Bermúdez: «Lamento la pérdida de esta oportunidad para Santa Cruz»

La renuncia del Museo Rodin de París a instalar un espacio cultural en Santa Cruz de Tenerife lleva al alcalde, José Manuel Bermúdez, a lamentar «la pérdida de esta oportunidad para la capital». De ello responsabiliza a la oposición local, que «no está a la altura de lo que la ciudad y el municipio precisan para planificar su futuro». Considera «una lástima» que Santa Cruz no forme parte del circuito de museos «de primer orden mundial» que muestran obras de quien es considerado el padre de la escultura moderna y reprocha a sus competidores políticos que «continuamente tratan de boicotear, uno tras otro, proyectos para la ciudad».

José Manuel Bermúdez sostiene que el hecho de que Santa Cruz pierda el Museo Rodin «no paraliza la política inversora del Ayuntamiento en la recuperación del patrimonio y la cultura locales». Son más de 30 millones de euros –«el mayor esfuerzo inversor en materia de patrimonio histórico» de la historia de la capital, defiende el alcalde– que el Consistorio emplea en rehabilitar el Parque Cultural Viera y Clavijo, cuyas obras darán comienzo este año; el Palacio de Cartas, con la primera fase a punto de concluir; el Templo Masónico, donde los trabajos comenzaron ya; o los proyectos ya disponibles para los edificios de las academias, en Ireneo González, y del Marqués de Villasegura, un espacio para la formación.

Con la cultura y el patrimonio histórico como «ejes de desarrollo socioeconómico y de generación de oportunidades», Bermúdez anuncia que iniciará «un proceso de diálogo con agentes culturales, sociales y económicos para consensuar los futuros usos del Parque Cultural Viera y Clavijo». Lo hará teniendo en cuenta que al Museo Rodin se destinaba en torno a la mitad del recinto.

Partido Popular

La falta de consenso con el sector cultural local e insular en torno al proyecto es uno de los aspectos que cuestiona el portavoz del Grupo Municipal Popular, Carlos Tarife, quien asegura que se entera de la renuncia del Museo Rodin «por el comunicado de prensa» del alcalde. «Es un auténtico fracaso para Coalición Canaria, porque el expediente se inició mal» al no trasladar la iniciativa al sector cultural y socioeconómico de la ciudad, dando lugar a que se interprete que se trata de «un proyecto unipersonal». Tarife aplaude que Bermúdez «ahora» hable de consensuar los futuros usos del Parque Cultural Viera y Clavijo, «lo que debió hacer con el caso del Museo Rodin». Sin discutir la figura del escultor francés, admite que el PP se «molestó por las formas iniciales del expediente» –afirma que el Partido Popular «prácticamente se enteró de este acuerdo con una nota de prensa y una foto en París» (aunque hubo alguna conversación previa)– y defiende el apoyo a la iniciativa porque es «una buena noticia» que el cuarto Museo Rodin del mundo (Francia, Japón y Estados Unidos) esté en Tenerife. Pero faltó consenso, incide.

PSOE

«Es una bonita manera de terminar con este pufo», sentencia Patricia Hernández. La portavoz socialista lamenta que «la respuesta a las críticas unánimes del mundo de la Cultura en Canarias y a su pelea por parar el proyecto venga del Museo Rodin y no del alcalde, responsable de este despropósito». La concejal se muestra precavida ante el anuncio hecho público por el gobierno municipal y previene que «queremos el acto administrativo que pone fin a este despropósito antes del día 10, si no presentaremos un recurso ante el Tribunal de Contratos Públicos». Además, el PSOE pedirá responsabilidades en función de los gastos ocasionados hasta ahora por este expediente.

Unidas Podemos

El hecho de que sea el Museo Rodin el que desista de instalarse en Santa Cruz es una solución «que parte de Tenerife» debido al «elevado coste político» de la operación, que tiene a la oposición y al sector cultural en contra de «un procedimiento opaco y con muchas interrogantes». Es la tesis de Ramón Trujillo, concejal de UP, quien insiste en que «debe investigarse» el expediente de un proyecto «impresentable».

Ciudadanos

"Imposición" es el término con el que define la concejala de Ciudadanos Matilde Zambudio la ausencia de diálogo y de acuerdo social, sectorial y político en la que incurrió el gobierno municipal, a su juicio. Recuerda que «voces autorizadas en la materia» califican el proyecto del Museo Rodin de Santa Cruz de «pufo y disparate», por lo que le satisface que los gestores de París «hayan tenido más cabeza que nuestro alcalde». Zambudio no obvia que «el Partido Popular levantó la mano y fue clave para que saliera adelante el expediente, apuntalando que el PP en Santa Cruz no deja de ser la eterna muletilla de CC». Coincide con el resto de la oposición en la existencia de «muchísimas fisuras» en este dossier –menciona el estudio de viabilidad económica y el valor atribuido a las réplicas de las esculturas que se pretendían traer– y expresa su esperanza en que «expliquen los motivos del empecinamiento en este Museo Rodin». La concejala reclama al gobierno local que «ponga en valor el patrimonio que tiene Santa Cruz».

Bellas Artes

«Nos parecía un disparate y celebramos que se haya cambiado», expresa Alfonso Ruiz Rallo, decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna. El pasado 20 de diciembre, la Junta hizo público su rechazo a este proyecto porque «perjudica seriamente a la cultura de Santa Cruz de Tenerife y no beneficia, en modo alguno, a la sociedad santacrucera ni tinerfeña, en su conjunto, beneficiando únicamente al Museo Rodin de París, que va a obtener unos sustanciosos ingresos con la fabricación y venta de las esculturas».

Tras conocer ayer que los rectores del Museo Rodin renuncian al proyecto de su instalación en Santa Cruz, Ruiz Rallo tira de ironía al expresar que «duele un poco que en el comunicado (emitido por el alcalde) digan que la culpa es nuestra». Aclara que en su posicionamiento público del mes pasado, la Junta de la Facultad de Bellas Artes cuestiona la pertinencia de la iniciativa, por qué este proyecto y no otro, la falta de asesoramiento del sector cultural y las cifras excesivamente optimistas sobre la rentabilidad del proyecto. Nunca a Auguste Rodin, «pieza fundamental en la historia del arte».

El uso del término disparate lo justifica con el argumento de que las expectativas del Museo Rodin de Santa Cruz «estaban muy sobrevaloradas y la inversión no se justificaba». Alfonso Ruiz es rotundo al expresar que «Santa Cruz de Tenerife no es lugar para un Museo Rodin. El sector cultural está muy de acuerdo en que no es una buena idea, simplemente. Si es que hay un lugar para poner un museos franquicia».

El decano muestra la disposición del sector a coincidir con la administración: «Si sigue habiendo voluntad de destinar el espacio y hacer una gran inversión en cultura, sentémonos a hablar y trabajemos. Estamos convencidos de que un proyecto atractivo puede salir de las Islas».

Cabildo

El consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, optó ayer por el silencio. El 15 de octubre de 2021 formó parte de la comitiva que firmó, en París, el acuerdo para instalar el Museo Rodin en Santa Cruz. Los otros firmantes fueron el alcalde, José Manuel Bermúdez, y la directora del Museo Rodin de París, Amélie Simier. «El objetivo es aumentar la oferta cultural de la Isla y aportar no solo turismo de sol y playa», dijo entonces el también vicepresidente de la Corporación insular. Arriaga se mostró orgulloso de que esta alianza contribuya a incrementar el número de visitantes, unos siete millones al año, señalaba entonces.