El Mercadillo de Navidad, casi como en la prepandemia

Era la hora en la que Argentina y Francia comenzaban a disputar la final de la Copa del Mundo 2023 en Katar, pero en el Mercadillo de Navidad habilitado en la Alameda del Duque de Santa Elena la clientela caminaba entre los 62 puestos de exposición y venta. Más de una treintena miraba ropa, adornos, artesanía...; otra veintena (a ojo de buen cubero) «aprovechaba el tiempo» y compraba «unos pendientes pa’ la parienta por Papá Noel». Luis –«No me gusta el fútbol, por eso estoy aquí comprando y ella está viendo el partido»– dice ser práctico « y en este lugar suelo encontrar en un rato los cinco o seis regalos que tengo que hacer en Navidad y Reyes». Lleva años haciéndolo, asegura, «y nunca fallo», apunta ufano.

Luis llegó de Santa Úrsula y Toni Donate lo hace desde Charco del Pino, en Granadilla de Abona. Lo interrumpimos mientras almuerza sentado en su puesto de pirograbados. Lleva 40 años dedicado a crear cuadros grabados a fuego y dice que, «como es habitual, estos primeros cuatro días la gente está arrancando, mirando y decidiendo para comprar más adelante».

Este Mercadillo de Navidad abrió el pasado jueves y este es el año de la vuelta a la normalidad. Un aspecto que destacan vendedores y clientes. María Jesús, de CanariCrea –empresa dedicada a artículos personalizados–, es de las más positivas en su análisis de los primeros cuatro días de apertura: «Viene bastante gente que está dispuesta a comprar esta Navidad. Según pasan los días, hay más animación entre la clientela potencial».

El Mercadillo de Navidad lo conforman 62 carpas en la Alameda del Duque de Santa Elena desde el 15 de diciembre hasta la noche del 5 de enero. En su entorno, en la Plaza de España, el Gastromercadillo estará activo hasta el 8 de enero, contando con una programación de actividades musicales propias para amenizar las diferentes jornadas.

Pero para Enrico y su novia, que exponen y venden fieltro de lana merino y seda pintada, el de ayer no estaba siendo un buen día. Han retornado tras dos años ausentes y Erico no tiene elementos para vaticinar el desarrollo de esta edición en su caso particular. «De todas formas, llevamos años viniendo y recuerdo que siempre hay días buenos y malos, pero el resultado final siempre es bueno».

María José y María Jesús son hermanas y residentes en La Orotava. Transmiten «mucha indecisión» a la hora de elegir los regalos de sus parejas. «Estoy entre un entorno tradicional pirograbado (¡bien por Donate!) o una pintadera, pero a Jorge le gustan mucho las casas canarias. Creo que elijo el pirograbado». María Jesús cree que se llevará tres cosas para su compañera «porque no me voy a decidir y, además, en medio (de Navidad y Reyes) está su cumpleaños».

Alma Guanche y Sorgin Mundua son Noelia y Vicky. Comparten espacio e irradian optimismo: «Esto va bien. Está pasando gente...». Noelia estuvo en la edición del año pasado y «la primera diferencia es que no tenemos mascarilla, y eso es maravilloso; el sitio estaba más cerrado... Ahora hay alegría y las perspectivas son muy buenas hasta el 5 de enero». Vicky incide en que estos son los días para que la clientela potencial «coja ideas, vaya mirando, se vaya interesando pero va a ir bien todo».

Luis, María José, María Jesús, Elena, Juan Ramón y Rosendo coinciden en que «los precios no van a ser el problema para comprar aquí». Estas palabras de Elena, estudiante de Derecho, resume lo expresado por los clientes consultados. «Hay de todo, pero teniendo en cuenta cómo está la vida no me parece que esta gente haya subido mucho los precios». De hecho, en media hora compró cinco regalos. «Bueno, seis, porque este es para mí». Nos quedamos con las ganas de saber qué es porque estaba envuelto y no lo descubrió. Sus hermanos, Juan Ramón y Rosendo, aparecen «de echar un vistazo al partido» y con «los regalos de los viejos. Este sitio está bien. Vendré otra vez», suelta Rosendo.

Santa Cruz reúne a más de 400 artesanos en los cinco mercadillos de esta Navidad. Al situado en la Alameda del Duque de Santa Elena se suma el mercadillo de la Asociación de Artesanos de Santa Cruz, que mostrará sus originales creaciones en 10 puestos que se dispondrán en la plaza de la Iglesia del Pilar desde este miércoles hasta el viernes. Ya en 2023 el Mercado del Arte instalará 35 puestos de creadores en diferentes disciplinas, entre el 2 y 4 de enero, en la plaza de la Isla de la Madera. Y del 3 al 5 de enero tendrá lugar en la Plaza de la Iglesia de la Concepción el llamado Dreamer Market, un espacio comercial de 45 carpas con horario activo entre las 11:00 y 21:00 horas y que, además, contará con animación y actividades orientadas al público infantil.

Y hay otra particularidad. El Rastro de Santa Cruz de Tenerife abrirá los domingos 25 de diciembre y 1 de enero y la víspera de Reyes, aquí hasta las 03:00 horas.