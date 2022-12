El grupo Socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pedirá en el pleno de mañana al grupo de gobierno y al alcalde, José Manuel Bermúdez, que se renuncie al proyecto de instalar un museo Rodin en la capital tinerfeña.

La exalcaldesa de Santa Cruz de Tenerife y portavoz del grupo Socialista, Patricia Hernández, indica que se trata de un proyecto "injustificado e injustificable" del alcalde, y recuerda el rechazo de profesionales de la cultura al proyecto "del museo de copias".

Hernández considera el informe de viabilidad "como una obra de ficción que sí es digna de un museo", y añade que su formación política ya cuestionó en el pleno de noviembre el número de visitantes que se estima acudirá, que según el informe superará al Museo Rodin de París.

Otro aspecto que el PSOE cuestiona es la falta de colaboración del ayuntamiento con el sector cultural.

"No solo ignoran a la ciudadanía no convocando un proceso participativo, sino que han rechazado las advertencias de la Universidad de La Laguna y no han hablado con nadie de Tenerife para conocer las necesidades reales del sector", indica en un comunicado.

En la moción que se debatirá mañana, y que Hernández ha presentado con la concejala Elena Mateo, se insta al Ayuntamiento a que renuncie al proyecto de compra "de copias y réplicas", y que utilice el dinero para "dar más recursos económicos y humanos al Museo Municipal de Bellas Artes y a las salas expositivas de la ciudad".

En opinión de Hernández, es "inconcebible" que mientras el Museo de Bellas Artes necesita una obra de impermeabilización, gastemos 16 millones en copias de un artista sin relación con nuestra ciudad".

Añade que este museo municipal no es la única instalación en la que esa inversión tendría mejor uso, y precisa que la sala de exposiciones de La Recova Vieja "se cae a pedazos"" y el Teatro Guimerá tiene "deficiencias graves por la falta de mantenimiento".

"Bermúdez debe rectificar porque 16 millones en copias de un artista francés no es la inversión que necesita Santa Cruz", agrega la dirigente del PSOE.

La concejala Elena Mateo considera en la nota que es necesario aprobar un plan museístico actualizado de las instalaciones municipales, entre ellas el Museo de Bellas Artes.

"Tenemos que cambiar la forma de trabajo. Nuestras instalaciones no pueden ser un almacén de obras" expone la edil en la moción registrada.

Mateo apuesta por plantear en ese plan una nueva política de adquisiciones y de captación de donaciones, así como la organización de exposiciones que persigan poner en valor a los artistas canarios especialmente.