A mis estimados políticos: la Escuela de Náutica de Santa Cruz

Llevo bastantes años reclamando el arreglo del «tan vergonzosamente abandonado» puertito de prácticas de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería (EPSI), Sección de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval. La Escuela de Náutica de toda la vida de Santa Cruz de Tenerife, la primera de su clase que se creó en España hace casi 200 años, en 1835.

Y esta es una realidad que está ahí y que debemos valorar como se merece, apoyándola firmemente, «tod@s a una», seas del partido político que seas, para que su pequeño muelle y dársena de prácticas, deteriorados por un fuerte temporal en 1999, sean reparados de forma urgente, tras 24 largos años de abandonos y desidia, que creo que no se merece.

Compañer@s, la Escuela de Náutica, aunque dependa de la Universidad de La Laguna y sea competencia, dada su ubicación, de la Autoridad Portuaria, es un activo de Santa Cruz y tenemos la obligación de mimarla. La Juventud la ve con buenos ojos, las chicas se están acercando cada vez más, por lo que no me cabe la menor duda de que, con una campaña en condiciones, se terminaría convirtiendo en una Facultad atractiva para ellos y generadora de puestos de trabajo en cantidad.

No me voy a alargar más. Entiendo que vuestro tiempo es muy escaso en este periodo preelectoral. Saben que estoy con ustedes y les agradecería mucho su máxima implicación en este asunto, que es de Tod@s. Se trata de una enorme apuesta, que nada tiene que ver con las clásicas de CC. Estamos hablando de enseñanza pública y no pueden, no podemos, tolerar este grave abandono al que tienen sometida a la Escuela de Náutica de Santa Cruz de Tenerife.

Y no lo obviemos, porque son graves las componendas que se han sacado de la manga entre la Universidad de La Laguna, la Autoridad Portuaria y Arlink Canarias, una empresa privada que pretendía hacerse con la única franja de litoral que nos quedaba libre, para cederle a ésta los usos portuarios de la Escuela de Náutica. Una marina privada que la engullía y le daba una limosna a cambio dentro de ella, que empezó las obras y las logramos parar llamando al Seprona. ¡Un pelotazo en toda regla!

Y ahora sí finalizo recordándoles que las luchas ciudadanas, en general, y la del barrio de Valleseco, en particular, son las que han logrado recuperar para lo público esa franja de litoral, con la que tanto han especulado. La segunda playa de Santa Cruz, la de Valleseco, está cada vez más cerca de hacerse realidad gracias a todo esto. Excúsame por ser tan pesado y reiterativo en esta reclamación, desde hace tantos años. Rompamos ahora una lanza por la Escuela de Náutica de Santa Cruz de Tenerife, reforzando lo público en ese tan escaso entorno marítimo de nuestra ciudad. Por cierto, ya bastante mordido por instalaciones privadas «invasivas» en el propio e importante Puerto de Santa Cruz de Tenerife, cuyo litoral era –antes– utilizado para el baño por el pueblo de Santa Cruz.