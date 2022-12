El párroco de Las Retamas celebra cincuenta años de su ordenación sacerdotal

«He pasado más tiempo en la parroquia de Las Retamas que en mi casa familiar». Con esta frase resume Antonio Gómez Santos (Santa Cruz de Tenerife, 4 de junio de 1948) lo que ha sido su vida como párroco de San Antonio de Padua, en Las Retamas, si bien su ministerio sacerdotal va mucho más allá, pues precisamente hoy se celebra sus bodas de oro.

Coincidiendo con el inicio de las vacaciones de Navidad, Antonio Gómez, antiguo alumno del colegio de Los Escolapios, recuerda que se organizó en el propio Quisisana la ceremonia de su ordenación sacerdotal, que presidió el entonces obispo Luis Franco Cascón, por aquello de que «quedaba bien ordenar a un antiguo alumno en su centro», recuerda.

Hijo de Antonio Gómez, quien durante casi cuarenta años fue radiotelegrafista que trabajó en el periódico EL DÍA, y de Amelia Santos, su domicilio familiar estuvo en el número 89 de la actual avenida Islas Canarias. Nacer en una familia cristiana y contar con unos curas escolapios ejemplares en el Quisisana fueron dos condicionantes fundamentales para su vocación. Fiel a su agilidad mental y a su característico humor, cuando se le pregunta por qué decidir ser cura, responde con otra pregunta: ¿Y otros por qué se casan?.

Con quince años ingresó en el noviciado de los escolapios de Getafe para continuar su formación en Navarra, Logroño y Salamanca, donde fue ordenado diácono el 10 de junio de 1972, coincidiendo con la festividad del patrón de aquella provincia.

De los cincuenta años como sacerdote, sus primeros veinte estuvo destinado a colegios, como el internado que en Santander atendía a hijos de emigrantes españoles que se trasladaron a Alemania y Suiza, para luego pasar al seminario menor de Salamanca y al colegio Calasancio en Madrid dando clases y alternando su labor con grupos juveniles y de teatro; no puede ocultar su vocación tanto artística –como queda de manifiesto en los belenes y en cuantas celebraciones, a las que adapta un desarrollo plástico–, así como su entusiasmo por la juventud.

Los escolapios se trazaron hace treinta años afrontar a experiencia de abrir una parroquia en una zona marginal y tres de ellos acabaron en el templo de San Antonio de Padua, en Las Retamas; por aquella época ni existía Santa Clara, pequeño templo que a la postre se habilitó en un local que cedió Viviendas Municipales.

En los inicios, Antonio Gómez alternó sus inicios como párroco –era su estreno, después de veinte años en colegios– con su labor docente en el colegio de Las Retamas, hasta que a partir del año 2000 se quedó solo al frente de ambas parroquias. El cura de Las Retamas puede presumir, aunque rehuye de ello, de ser arcipreste durante 23 años, así como haber sido delegado para la juventud en la diócesis de Tenerife, y hasta bromea al asegurar que en la actualidad, con 30 años en San Antonio de Padua, es uno de los párrocos decanos de la zona.

«Cuando me destinaron aquí no sabía ni lo que era ser párroco», insiste, para recordar que su pastoral se había limitado a los centros escolares donde estuvo, de ahí que no dude en afirmar que se convirtió en un cura que salió de los colegios a las parroquias.

No oculta que al principio se sentía raro, incluso por el acento; en la Península le habían insistido en respetar la pronunciación, lo que le convirtió «en un godo que venía a mangonear en Tenerife y un canario en tierras peninsulares». Del barrio, no tiene sino palabras bonitas, igual que de la parroquia. «Es muy sencilla, aunque grande; nada que ver con aquella que me encontré y que tenía muchas carencias en infraestructura y material, incluso goteras».

«La gente del barrio es muy acogedora, amable y sencilla; no tenemos ni una perra pero te pueden bordar una casulla o se reúne un grupo enorme para limpiar la iglesia», algo que nada tiene que ver con el sambenito que se le ha colgado a este barrio de Ofra, dice, por más que reclama más atención desde las administraciones.

Enemigo de reconocimientos como el que sus feligreses le han preparado para esta tarde, a las 19:00 horas, en la que ha sido su parroquia durante treinta años, Antonio Gómez prefiere ser cura de calle: «el otro día incluso me visitó una abuela a la que yo había administrado un sacramento; ya tengo tres generaciones», cuenta quien fue testigo de la demolición de la antigua barriada de Santa Clara. «En nada tiene que ver cómo se vive ahora frente aquellos que estaban en las escaleras», si bien lamenta la falta de niños y jóvenes, «porque no hay en la zona», explica este cura que prefiere acompañar a estar delante.