionamiento. «Y cuando ya estén todos llenos, pues está claro que no se puede dejar en cualquier sitio el vehículo; eso pasa todos los lugares. Pero no es razonable colapsar la entrara y salida. ¿Qué pasa si hay una urgencia?», se pregunta.