La Policía Nacional pide a los vecinos denunciar los robos en Cruz del Señor

Tanto la Policía Nacional como la concejala de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Santa Cruz, Evelyn Alonso, no tienen constancia de los robos ni del incremento de inseguridad en la zona de la Cruz del Señor, como denunció días atrás en este periódico el presidente de la Asociación de Vecinos Las Palmitas, Cristian Expósito.

El representante del barrio de la Cruz del Señor aseguró que los vecinos de la zona le han advertido que tienen miedo de salir a la calle porque temen sufrir robos, una circunstancia que el propio dirigente asegura haber traslado a las autoridades y por lo que incluso lo hizo público, reclamando así una mayor presencia de agentes del orden público. Además, hacía constar su preocupación por la inseguridad que evidenciaba el incremento de la quema de contenedores, entre otros asuntos.

Desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana, su responsable, Evelyn Alonso, aseguró que el Ayuntamiento no tiene conocimiento de que se haya realizado denuncias advirtiendo de este tipo de situaciones, si bien hizo constar que es la Policía Nacional quien gestiona estas comunicaciones. Eso sí, desde el Ayuntamiento de Santa Cruz sí se ha colaborado en operativos de seguridad, desde la Policía local, que son acciones puntuales para reforzar la lucha contra el menudeo de droga, explicó la responsable del área de seguridad municipal.

En iguales términos se expresó el portavoz de la Policía Nacional, que asegura que «aquello que no se denuncia no le consta», parafraseando la sentencia que reza que lo que no sale en televisión no se conoce. Lejos de desmentir al representante vecinal de la Cruz del Señor, desde la Policía Nacional se lanza una invitación a los vecinos que aseguran haber sufrido robos para que formalicen la correspondiente denuncia, si bien este cuerpo no se que quedado ahí, sino que incluso ha mantenido contactos con algunos representantes de entidades bancarias de la zona a lo que no les consta que se hayan registrado nuevos robos.

El portavoz de la Policía Local explica que «no hay una situación alarmante» que afecte en particular a la zona de la Cruz del Señor, para reconocer la existencia de casos puntuales. «Otra cosas es que haya hurtos que no se denuncian, pero en los contactos que hemos mantenido nosotros en el mismo día de ayer no se han confirmado un incremento».

Desde el referido cuerpo de seguridad se reclama la colaboración ciudadana como cuestión fundamental para poder reducir la inseguridad, como percibe el presidente de la asociación de vecinos Las Palmitas, que basa su declaración en el testimonio de los residentes del barrio, que reclaman mayor presencia de efectivos de seguridad en la calle, porque aseguran que tienen miedo de ir a hacer sus gestiones.

«Si no hay denuncia, no consta», reiteran desde la Policía nacional, que asegura que estos días, una vez se hizo pública la denuncia del dirigente de vecinos de la Cruz del Señor, se mantuvo una reunión en la que el propio Cristian Expósito reiteró la percepción de inseguridad ciudadana que le trasladan los residentes del barrio en los últimos meses.

Tanto la Policía Nacional como efectivos del cuerpo de seguridad Local han participado en los últimos meses en operativos para erradicar determinados puntos de venta de droga. La propia concejala de Seguridad Ciudadana, Evelyn Alonso, agradece la colaboración que existe el Cuerpo Nacional, especialmente con la Unidad Canina que permite poner freno al menudeo de drogadas no solo en la Cruz del Señor sino en los diferentes barrios donde se llevan a cabo controles para acotar esta situación. Eso sí, desde la Policía Local se reitera que los datos que obran en poder de las autoridades municipales no se corresponden con el incremento que denuncian desde la asociación que preside Cristian Expósito.

Cabe recordar que en el pasado la Policía local también desmintió las denuncias realizadas por el colectivo Elite Taxi que hacía constar del riesgo que suponía para los profesionales del sector el transitar por la vía rápida del barranco de Santos. El responsable de Seguridad Municipal aseguró en aquella oportunidad que la versión de los profesionales del sector público del taxis no se correspondían con los hechos verificados por los agentes del orden municipal, incluso después de haber desplegado un operativo.