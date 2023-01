Santa Cruz no retirará sus símbolos franquistas hasta que el Gobierno canario apruebe los catálogos de los 88 municipios

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no retirará los símbolos franquistas que aún existen en la capital hasta que el Gobierno de Canarias elabore los catálogos de vestigios de los 88 municipios del Archipiélago. El alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, apunta que la intención del Consistorio chicharrero es esperar a que el Ejecutivo apruebe todo el catálogo regional para empezar a aplicar el de Santa Cruz.

Con respecto al anuncio realizado por el viceconsejero de Patrimonio Cultural, Juan Márquez, sobre la consulta que está realizando el Gobierno canario a sus Servicios Jurídicos para poder incoar de oficio el procedimiento de retirada de los símbolos franquistas de Santa Cruz, «ante el incumplimiento del Ayuntamiento», Bermúdez manifiesta que no tiene nada que decir en relación a este asunto. «Solo espero que se actúe conforme a la ley», indica.

Y es que el alcalde de la capital tinerfeña sigue manteniendo que el Ejecutivo canario está incumpliendo la Ley de Memoria Histórica por haber aprobado un único catálogo de vestigios franquistas, el correspondiente al municipio chicharrero. En ese sentido, Bermúdez explica que el recurso judicial que ha presentado el Consistorio contra el listado elaborado por el Gobierno no se refiere al contenido del mismo sino a la forma en la que se ha aprobado.

«La propia normativa regional sobre Memoria Histórica establece que debe realizarse un catálogo regional y, sin embargo, la Comunidad Autónoma ha aprobado un solo listado para un solo municipio, el de Santa Cruz. El Gobierno tiene que hacer las cosas bien. Este Ayuntamiento no entra a discutir el contenido, sino el hecho de que se ponga el foco sobre un único lugar, cuando se deben elaborar los listados de los 88 municipios del Archipiélago. Es como sin en el resto de Canarias no existieran vestigios franquistas. No podemos admitir que el Ejecutivo quiera aplicar la ley solo en Santa Cruz y en el resto de municipios no», comenta el regidor.

Para Bermúdez, se está «politizando mucho este asunto, intentando señalar solo a Santa Cruz de Tenerife». Recuerda que el Consistorio chicharrero ya ha iniciado la tramitación del recurso contra este catálogo, «cumpliendo lo que ya anunciamos cuando fue aprobado». «Serán los tribunales los que nos digan si tenemos razón», agrega. El alcalde insiste en que el Ayuntamiento retirará los vestigios cuando se aprueben los 88 catálogos, correspondientes a los 88 municipios de Canarias, «porque así lo establece la ley».

79 elementos

En noviembre del año pasado, el Gobierno de Canarias aprobó, a través de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, el catálogo de vestigios franquistas de la capital tinerfeña, con el que se ordena la retirada de 79 símbolos «ilegales» que aún existen en Santa Cruz, como monumentos y calles. Entre éstos se encuentran el monumento a Franco de la avenida de Anaga, que «debe ser eliminado, ya que no es posible su resignificación», y los leones del Puente Serrador.