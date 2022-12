Los taxistas amenazan con colapsar Tres de Mayo la tarde del viernes 30 de diciembre

El colectivo Elite Taxi ha convocado para la tarde del viernes 30 de diciembre una caravana de vehículos públicos en protesta, fundamentalmente, por el incumplimiento de las promesas realizadas por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz en lo que respecta al rescate de licencias. «La manifestación se hará; no tiene vuelta atrás», asegura el portavoz de los promotores de la iniciativa, Miguel Ojeda, que en las últimas elecciones de representantes a la Mesa del Taxi demostró contar con el respaldo del 72% de los profesionales del sector.

Desde Elite Taxi se hace constar que «ya no es un secreto que el Ayuntamiento utiliza al sector del taxi para campaña política y mientras ajo y agua», para referirse al incumplimiento de los plazos dados para iniciar el nuevo expediente para rescatar licencias. «No solo nos intentan engañar a nosotros, los profesionales del sector, sino también al Cabildo, y tenemos pruebas que acreditan que lo han hecho y no mentimos».

El portavoz de los promotores de la protesta explica: «Fíjense un detalle importante, parte del funcionariado que se tiene que encargar de preparar las bases para el rescate de licencias se va de vacaciones esta semana», para lamentar que el pasado miércoles «nos pidieron una reunión para intentar suspender la manifestación pero esta vez no, aquí no se suspende nada y después de la primera manifestación, si quieren hablamos pero el mismo día de la manifestación pondremos fecha para la segunda».

Bajo el lema de «Por y para el taxi», Miguel Ojeda precisa que la caravana se desarrollará en la Avenida Tres de Mayo el viernes de la próxima semana, desde las seis a las ocho de la tarde. «Nuestra intención es movilizar a doscientas unidades; no queremos hacer algo muy amplio para no perjudicar a los vecinos y visitantes de Santa Cruz, a los que desde antemano les pedimos disculpas y agradecemos su comprensión. Aquellos que no secunden la protesta, los invitamos a que se queden en su casa durante el horario de la protesta», explica. En los últimos cinco años, el colectivo que lidera Ojeda ya ha encabezado una veintena de movilizaciones de taxis en la calle. «Veremos la fuerza del sector y el poder de convocatoria», explica el representante del colectivo mayoritario en la Mesa delTaxi de la capital tinerfeña.

Ojeda centra la protesta del colectivo en la demora de la gestión del expediente para el rescate de licencias, para recordar que hay «asuntos menores» que traen de cabeza a los profesionales del sector, como la promesa desde hace más de un año y medio para pagar las cámara de vigilancia en los vehículos públicos. «Se comprometieron a darnos trescientos euros de ayuda por vehículo y muchos aceptaron el reto; algunos decidieron adelantar el dinero de su bolsillo y todavía no han cobrado», para referirse a los 250 taxistas que han decidido incorporar este sistema de protección.

También se refieren a la solicitud de una parada en la confluencia de la calle Santa Clara con Santa Rosalía, donde caben unas seis unidades; «venimos pidiendo eso desde hace cuatro años y no nos dan respuesta». Otro ejemplo del desprecio que siente esta asociación de taxis desde los gestores municipales. «Hace más de seis años que presentaron la imagen de Santa Cruz y sin embargo nosotros continuamos aún con la raya azul, mientras ya se ha modernizado en otros lugares». «También solicitamos que se adaptaran los bonos consumo al sector y la solicitud cayó en saco roto», apunta Ojeda, que prefiere no entrar en el malestar que vive parte de los propietarios de taxis adaptado a personas con movilidad reducida, dado que es uno de los afectados.

Desde el ayuntamiento, el concejal de Movilidad, Dámaso Arteaga, reitera su disposición al diálogo. «El rescate de licencias está previsto en el presupuesto para 2023 como se dijo, con la asignación de 1,5 millones que aportarán Cabildo y ayuntamiento. Esperamos que entre en vigor durante el mes de enero para poder convocarlo durante el primer trimestre. De tal forma que se hace necesario aprobar el convenio entre Cabildo y Ayuntamiento».

También asegura Arteaga que el Ayuntamiento ha escuchado la opinión del colectivo –en referencia a la última consulta convocada desde la Mesa del Taxi–, cuando se acordó trabajar al 80 por ciento y sumar a este mismo calendario a los profesionales con unidades PMR. «Hemos liberado los taxis los fines de semana de diciembre con las fiestas ante las demandas constantes de los usuarios ante la falta de unidades y el incremento de la actividad de ocio en Santa Cruz», recuerda el responsable de Movilidad.