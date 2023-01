El Museo Rodin renuncia «con pesar» a la sede en Santa Cruz

Una campaña liderada por representantes del sector cultural y político de Tenerife con valoraciones «mentirosas», «desafortunadas» o «como mínimo mal informadas» lleva al Museo Rodin de París a renunciar a la sede prevista en el Parque Viera y Clavijo de Santa Cruz. La ciudad se queda sin las obras de uno de los escultores más prestigiosos de la historia de la humanidad. Un año y tres meses después de la firma en la capital francesa del acuerdo entre los gestores del legado de Rodin y los responsables del Ayuntamiento chicharrero y el Cabildo de Tenerife, la institución parisina rompe «con pesar» con Santa Cruz y desecha un proyecto cuya fase administrativa ya se había iniciado.

Amélie Simier, directora del Museo Rodin, lo comunicó ayer al alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, en una carta en la que lamenta «el cuestionamiento de Rodin como artista universal, de la originalidad de sus obras y de las motivaciones de una institución pública nacional como la nuestra». Simier se refiere a las críticas de los grupos políticos de la oposición en el Consistorio, a las que se sumaron varias instituciones culturales como la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna (ULL) o el Instituto de Arte Contemporáneo de Canarias. Y también se refiere al hecho de que el de Rodin es un museo nacional, bajo la supervisión del Ministerio de Cultura francés, que se autofinancia al 100%.

Simples «copias»

PSOE, Ciudadanos y Unidas Podemos en Santa Cruz calificaron las obras de «copias», cuando 68 de las 97 que se había comprometido a comprar el Ayuntamiento por 16 millones son consideradas legalmente originales, hechas con moldes legados por Rodin. Mientras, Bellas Artes llegó a hablar de piezas que con independencia de que se ajustaran a los precios de mercado, tienen un valor como patrimonio escultórico y un interés cultural «manifiestamente bajos».

La facultad lagunera señaló, además, que el proyecto había generado «alarma en el sector cultural de Canarias» y «sitúa a Santa Cruz como una ciudad importadora de cultura y que no es capaz de poner en valor sus propias aportaciones culturales». «La firme apuesta que se está haciendo por un autor foráneo devalúa significativamente la imagen que ofrecemos de nuestra cultura», apuntó el comunicado de Bellas Artes. No nombra en su escrito, según el Museo Rodin, que la mitad de la instalación de Santa Cruz se iba a destinar a obras locales y otra parte a un centro de interpretación de la 1ª y 2ª Exposición Internacional de Esculturas en la Calle.

La política inversora sigue adelante

Tras recibir la carta de Amélie Simier, el alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), dio instrucciones para que «de manera inmediata» se paralice el expediente administrativo. El regidor nacionalista lamentó «la pérdida de esta oportunidad para la capital» y aclaró que esta noticia «no paraliza la política inversora del Ayuntamiento en la recuperación del patrimonio y la cultura locales».

16 millones de euros era el coste de las obras de Rodin

12 millones de euros era el coste previsto para la rehabilitación del Viera y Clavijo

97 Santa Cruz suspende la adquisición de 97 obras de Rodin, 68 originales

El 15 de octubre de 2021, una delegación tinerfeña encabezada por el propio Bermúdez y el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga (Ciudadanos), firma en París un acuerdo con la directora del Museo Rodin para que el Parque Viera y Clavijo de Santa Cruz, abandonado y sin uso, albergue una sede del centro que lleva el legado de Auguste Rodin (Francia, 1840–1917), autor de esculturas tan universales como El beso, La puerta del infierno o El Pensador.

El Ayuntamiento capitalino (gobernado por CC y PP), con el apoyo del Cabildo isleño (PSOE-Cs), apuesta por este Museo Rodin en el contexto de una ciudad que se había hecho famosa en los años 70 y 90 por su apuesta por la escultura. Fue en 1973 y 1994 cuando se celebraron las dos ediciones de la Exposición Internacional de Escultura en la Calle. Gracias a estas dos muestras llegaron a la ciudad obras de artistas de talla mundial como Henry Moore, Joan Miró, Josep Guinovart, Pablo Serrano o Martín Chirino. De hecho, se eligió el Viera y Clavijo porque acoge varias de ellas en sus jardines y está justo al lado de la Rambla, donde se encuentran la mayoría de las que se cedieron a Santa Cruz en aquellas dos exposiciones organizadas por el Colegio de Arquitectos de la provincia con gran repercusión mundial.

El apoyo del Cabildo

El vicepresidente del Cabildo, Enrique Arriaga, apuntó durante la firma de aquel acuerdo en París que era «un día muy importante para la ciudad de Santa Cruz y para Tenerife». «Con el acuerdo firmado podremos disfrutar del Museo Rodin, un hecho que pondrá a Tenerife en lo más alto en cuanto a oferta cultural, con piezas originales del artista francés, y que podrá ser visitado por los turistas que vienen a la Isla», remarcó.

Los pasos administrativos ya recorridos

Los pasados días 14 y 19 de diciembre se dan los siguientes pasos para ejecutar el proyecto. El 14, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprueba, en una sesión extraordinaria, sacar a concurso la rehabilitación del Parque Cultural Viera y Clavijo por un presupuesto de 12 millones. El Consistorio da el visto bueno a los pliegos que regirán la licitación para adjudicar los trabajos urbanísticos. Permitirán tras más de 15 años de espera recuperar este emblemático espacio en el que se tiene previsto ubicar el Museo Rodin. Exhibirá 68 ediciones originales en bronce del artista francés –Monumento a Víctor Hugo, Afrodita o La Défense, entre otras, incluidas 10 piezas inéditas– y 29 ediciones en yeso. También está previsto un espacio para artistas locales y un jardín de esculturas, como continuidad del paseo de la Rambla, incluidas 15 reproducciones de piezas monumentales a partir de los moldes legados por Rodin.

El alcalde suspende el expediente, incluida la adquisición de las esculturas y las obras en el Viera y Clavijo

Solo seis días después, la Junta de Gobierno aprueba el contrato para la adquisición de las esculturas, que se pagarán hasta 2026, por un importe de 16 millones de euros, cuantía tasada por expertos de la Universidad de La Laguna, apuntó el Consistorio en un comunicado. El concejal de Hacienda y Patrimonio, Juan José Martínez, puntualizó aquel día que la totalidad de las obras estarán entregadas antes del 31 de diciembre de 2025. «Se trata de una inversión, ya que esas obras de arte no van a perder valor jamás y son propiedad municipal, lo que supone, además, que Santa Cruz se convierta en el segundo Museo Rodin del mundo [además del de Filadelfia, EE UU] y que, según los cálculos más conservadores, genere un impacto económico de 56 millones de euros al año».

El futuro del Viera y Clavijo, en el aire

Estos procedimientos administrativos quedan suspendidos y el futuro del Viera y Clavijo, en el aire. El Parque, construido en 1903 y que acogió una iglesia y un teatro, ha servido de sede para muchos organismos, como la Concejalía de Cultura, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la Universidad de Mayores y la Escuela de Música. Incluso celebró en sus espacios los bailes de las Fiestas de Mayo. Lleva más de 20 años abandonado y el teatro, que tenía el nombre del escritor tinerfeño Domingo Pérez Minik, fue demolido. Su rehabilitación se había activado en base al proyecto del Museo Rodin. Ahora habrá que volver a replantearlo.

Donde sí interesa Rodin

El Museo Rodin de París lamenta que las mismas obras que no interesan a una parte del sector cultural, académico y político de la Isla sí interesen a instalaciones culturales como el Louvre de Abu Dhabi, el MOMA y el MET de Nueva York, la Tate Gallery de Londres, el Museo Nacional de Arte Occidental de Tokio, el Museo Soumaya de la Ciudad de México o la Galería Nacional de Victoria en Melbourne. Amélie Simier, su directora, también recuerda en la misiva a José Manuel Bermúdez las numerosas exposiciones de Auguste Rodin que han recorrido España, desde Andalucía y Canarias hasta Cataluña. «Debido a esta fuerte presencia en el conjunto del territorio español desde hace más de 20 años, lamentamos con mayor fuerza el actual cuestionamiento de Rodin», escribe Simier.

Para los partidos de la oposición en el Ayuntamiento había que paralizar el plan porque era un despilfarro y solo se basaba en «copias que no superan el 20% de su precio de compra». A finales del pasado noviembre, PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos piden en dos mociones que se aparque la idea, además, por oscurantismo del Gobierno municipal, por previsiones cuestionables –más de un millón de visitantes a partir del quinto año, «más que el Museo Rodin original»– y porque no se había consultado a los ciudadanos ni al sector cultural. Sus propuestas no salieron adelante en el pleno.

"Subsidiarios" de Rodin

La Facultad de Bellas Artes consideró que la iniciativa «perjudica seriamente a la cultura de la capital» y «no beneficia a la sociedad tinerfeña», por lo que lanzó un llamamiento al Consistorio santacrucero para que paralizase el proyecto y «estudiara la mejor manera de destinar sus fondos a la promoción de la cultura producida en y desde Tenerife». «Manifestamos nuestra solidaridad y apoyo al sector cultural de Tenerife, a sus creadores y creadoras y a sus agentes culturales, que ven con enorme preocupación cómo se destinan los preciosos recursos económicos que el arte y la cultura necesitan y demandan a una operación comercial que no solo promociona el legado de un artista francés del siglo XIX, sino que sitúa al sector de las artes visuales de Tenerife –y a su cultura en general– como subsidiarios de la imagen de este artista», concluyó la Junta de esta facultad de la ULL.

A su pesar, el centro museístico francés considera que «no es prudente» continuar con el proyecto de la capital tinerfeña ante estas críticas. Añade que la decisión de romper el acuerdo ha sido «cuidadosamente considerada». Para concluir, su directora propone una reflexión a Santa Cruz «para hacer que la Cultura compartida por todos sea un éxito colectivo».