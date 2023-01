El Cabildo defiende que el monumento a Franco no tiene valores artísticos y que debe ser retirado

El Cabildo de Tenerife sigue defendiendo que el monumento a Franco situado en la avenida de Anaga, en Santa Cruz, carece de valores artísticos y que debe ser retirado, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática. La Corporación insular señala que no comparte los argumentos de la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) con la que se ha declarado la protección cautelar de la escultura hasta que se resuelva el procedimiento judicial abierto sobre la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de la misma. Dicho procedimiento fue iniciado a raíz de la denuncia presentada por la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel contra la resolución del Cabildo, del 9 de marzo de 2022, con la que se denegaba incoar el expediente de declaración de BIC.

El director insular de Coordinación y Apoyo al Presidente, Aarón Afonso, recuerda que dicha decisión fue tomada a raíz de los informes realizados por los técnicos de Patrimonio y por la Universidad de La Laguna, en concreto, por la Facultad de Bellas Artes, en los que se concluyó que el monumento a Franco de Santa Cruz, denominado Monumento del Ángel, no tenía valores artísticos ni históricos "sobresalientes" para ser declarado BIC. Incluso, añade Afonso, se estableció, tras analizar la figura del creador de la escultura, Juan de Ávalos García-Taborda, que éste "no tenía una obra especialmente significativa" y se le calificó como un "artista menor y poco relevante". Además, continúa, para el Cabildo de Tenerife no existe ninguna duda de que se trata de un símbolo franquista que debe ser retirado, tal y como se establece en el catálogo de vestigios franquistas aprobado por el Gobierno de Canarias.

Por ello, el director insular de Coordinación y Apoyo al Presidente no entiende cómo la Sala puede plantear que este monumento carece de símbolos franquistas. "El hecho de que es un monumento a Franco a quedado más que evidenciado con la bibliografía y la documentación existente al respecto. De esto no cabe ninguna duda". Con respecto a la medida de protección cautelar, que impide, de momento, la eliminación de esta escultrua, los Servicios Jurídicos del Cabildo están estudiando si presentar un recurso de casación contra la decisión del TSJC, "pues el fondo de este asunto se debe resolver en el Juzgado de lo Contencioso número 3". En ese sentido, la Corporación insular insta al Juzgado a resolver con la mayor celeridad posible dicho proceso judicial, en el que se determinará si el Cabildo actuó de manera correcta al denegar la incoación del expediente de declaración de BIC para el monumento a Franco de Santa Cruz.

"Esta medida de protección cautelar adoptada por el TSJC a petición de la citada asociación protege la escultura como si se hubiese incoado el expediente de Bien de Interés Cultural, por lo que impide que se tome ninguna decisión sobre ella hasta que el Juzgado número 3 se pronuncie. Nuestro criterio sigue siendo el mismo, que no existen valores artísticos y eso defenderemos. En el caso de que la Justicia nos obligue a iniciar el expediene, recurriremos la sentencia", comenta Afonso. Éste explica que los expedientes de declaración de BIC son incoados por el Cabildo, aunque es el Gobierno de Canarias el que aprueba la declaración.

Tal y como informó este martes, 17 de enero, EL DÍA, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha declarado la protección cautelar del monumento a Franco situado en Santa Cruz, impidiendo, de momento, su eliminación hasta que se resuelva el procedimiento judicial abierto sobre la posible declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) del mismo, por parte del Cabildo. En concreto, el TSJC ha estimado el recurso presentado por la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel, que defiende el interés cultural de la estatua realizada por el artista Juan de Ávalos García-Taborda. Por lo tanto, de momento, el monumento a Franco ubicado en la avenida de Anaga, denominado Monumento del Ángel, no podrá ser derribado, a pesar de estar incluido en el catálogo de vestigios franquistas de la capital tinerfeña elaborado por el Gobierno de Canarias, y a pesar de que la Corporación insular rechazó incoar el expediente de declaración de BIC "por carecer de valores artísticos".

El TSJC considera que si finalmente se llegara a estimar el recurso para obligar a la administración a tramitar el expediente de declaración de BIC sin que se hubiese adoptado la medida cautelar de protección de la escultura, "se habría privado a los interesados de una obligación legal de protección durate todo este tiempo, no solo en el periodo administrativo, sino también en el judicial, cuando la amenaza de desmonte del monumento por la presión política existente en aplicación de la Ley de Memoria Democrática es absolutamente real". Asimismo, la Sala considera que la escultura carece de símbolos franquistas.