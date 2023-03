Vecinos de El Sobradillo, en Santa Cruz de Tenerife, han encontrado varios animales decapitados tirados en la acera, en la carretera de Geneto. Se trata, en concreto, de un gallo, varios pollitos, una tortuga y una cabra. La Asociación Amigos Echedey ha denunciado en Facebook lo sucedido y también lo ha puesto en conocimiento de la Policía Local chicharrera.

"Alguien tiene que haber visto a los criminales que hicieron esto. Nunca se había visto algo así en El Sobradillo", se indica desde dicha entidad ciudadana. Ésta pide colaboración a las personas que "hayan visto a estos criminales" y les solicitan que comuniquen la información que tengan a las autoridades.

"No podemos permitir este tipo de prácticas dementes. Por favor, no permitamos estos crímenes y si alguien sabe algo, que lo comunique. No podemos dejar esto impune y los autores tienen que pagar por esta macabra práctica", señalan.

Desde el área de Bienestar Animal del Ayuntamiento, que dirige el edil Carlos Tarife, del PP, se comenta que dicho asunto se está investigando.

El activista animalista Cristo Gil denuncia que se podría tratar de animales utilizados en un ritual de santería, "como ya ha ocurrido en otros puntos de la Isla". "O paramos esto o acabamos mal", ha indicado en sus redes sociales.