La Gremial celebra que puedan trabajar todos los taxistas los fines de semana

Zebenzui Pérez Cruz, colaborador de la asociación La Gremial del sector del taxis en la capital tinerfeña, celebra la decisión adoptada por el concejal de Movilidad, el nacionalistas Dámaso Arteaga, que «ha escuchado el grito de la mayoría de los profesionales del sector en la capital al liberalizar las libranzas los fines de semana». Los pasados sábado y domingo fueron los primeros en los que pudieron trabajar todas las licencias municipales en la capital, después de que se anulara la restricción que limitaba trabajar el 50% de los permisos; una medida que también se mantendrá los dos próximos fines de semana.

La decisión del área de Movilidad se tradujo los pasados sábado y domingo en que se redujo en veinte minutos la espera por conseguir un taxis en favor del ciudadana. Zebenzui Pérez asegura que «en el pasado había picos en la demanda de taxis de hasta treinta minutos de espera», lo que ha permitido a los profesionales del sector hacer más caja y a los radiotaxis cubrir las llamadas que antes se perdían, unas 150 al día.

La consulta del 80%

Este colaborador de La Gremial celebra la decisión del área de Movilidad del Ayuntamiento, para precisar que «a un representante del sector de taxis en Santa Cruz –en referencia a Miguel Ojeda, de Elite Taxi– se le ha virado la tortilla, pues decía que tenía en su móvil un sondeo mayoritario a favor de mantener restricciones del 60% en el trabajo diario y sin embargo en la consulta que se realizó semanas atrás de forma mayoritaria se decantaron por el 80%».

Zebenzui Pérez, que recrimina los intentos de Ojeda por vender una falsa rentabilidad, precisa que las limitaciones del número de licencias de taxis trabajando a diario en la calle es una decisión excepcional que se adoptó para el tiempo de mayor incidencia del Covid, que no tiene por qué mantenerse en el tiempo. «Primero se intentó limitar las licencias al 50% en verano, algo que fracasó; y ahora vendía que el sector prefería el 60% en la calle, algo que también se rechazó en la última consulta».

«Agradecemos al concejal de Movilidad que haya tomado en consideración las demandas promovidas desde la asociación MSK, apoyadas por La Gremial, para que todos podamos trabajar los fines de semana», y también celebran que se realizara la consulta en el sector que ha dejado clara las preferencias de los compañeros. «Fue una decisión determinante», asegura.

Hijo de taxista y profesional en el sector desde que tenía 19 años –en la actualidad tiene 41–, Zebenzui Pérez asegura que la asociación La Gremial ha venido trabajando en silencio y con la Ley en la mano, para recordar que desde hace quince meses interpuso un contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Santa Cruz por impedir trabajar a los profesionales del taxis al fijar la restricción del número de licencias diarias, una sentencia que prevé se conozca en próximas fechas.

Respecto al anuncio realizado la semana pasada desde Elite Taxis de movilizaciones en el sector antes de que finalice el año, coincidiendo con las fiestas navideñas, este colaborador de La Gremial asegura que los motivos de la protesta no están claros, para reiterar su apoyo a la liberalización trabajar los fines de semana. Sobre la posibilidad de que la protesta sea por suprimir las ventajas reconocidas a los profesionales con vehículos adaptados para personas con movilidad reducida (PMR), Zebenzui Pérez recuerda que Santa Cruz no cumple con el 5% de la flota, ya que tiene 14 taxis habilitados frente a los 37 con los que debería contar. Además, precisa que tener licencia PMR –que se autoriza a estar operativo sin régimen de libranzas hasta ahora– no es para estar trabajando en el Puerto, sino para prestar un servicio que es «bonito y social». De ahí que la mayoría de los taxistas, de forma abrumadora, solicitaran en la última consulta suprimir estos privilegios, como así realizará el concejal haciendo suya la decisión de los profesionales.

Dos retos principales

Este colaborador de La Gremial señala dos retos logros para el sector: la actualización de las tarifas –el cambio anterior se hizo en 2017– y la retirada de licencias municipales. Zebenzui Pérez es partidario de que con el mismo presupuesto que se ha calculado –6 millones para retirar 150 licencias– se retiren menos, pero con una valoración superior –60.000 euros frente a los 37.000 que ahora se ofertan– para garantizar que el ayuntamiento retira el vehículo en vez de que el propietario prefiera vender, por lo que no se menguaría el número de vehículos público como es el objetivo de esta medida.