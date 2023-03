El PSOE denuncia el «uso privado» del campo de fútbol de El Draguillo

El PSOE en Santa Cruz, a través de su portavoz, Patricia Hernández, denunció este jueves, durante una Comisión de Control, que en el campo de fútbol de El Draguillo «una empresa privada está cobrando a los padres de los niños por un uso que es público». La exalcaldesa de la capital señaló que se trata de una academia de tecnificación, «detrás de la cual no hay ningún equipo ni club, a la que alguien cobra un alquiler por el campo para usarlo todas las tardes, de lunes a viernes, cuando se trata de una instalación municipal y cuando desde el Ayuntamiento se está denegando el uso de dicho espacio a clubes de fútbol, como el de Barranco Grande».

La edil de Deportes, Alicia Cebrián (PP), le reprochó que, «si esa situación se viene produciendo desde hace años, por qué no la regularizó cuando era alcaldesa». Hernández le aseguró a Cebrián que «si no actúa usted» en relación a este asunto, «actuaré yo». «No se puede seguir permitiendo que se haga un uso privado de algo que es público», agregó.

El debate entre la portavoz del PSOE y la edil de Deportes protagonizó uno de los momentos más tensos de la Comisión de Control. Hernández no ocultó su enfado ante la respuesta de Cebrián y la responsable de Atención Social, Rosario González (CC), acusó a la exalcaldesa de «dirigirse de forma diferente a las concejalas del grupo de Gobierno (CC, PP y la edil de Cs Evelyn Alonso), con un discurso más violento y amenazante, que el que usa para contestar a los ediles, chistoso y vacilón».

Pero esto no fue lo único. Cuando la edil de Educación, Claudia Reverón (CC), explicaba el proyecto contra el abandono educativo que se va a poner en marcha en Anaga, toda la oposición (PSOE, UP y la edil de Cs Matilde Zambudio) decidió abandonar la sala, indicando que Reverón no estaba respondiendo a sus preguntas.

Asimismo, y con respecto a la convocatoria de un debate general sobre el estado del municipio, la oposición tachó al alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), de cobarde, «por no querer celebrarlo».