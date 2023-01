Santa Cruz prueba en los accesos al colegio Hispano Inglés el proyecto ‘Besa y vete’

Santa Cruz de Tenerife ha decidido sumarse a la iniciativa Kiss & Go, puesta en marcha en varias ciudades del país y cuyo objetivo es evitar la aglomeración de vehículos y de personas en las puertas de los colegios. Lo ha hecho con un proyecto piloto en el Hispano Inglés, centro escolar situado en la Rambla de Santa Cruz, actuación que «se extenderá a otros colegios del municipio, siempre y cuando sea posible en materia de seguridad, y siempre que se cuente con la colaboración del profesorado y de los padres». Así lo indica la edil de Movilidad, Evelyn Alonso, de Cs, quien también destaca que Santa Cruz de Tenerife es el primer municipio de Canarias en el que se implanta esta iniciativa.

Besa y vete. Es la traducción de la denominación de este proyecto, que consiste en la señalización de apeaderos en el entorno de los colegios para que los padres puedan parar el coche durante «solo un momento, el necesario para que besen y se despidan de sus hijos, que se dirigirán a las puertas de los centros caminando». Alonso explica que se ha empezado a probar esta iniciativa en el Hispano Inglés porque fue el propio colegio quien lo propuso.

Por lo tanto, al cierre del acceso al colegio por la Rambla, para garantizar la seguridad de los alumnos, y a la ampliación de la acera en la entrada por la calle Robayna, se suma ahora la implantación del proyecto Kiss & Go. En este caso, se han creado tres áreas próximas al centro con espacios «kiss and go», es decir, con apeaderos, marcados con rallas amarillas en la calzada. «La idea es que en estos espacios las familias paren el coche solo para despedirse de sus hijos, marchándose de manera inmediata. No podrán estar más de un minuto. Los alumnos más pequeños continuarán el camino con personal del colegio y los mayores lo seguirán solos, pues los apeaderos se encuentran muy próximos a las puertas».

La edil de Movilidad y Seguridad resalta que con esta iniciativa la entrada y salida de los alumnos será mucho más ágil, evitando aglomeraciones y atascos en la puerta del centro, así como situaciones de riesgo. La directora del Hispano Inglés, Conchi García-Panzano, destaca la importancia de esta medida y aprovecha para solicitar al Ayuntamiento que se amplíe el horario de uso del apeadero más próximo a la entrada del colegio por Robayna, para que se pueda dejar también por la mañana a los alumnos más pequeños.

Kiss & Go es un programa que pretende recuperar la calle para el transeúnte, reduciendo la presencia de coches en las puertas de los colegios, permitiendo ahorrar tiempo a las familias en sus trayectos diarios y mejorando la calidad ambiental de la zona, según destaca la concejala. Ésta indica que, además, se establecen caminos seguros al colegio para los niños y mejora la fluidez del tráfico.

«Este proyecto es una manera constructiva de tratar de solucionar un problema identificado en las inmediaciones de los centros educativos, en los que conviven niños con un exceso de coches mal estacionados a las horas de entrada y salida del colegio, lo que normalmente genera atascos y embotellamientos, así como situaciones de riesgo para el alumnado y un grave riesgo de salud ante la imposibilidad de evacuación o acceso a los centros de cuerpos sanitarios o emergencias en caso de necesidad».

Con la creación de estos apeaderos, la Policía Local intensificará la vigilancia en la zona y se multará a quien estacione mal el coche. Alonso anuncia que el Consistorio está dispuesto a habilitar espacios Kiss & Go en todos los colegios que lo soliciten, siempre y cuando «las condiciones de seguridad lo permitan».